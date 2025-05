Graficul zilei: USDIDX (12.05.2025)

Indicele dolarului american a câștigat aproape 1,1% la maximul său de astăzi, reflectând relaxarea pieței față de noile acorduri comerciale dintre China și Statele Unite. Războiul comercial a fost suspendat efectiv pentru 90 de zile, dar rămâne întrebarea: vor crede întreprinderile în sfârșitul incertitudinii și vor avea investitorii încredere în stabilitatea politicii americane? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Normalizarea relațiilor comerciale ar putea ajuta dolarul să revină la nivelurile de dinaintea Zilei Eliberării. Sursa: xStation 5 Piețele au închis vineri în atmosferă tensionată, înaintea primei runde de negocieri comerciale dintre China și SUA. Weekendul a adus primele vești despre evoluții pozitive în cadrul discuțiilor de la Geneva. Cu toate acestea, optimismul de la începutul sesiunii de astăzi a fost destul de prudent, comentariile despre un „început bun” fiind încă insuficiente în contextul tarifelor de peste 100% între cele două cele mai mari economii ale lumii. Sentimentul optimist s-a manifestat între orele 10:00 și 11:00. În cadrul unei conferințe de presă comune, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat o reducere a tarifelor americane de la 145% la 30%, ca răspuns la o măsură aproape simetrică luată de China (de la 125% la 10%). Acordul urmează să intre în vigoare pe 14 mai și va rămâne în vigoare timp de 90 de zile. Deși armistițiul comercial dintre China și SUA nu rezolvă incertitudinea pe termen lung, acesta oferă întreprinderilor o fereastră de oportunitate mult necesară pentru a-și recalibra strategiile. Reducerile tarifelor s-au dovedit a fi semnificativ mai mari decât se aștepta (înainte de weekend, estimările se situau între 60% și 80%), ceea ce ar putea contribui la atenuarea îngrijorărilor legate de lanțurile de aprovizionare, presiunea asupra prețurilor și accesul la piață. Pentru dolar, acest lucru ar putea însemna o revenire la nivelurile înregistrate înainte de Ziua Eliberării. În ultimele săptămâni, incertitudinea cu privire la politica economică a președintelui Trump a declanșat un sentiment de „vânzare a SUA”, ceea ce a făcut ca piețele de acțiuni și obligațiuni să fie mai puțin atractive. Normalizarea relațiilor comerciale ar putea atenua criza de încredere în dolar; cu toate acestea, imprevizibilitatea președintelui SUA va determina probabil investitorii să-și diversifice portofoliile în diferite regiuni. Cursul de schimb EURUSD a revenit în mod clar la diferența de randament dintre obligațiunile germane și americane pe 2 ani. Incertitudinea comercială, care se estompează treptat, readuce în prim-plan factorii monetari și anume diferența dintre ratele dobânzilor din Zona Euro și SUA. Sursa: XTB Research Îmbunătățirea relativă a condițiilor comerciale a determinat euro, yenul și francul să piardă câștigurile excesive față de dolar. Sursa: XTB Research

