Graficul zilei - USDJPY (12.09.2024)

Yenul japonez pierde în fața dolarului în ciuda comentariilor hawkish ale lui Naoki Tamura de la Banca Japoniei. Bancherul a indicat că ratele din Japonia ar trebui să crească la 1% în curând, de la 0,25% în prezent. În opinia sa, inflația din Japonia este pe cale să ajungă la o creștere de 2%, în conformitate cu proiecțiile. Actualul calendar de trei ani al BOJ pentru proiecțiile de creștere și inflație acoperă perioadele fiscale 2024 - martie 2027. Comentariile lui Tamura pot fi interpretate de unii ca fiind „vocea rațiunii”, care răsună pe măsură ce BoJ iese (foarte încet) din politica recentă. Potrivit lui Tamura, piețele estimează un ritm foarte lent de creștere a ratelor BoJ, iar dacă bancherii decid să facă acest lucru, vor risca să crească ratele prea repede și vor fi probabil forțați să crească ratele semnificativ ulterior. Tamura este cunoscut pentru poziția sa “hawkish” în ceea ce privește politica băncii. Tamura a apreciat că tendința de creștere a salariilor în economie este constantă, în timp ce companiile japoneze transferă consumatorilor costuri mai mari decât cele obișnuite rezultate din importuri.

Potrivit lui Tamura, țara se confruntă cu un deficit de forță de muncă pe piața muncii, creând presiuni inflaționiste suplimentare. Datele BOJ publicate astăzi au arătat că rata de creștere a prețurilor bunurilor corporative din Japonia a încetinit pentru prima dată în opt luni. Prețurile bunurilor corporative din Japonia au crescut cu 2,5% YoY în august, față de 3,0% YoY în iulie. USDJPY (interval M30, zilnic) USDJPY s-a retras cu aproape 600 pips în cursul nopții, în urma declarațiilor lui Naoki Tamura, de la 142,9 la 142,3, dar mișcarea a fost acum ștearsă în întregime și perechea continuă să avanseze cu aproape 0,3%. Presiunea ascendent s-a acumulat după datele CPI de ieri din SUA, care au întărit dolarul. Astăzi, volatilitatea pe USDJPY poate crește în jurul orei 15:30, ora României, când vor fi publicate datele privind cererile de șomaj din SUA (piața se așteaptă la o ușoară creștere de la 227.000 la 230.000) și cele privind inflația PPI, unde se așteaptă o scădere puternică de la 2,2% la 1,8% YoY. Orice surpriză hawkish ar putea declanșa un alt impuls ascendent al perechii spre pragul de 144. Potențialul pentru o revenire pe termen scurt pare să existe, deși factorii fundamentali (reducerile ratei Fed, creșterile așteptate în Japonia) s-ar putea impune la limitele superioare ale canalului descendent. Perechea se tranzacționează mult sub media exponențială de 200 de zile, semnalând inversarea trendului descendent.

