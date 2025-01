Graficul zilei - USDJPY (15.01.2025)

Yenul japonez ia avânt pe măsură ce comentariile guvernatorului BoJ, Ueda, amplifică așteptările pieței privind o schimbare iminentă a politicii, determinând mișcări semnificative pe piețele valutare și de obligațiuni, pe fondul creșterii probabilităților de majorare a ratei. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Preț curent: 157,426 (-0,3%)

Probabilitatea majorării ratei: 74% (ianuarie), 89% (martie)

Randamentul JGB pe 2 ani: 0,7% (cel mai ridicat din 2008) Perspectivele de politică ale BoJ Ultimele remarci ale guvernatorului Kazuo Ueda au intensificat speculațiile cu privire la o posibilă majorare a ratei la reuniunea de săptămâna viitoare (23-24 ianuarie). Guvernatorul a subliniat discuțiile încurajatoare privind salariile din cadrul evenimentelor de Anul Nou și al recentelor reuniuni ale directorilor de sucursale, marcând o schimbare notabilă în strategia de comunicare. Aceste comentarii urmează declarațiilor prospective similare ale viceguvernatorului Himino, sugerând o coordonare sporită a politicilor. Overnight index swaps indică acum o probabilitate de 74% de creștere a ratei în această lună, în creștere de la 60% în prima parte a zilei, reflectând convingerea în creștere a pieței. Sursa: Bloomberg Financial LP Dinamica randamentelor Obligațiunile de stat japoneze s-au confruntat cu presiuni de vânzare, randamentul pe 2 ani atingând cel mai ridicat nivel din 2008, de 0,7%, în timp ce randamentul pe 30 de ani a atins un nou maxim din 2009. Operațiunea Rinban a Băncii Japoniei a determinat o creștere a vânzărilor, punând și mai mult presiune pe contractele futures JGB. Curba suverană a Japoniei Sursa: Bloomberg Financial LP Poziționarea pe piață și factorii de risc Strategii valutari, inclusiv Rodrigo Catril de la NAB, sugerează că USDJPY pare atractiv de vândut peste 157 JPY, cu un interval de tranzacționare pe termen scurt preconizat de 150 - 158 JPY, condiționat de menținerea randamentelor Trezoreriei SUA pe 10 ani sub 5%. Atenția pieței se îndreaptă acum către datele CPI viitoare din SUA și potențialele implicații politice pentru ambele economii. Poziția guvernului Ministrul Finanțelor, Katsunobu Kato, a reiterat disponibilitatea guvernului de a aborda mișcările valutare excesive, în special cele determinate de speculatori, subliniind în același timp coordonarea strânsă cu BoJ în ceea ce privește atingerea obiectivelor de stabilitate a prețurilor și stoparea deflației. USDJPY (Interval D1) USDJPY a intrat într-o zonă critică asociată cu intervențiile valutare anterioare. În urma comentariilor de astăzi, perechea a scăzut sub EMA de 15 zile și ușor sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% din mișcarea descendentă. Pentru vânzători, țintele cheie includ EMA de 30 de zile și EMA de 50 de zile, urmate de nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% din mișcarea ascendentă la 154,272. RSI semnalează o divergență bearish, sugerând o diminuare a impulsului bullish, în timp ce MACD confirmă sentimentul bearish prin lărgirea liniilor sale, indicând o accelerare a impulsului descendent. Sursa: xStation

