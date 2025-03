Graficul zilei - USDJPY (25.03.2025)

Yenul japonez s-a întărit marți, trăgând USDJPY în jos de la un maxim al ultimelor trei săptămâni, aproape de 151,00, în timp ce piețele asimilează semnalele hawkish din minutele ședinței din ianuarie a Băncii Japoniei. BoJ semnalează noi creșteri ale ratelor Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Minutele întâlnirii din ianuarie a Băncii Japoniei au evidențiat o creștere a încrederii în rândul factorilor de decizie politică, mai mulți membri discutând condițiile pentru viitoarele creșteri ale ratelor, în ciuda menținerii faptului că „condițiile financiare acomodative vor fi menținute”. Un membru a sugerat în special că ratele ar trebui să ajungă la „aproximativ 1% în a doua jumătate a anului fiscal 2025”, în timp ce șeful piețelor de la Sumitomo Mitsui a făcut o predicție și mai dură, potrivit căreia ratele ar putea ajunge în cele din urmă la 2% - un nivel care nu a mai fost atins din 1993. Divergența politicilor sprijină yenul Contrastul dintre tendința de înăsprire a Băncii Japoniei și prognoza Rezervei Federale privind două reduceri ale ratelor în 2025 oferă sprijin fundamental pentru yen. Cu toate acestea, sentimentul de risc global pozitiv - susținut de speranța unor tarife americane mai puțin perturbatoare, a unei potențiale păci între Rusia și Ucraina și a stimulentelor chineze - limitează câștigurile monedei de refugiu. Perspective economice mixte Sondajul Tankan de săptămâna viitoare (1 aprilie) este așteptat să arate o scădere a sentimentului de afaceri în rândul producătorilor, economiștii preconizând că indicele principal va scădea la +12 de la +14 în decembrie. Guvernatorul Ueda menține o abordare prudentă în ceea ce privește eliminarea stimulentelor, declarând că banca „are încă nevoie de timp pentru a analiza ce să facă cu deținerile ETF”, fără a exclude posibilitatea vânzării de obligațiuni guvernamentale pe măsură ce normalizarea avansează treptat. USDJPY (Interval D1) USDJPY se tranzacționează în prezent în apropierea EMA de 50 de zile. Cumpărătorii pot ținti nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, urmat de nivelul 151,6, unde converg EMA-urile de 100 și 200 de zile. Vânzătorii, pe de altă parte, vor căuta să retesteze nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care se aliniază cu EMA de 30 de zile. RSI este în divergență crescătoare, formând minime superioare, în timp ce MACD se extinde în divergență crescătoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."