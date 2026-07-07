Graficul zilei: Va aduce includerea SpaceX în indicele Nasdaq 100 un nou val de creștere? (07.07.2026)

SpaceX se alătură astăzi indicelui Nasdaq 100, unul dintre cei mai urmăriți indici bursieri la nivel mondial. Ce ar putea însemna acest lucru pentru companie? La nivel global, există peste 200 de produse de investiții legate de indicele Nasdaq 100. O mare parte dintre acestea sunt fonduri (ETF-uri, fonduri de investiții și fonduri de asigurări), care gestionează împreună un capital cuprins între 600 și 800 de miliarde de dolari. Dacă adăugăm instrumentele derivate (inclusiv contractele futures și opțiunile), expunerea ajunge la 1,4 trilioane de dolari. Aceste fonduri care urmăresc componența indicelui Nasdaq 100 vor fi nevoite să achiziționeze fizic acțiuni SpaceX pentru a continua să reflecte cu acuratețe indicele. Se estimează că acest lucru va genera o cerere pasivă la un nivel de aproximativ 4,3 miliarde de dolari. Ponderea SpaceX în indice va fi însă redusă Pentru companiile cu un număr redus de acțiuni în circulație liberă (<33,3%), ponderea lor în indici se calculează pe baza capitalizării ajustate. Aceasta înseamnă că, pentru calculul său, se ia în considerare cea mai mică dintre cele două valori: numărul total de acțiuni tranzacționate public sau maximum de trei ori numărul acțiunilor disponibile în free float. Deoarece SpaceX a pus la dispoziție doar 5% din acțiuni în free float, ponderea sa în indice va fi redusă pentru moment, situându-se la aproximativ 0,8%. Aceasta nu este singura limită pe care Nasdaq 100 o impune companiilor Nicio companie nu poate avea o pondere mai mare de 24% din indice. Ponderea totală a tuturor companiilor a căror pondere în indice depășește 2,5% nu poate fi mai mare de 48% din întregul indice. Dacă se întâmplă acest lucru, ponderile sunt reduse proporțional până la nivelul de 40%. SpaceX a intrat în indice printr-o procedură accelerată Procedura tradițională ar fi impus companiei să treacă printr-o așa-numită perioadă de maturizare, ceea ce înseamnă, de obicei, necesitatea de a aștepta între trei luni și un an întreg de la debutul pe bursă înainte ca comitetul indicelui să ia măcar în considerare candidatura firmei. În plus, regulile tradiționale ale Nasdaq 100 impuneau strict cerința de a deține un minim de 10% din acțiuni în free float. În prezent, perioada de maturizare a fost redusă la doar 15 zile lucrătoare de la debut. De asemenea, a fost introdusă o regulă conform căreia, dacă o nouă companie se clasează printre primele 40 de companii ca mărime din întregul indice în ceea ce privește capitalizarea totală (pragul era de aproximativ 150 de miliarde de dolari, iar SpaceX a fost evaluată la aproape 2 trilioane), criteriul privind flotul liber minim nu se aplică. SpaceX nu a beneficiat de o derogare similară din partea indicelui S&P 500. Indicele impune în continuare, printre altele, o perioadă completă de 12 luni de la debut și patru trimestre consecutive încheiate cu profit, conform regulilor stricte GAAP. Analiză tehnică Figura 1: SpaceX [M30] (12.06.2026 - 07.07.2026) Sursă: xStation, 07.07.2026 După o corecție descendentă profundă în urma ofertei publice inițiale (vârf peste 220), SpaceX a intrat într-o fază de consolidare orizontală. Prețul acțiunii oscilează între media mobilă pe 100 de perioade (SMA 100) și mediile SMA 50 și 150. Recent, acestea s-au aplatizat în mod evident, confirmând lipsa unei direcții clare. Indicatorul RSI [14] se mișcă într-o bandă de fluctuație aproape de axa de echilibru (52,7). Lipsa valorilor extreme (supracumpărare/supravânzare) semnalează anticiparea pieței și disponibilitatea acesteia de a accepta un nou impuls de dinamică. Atenuarea pe termen scurt a presiunii ofertei și trecerea la o tendință laterală se reflectă, de asemenea, în comportamentul indicatorului MACD. Linia MACD și linia de semnal evoluează orizontal, aproape de nivelul zero, iar barele histogramei s-au scurtat semnificativ.

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