IBM prezintă o descoperire revoluționară: Liderul următoarei revoluții?

În ciuda faptului că piața se concentrează pe acțiuni precum Micron și Apple, unii investitori își îndreaptă atenția către IBM. Compania a prezentat o tehnologie de fabricare a cipurilor sub 1 nanometru. Noua arhitectură, denumită „nanostack”, are scopul de a permite stivuirea verticală a tranzistoarelor și creșterea în continuare a densității de calcul, într-un moment în care scalarea tradițională a semiconductoarelor se apropie de limitele fizice. Potrivit IBM, noua tehnologie de 0,7 nm ar putea încorpora până la 100 de miliarde de tranzistori pe un cip de dimensiunea unei unghii. Aceasta reprezintă o cantitate dublă față de cipul anterior de 2 nm prezentat de companie în 2021. În raportul său din 2022, IBM a indicat că a semnat un acord de dezvoltare și licențiere comună pe trei ani cu un consorțiu japonez privind proprietatea intelectuală și know-how-ul în domeniul semiconductorilor avansați, care se preconiza că va genera venituri de aproximativ 100 de milioane de dolari în 2022. Monetizarea următoarei etape a dezvoltării tehnologice a IBM va necesita timp, dar ar putea fi și mai impresionantă. Alte beneficii potențiale includ o performanță cu 50% mai mare (estimată) sau un consum de energie cu până la 70% mai mic față de generația de 2 nm. În special în contextul AI, îmbunătățirea declarată a scalării memoriei SRAM ar putea fi, de asemenea, importantă, lățimea de bandă a datelor și eficiența devenind din ce în ce mai mult constrângeri cheie în dezvoltarea acceleratoarelor de inteligență artificială. Din punct de vedere tehnologic, anunțul IBM consolidează teza pe termen lung conform căreia industria semiconductorilor mai are încă potențial de creștere a puterii de calcul, în ciuda constrângerilor tot mai mari. Pentru piața AI, acest lucru înseamnă, potențial, o scădere suplimentară a costului pe unitate de calcul și o eficiență sporită a centrelor de date. În același timp, această descoperire are, deocamdată, mai degrabă un caracter de cercetare și dezvoltare decât unul comercial. Orice implementare, producție în serie și monetizare vor dura probabil câțiva ani și s-ar realiza, în principal, prin acordarea de licențe tehnologice și cooperarea cu o companie de producție de semiconductori (de exemplu, Intel). Pe termen scurt, este dificil să ne așteptăm la un impact semnificativ asupra veniturilor și marjelor IBM. Informația îmbunătățește percepția asupra capacităților tehnologice ale companiei și îi consolidează poziția în domenii strategice, inclusiv în domeniul AI. Pe termen lung, această descoperire ar putea începe să susțină și piața mai largă, care pune sub semnul întrebării rațiunea și calitatea cheltuielilor de capital ale hiperscalerilor. IBM.US (interval zilnic) Reacția pieței este moderată. Acțiunea a înregistrat inițial o creștere de aproximativ 2% în sesiunea de joi, dar, pe măsură ce sentimentul general s-a deteriorat, evoluția prețului a luat o turnură descendentă. Acțiunea se menține într-un canal de tendință ascendentă generală și într-un canal de consolidare cuprins între 330 și 220 de dolari, situându-se în prezent mai aproape de limita inferioară a acestuia. Sursă: xStation5.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."