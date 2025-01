Impactul pe piață al primelor decizii ale lui Trump

În timpul campaniei prezidențiale, într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump a sugerat că, dacă va fi reales președinte, va deveni dictator pentru o zi. El a justificat acest lucru prin necesitatea de a semna rapid o serie de decrete executive importante. Trump a anunțat că prioritatea sa va fi să închidă frontiera și să se concentreze asupra securității și economiei SUA, pe care le-a rezumat prin sloganul „drill, drill”. Lista potențialelor prime decizii ale lui Trump este lungă, acoperind în primul rând imigrația, funcționarea statului, politica internațională și afacerile interne. Se vorbește despre 60 sau chiar 100 de decrete, indicând un început intens al președinției. Deși 2017, și mai ales începutul său, poate oferi unele indicii cu privire la ceea ce se așteaptă. Este demn de remarcat faptul că reformele de atunci, deși orientate către mass-media și influențând pozitiv piețele financiare, nu au produs rezultate economice spectaculoase. Va fi de data aceasta diferit? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Deportări în masă? Trump a subliniat că nu a existat niciodată un program de deportare în masă în istoria SUA. În SUA există peste 11 milioane de imigranți ilegali, dar Trump se va concentra probabil pe cei mai puțin de 10% dintre aceștia care au intrat în conflict cu legea. Potrivit unor rapoarte recente ale Wall Street Journal, Trump ia în considerare impunerea unei stări de urgență la granița cu Mexicul. Pe lângă potențialele deportări, Trump va semna cu siguranță un ordin executiv pentru a intensifica construcția unui zid la granița cu Mexicul și pentru a restricționa fluxul de noi imigranți, făcându-le mai dificilă intrarea în SUA. Aceste decizii ar putea afecta semnificativ cursul de schimb al peso-ului mexican. Trump intenționează, de asemenea, să restricționeze așa-numita „cetățenie prin naștere”, adică dobândirea cetățeniei de către copiii imigranților născuți pe teritoriul SUA. Cu toate acestea, această schimbare ar putea fi dificil de pus în aplicare din cauza dispozițiilor constituționale. Restabilirea interdicției de intrare în SUA pentru cetățenii din anumite țări musulmane (inclusiv Siria, Libia, Yemen și Sudan), introdusă în 2017 și anulată de președintele Biden, este, de asemenea, probabilă. Grațiere pentru susținători? Trump i-a numit în repetate rânduri pe cei arestați pentru luarea cu asalt a Capitoliului pe 6 ianuarie 2021 „prizonieri politici” și „patrioți”. El a anunțat că va începe să acorde grațieri în primele minute după preluarea mandatului. De asemenea, a anunțat o represiune împotriva adversarilor săi politici. Deși decizia nu este direct relevantă pentru piețele financiare, luarea ei în primele ore ale președinției sale ar putea spune multe despre stilul său de guvernare pentru următorii patru ani. Va salva Trump TikTok și va „elibera internetul”? În noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în SUA a intrat în vigoare o lege care interzicea TikTok, o platformă populară de rețele sociale din China. Trump a anunțat că prima sa decizie va fi emiterea unui ordin executiv de suspendare a interdicției pentru 90 de zile. Există informații conform cărora acesta dorește să găsească o soluție pentru a restabili operațiunile TikTok, eventual prin stabilirea unei forme de control al SUA asupra aplicației. Se ia în considerare o societate mixtă, cu 50% din acțiuni deținute de ByteDance din China și 50% de o entitate americană. O astfel de societate, cotată la bursă, ar putea genera profituri semnificative și este posibil să atragă interesul lui Elon Musk însuși, care s-a opus interzicerii TikTok. De asemenea, s-a vorbit mult despre un decret privind libertatea de exprimare pe internet. Trump a criticat în trecut platformele social media pentru cenzurarea conținutului, iar administrația sa anterioară a încercat să introducă reglementări în acest domeniu. Cu toate acestea, lipsesc anunțurile concrete și așteptările cu privire la forma acestei „libertăți de exprimare”. Reduceri fiscale masive și impozitarea veniturilor din străinătate Președintele Trump nu numai că dorește să prelungească Tax Cut and Jobs Act, care a redus impozitele directe și a crescut creditele fiscale, dar dorește reduceri suplimentare. Deși nu există planuri specifice pentru impozitele personale, Trump intenționează să continue reducerea CIT. În 2017, el a redus impozitul global record pe profiturile companiilor de la 35% la 21%. Acum își propune să îl reducă la 15%. După cum arată exemplul Irlandei, o reducere drastică a impozitului ar putea duce în cele din urmă la o creștere a veniturilor guvernamentale, datorită întoarcerii înregistrării veniturilor sucursalelor străine și înregistrării de noi societăți. Teoretic, însă, reducerea s-ar aplica doar companiilor care produc în SUA. Trump dorește, de asemenea, să creeze un birou pentru colectarea impozitelor pe profiturile companiilor americane deținute în străinătate. Aceste acțiuni necesită, însă, aprobarea Congresului. Cu toate acestea, anunțul și promisiunile în sine ar putea avea un impact pozitiv asupra investitorilor de pe Wall Street, la fel ca în 2017. Deși legea americană de reducere a impozitelor în sine a fost prezentată abia atunci, în noiembrie, S&P 500 a câștigat 14% din ianuarie până în noiembrie 2017. Apoi, de la semnarea legii și până la sfârșitul lunii ianuarie, chiar înainte de prăbușirea Wall Street, S&P 500 a câștigat încă 10%. Suntem în pericol de tarife masive? Unul dintre punctele forte ale campaniei prezidențiale a lui Trump a fost anunțul de a impune tarife vamale ridicate țărilor cu care SUA are cele mai multe schimburi comerciale. Trump a anunțat un tarif de 60% pentru bunurile din China, 25% pentru bunurile din Canada și Mexic și 10% pentru toate celelalte produse străine. Această măsură ar fi menită să determine cetățenii să aleagă produsele americane și să forțeze alte țări să semneze acorduri comerciale mai favorabile pentru SUA. Tarifele ridicate pot crește veniturile bugetare, dar în același timp vor afecta cetățenii mai puțin bogați, pentru care produsele de bază vor deveni mai scumpe. Deși Trump are capacitatea de a impune tarife prin ordine executive, măsuri ample de acest tip la începutul președinției sale par puțin probabile. Anunțarea unor ținte care vizează sectoare specifice poate fi percepută de Wall Street ca o politică comercială prudentă. Trump dorește probabil să sperie mai degrabă decât să provoace o revenire a inflației ridicate. Petrolul la 100 de dolari pe baril din cauza războiului din Ucraina? Trump vrea să forțeze Rusia să negocieze cu privire la Ucraina. Noul secretar al Trezoreriei SUA, Scott Bessent, susține introducerea de noi sancțiuni dure împotriva Rusiei în acest scop. Dacă Putin nu cedează presiunilor, SUA ar putea impune sancțiuni asupra întregului sector petrolier rusesc - companii importante precum Rosneft și Lukoil și întreaga flotă. Deși mai mult de 90% din petrolul rusesc ajunge în China și India, sancțiunile SUA ar putea duce la probleme serioase de soluționare și chiar de transport dacă NATO controlează strâmtorile maritime strategice. Acest lucru ar putea duce la o creștere a prețului petrolului chiar peste 100 de dolari pe baril. Pe de altă parte, intrarea Rusiei în negocieri ar putea determina SUA să relaxeze sancțiunile ca un gest de bunăvoință. Sancțiunile recente introduse de administrația Biden au împins prețul petrolului peste 80 de dolari pe baril. O nouă ieșire din Tratatul de la Paris Trump este un susținător al combustibililor fosili și, în special, al independenței Statelor Unite față de aprovizionarea externă. Trump intenționează să iasă din Tratatul de la Paris privind plafonarea și comercializarea emisiilor de carbon prin decret, reluând decizia din 2017. Trump dorește să restabilească emiterea de permise pentru noi foraje, să anuleze orice interdicții emise de Biden și să introducă sprijin pentru companiile miniere americane. Evident, aceasta este o veste bună pentru consumator, care dorește să plătească cât mai puțin posibil pentru un galon de benzină. Cu toate acestea, impactul real al unor astfel de decizii va fi de lungă durată, astfel încât, pe termen scurt, chestiunile sancțiunilor asupra Rusiei și impactul asupra OPEC vor fi cruciale pentru piața petrolului. Probleme legate de viziunea asupra lumii Trump a promis alegătorilor săi soluții la problemele persoanelor trans. El a anunțat, printre altele, o interdicție privind schimbarea de sex pentru copii, o interdicție pentru persoanele transgen de a concura în sporturile feminine și o interdicție pentru recruții transgen de a se alătura armatei. Deși aceste decizii nu vor afecta în mod direct piețele, ele au atras critici puternice din partea cercurilor liberale în ultimele luni. Dolarul și criptomonedele Donald Trump va dori să conducă popularizarea criptomonedelor în SUA. Noile autorități de la SEC, CFTC și, de asemenea, o remaniere între vicepreședinții de la Fed ar putea duce la aprobarea ulterioară a Bitcoin ca instrument de rezervă. Cu toate acestea, există un drum lung de parcurs, dar Trump a beneficiat deja de un val de speculații privind popularizarea criptomonedelor înainte de a deveni președinte. Moneda meme $TRUMP a atins la un moment dat o capitalizare de aproximativ 15 miliarde de dolari, iar companiile afiliate lui Trump sunt așteptate să dețină 80% din oferta de criptomonede. Cu toate acestea, lansarea acestei criptomonede chiar înainte de inaugurare a ridicat controverse etice considerabile. Dolarul american a câștigat aproape 6% de la alegeri și în prezent nu are rivali pe piața valutară globală. Politicile lui Trump pot afecta dolarul în două moduri, însă este puțin probabil ca viitoarele ordine executive să afecteze prea mult cea mai importantă monedă din lume. Merită citat anul 2017, când dolarul s-a depreciat foarte puternic în primele luni ale președinției, deși acest lucru a fost legat și de situația economică pură a SUA și a altor țări importante din lume. Urmează o nouă eră în politica SUA? Posibila revenire a lui Trump la președinție ar putea deschide o nouă eră în politica americană, care va afecta aproape toate aspectele politicii globale. Planul lui Trump este ambițios, însă numeroasele elemente ale strategiei sale trebuie să se potrivească perfect pentru a atinge, în cele din urmă, obiectivul său dorit de restabilire a dominației SUA în lume și a bunăstării cetățenilor săi. Trump dorește să joace dur în politica externă, ceea ce, dacă se opune comunității internaționale, ar putea afecta negativ economia. Wall Street și investitorii privesc politicile sale cu speranță, în special din perspectivă fiscală. Cu toate acestea, merită să ne amintim că multe decizii vor necesita aprobarea Congresului, care chiar și cu republicanii la putere nu va fi întotdeauna ușoară sau rapidă. Politicile lui Trump comportă o mulțime de incertitudini, dar piețele, pe baza mandatului său anterior din 2017-2021, știu la ce să se aștepte de la el.

