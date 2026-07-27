Reacția pieței la achiziția Żabka 🐸 Acțiunile gigantului polonez pierd 10,5% 💥

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Acțiunile Żabka, compania din spatele lanțului local Froo, au scăzut cu aproximativ 10,5% în sesiunea de luni, după ce Seven & i Holdings (proprietarul rețelei 7-Eleven) s-a retras în cele din urmă din investiția planificată în compania poloneză. Ce s-a întâmplat? Compania japoneză de retail a anunțat sâmbătă că a finalizat discuțiile privind o potențială investiție în Grupul Żabka și a decis să nu continue tranzacția în această etapă. Într-o declarație oficială, Seven & i a indicat că „nu a reușit să ajungă la un acord cu vânzătorul în condiții care să fie în interesul acționarilor Seven & i Holdings și al celorlalți parteneri”. În același timp, compania a subliniat că Europa rămâne o zonă atractivă de creștere pentru ea și va continua să analizeze oportunitățile de pe această piață, deși fără a menționa în mod specific compania Żabka. Sursă: Seven & i Holdings Reacția pieței Deoarece decizia a fost anunțată sâmbătă, când bursa din Varșovia era închisă, investitorii nu au putut reacționa decât în sesiunea de luni, ceea ce a provocat o vânzare masivă a acțiunilor. Cotația acțiunilor Żabka a scăzut cu aproximativ 10-11%, ajungând la circa 27,6-27,9 PLN, în timp ce indicele WIG20 a crescut cu peste 0,5%. Practic, această mișcare anulează toate creșterile înregistrate de companie începând cu 16 iulie, când publicația japoneză Nikkei a anunțat intrarea Seven & i Holdings în faza de negocieri privind achiziția a câteva zeci de procente din acțiuni pentru câteva sute de miliarde de yeni – din acel moment, acțiunile Żabka au înregistrat o creștere de aproape 20%. Merită menționat faptul că reacția nu s-a limitat la Varșovia – cotațiile Seven & and Holdings au scăzut, la rândul lor, cu până la 2,3% la Tokyo, în ciuda faptului că este vorba despre o companie care nu este parte la tranzacție, ceea ce reflectă presiunea investitorilor care se așteaptă la o expansiune în străinătate după ani de depreciere a cursului de schimb (o scădere de aproximativ 6,5% în 2026). Structura acționariatului și contextul Principalul acționar al Żabka rămâne fondul de capital privat CVC, cu 37,6% din acțiuni, iar PG Investment Company deține 10% din acțiuni. Aceste entități erau potențialii vânzători în cadrul negocierilor cu Seven & i, iar piața spera că tranzacția va rezolva problema ofertei de acțiuni din partea fondurilor, după vânzarea de către acestea, în noiembrie, a 100 de milioane de acțiuni în cadrul ABB, la prețul de 21,50 PLN pe acțiune. Din punct de vedere tehnic, după o creștere dinamică în iulie, cotația acțiunilor Żabka a depășit în mod clar toate mediile EMA și banda superioară Bollinger, astfel încât corecția actuală readuce cotațiile spre nivelul de suport situat în apropierea liniei de 27,9 PLN, adică nivelul din 16 iulie, când a început piața de creștere alimentată de speculațiile privind tranzacția.

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