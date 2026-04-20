În această săptămână

Starea de spirit a pieței este cu totul diferită la începutul săptămânii față de vineri. Contractele futures din SUA sunt în scădere, iar piețele europene se află pe minus: atât DAX, cât și CAC au înregistrat pierderi de peste 1%, în timp ce FTSE 100 se dovedește mai rezistent, scăzând cu doar 0,4%, pe fondul creșterii marilor companii energetice, susținute de prețul mai ridicat al petrolului. BP și Shell sunt ambele în creștere, cu 3,5% și, respectiv, 2,5%. Volatilitatea a revenit, iar prețul petrolului a crescut cu peste 5%, țițeiul Brent revenind peste 95 de dolari pe baril, în creștere de la 90 de dolari pe baril la închiderea de vineri.

Piețele financiare au fost zguduite de fluxul de știri din weekend. Vineri, Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă, iar petrolierele treceau prin această cale navigabilă. Iranul a oprit tot traficul prin strâmtoare sâmbătă, susținând că SUA a încălcat termenii acordului, iar duminică Marina SUA a interceptat o navă iraniană pe coasta Omanului, a tras asupra acesteia și a abordat-o.

Situația s-a deteriorat și, din nou, traficul prin Strâmtoarea Ormuz este blocat. Creșterea de astăzi a prețurilor petrolului și retragerea acțiunilor ne reamintesc că actualul armistițiu, care expiră miercuri, este fragil. Ultima rundă de negocieri de pace din Pakistan, programată pentru luni, este acum în pericol. Deși o delegație americană se află în regiune, Iranul a respins aceste discuții și nu este clar dacă acestea vor avea loc. Eșecul negocierilor în această etapă este problematic, deoarece reprezintă un obstacol în calea negocierii unui armistițiu mai îndelungat, cel actual expirând miercuri. Dacă relațiile dintre SUA și Iran nu se îmbunătățesc în următoarele două zile, am putea asista la reluarea campaniilor de bombardament de ambele părți și la o volatilitate crescută a piețelor financiare.

Eșecul diplomatic a afectat încrederea pieței la începutul acestei săptămâni și ne așteptăm la o lichidare a unor poziții de vineri, pe măsură ce piața elimină rapid din prețuri perspectiva revenirii la normal a aprovizionării cu energie. Acest lucru are implicații majore asupra randamentelor obligațiunilor și așteptărilor privind rata dobânzii. Cu toate acestea, merită menționat faptul că nu toată scăderea prețurilor petrolului și creșterea prețurilor acțiunilor de vineri au fost inversate; aproximativ jumătate din scăderea prețului petrolului de vineri a fost recuperată luni dimineață. Acest lucru sugerează că există o speranță reziduală pe piață că armistițiul va rezista și că strâmtoarea se va redeschide. Faptul că prețul petrolului nu a depășit încă bariera psihologică de 100 de dolari pe baril este, de asemenea, semnificativ.

Realitatea este că orice se poate întâmpla în această săptămână. Oare Trump escaladează conflictul pentru a-l dezamorsa în zilele următoare? Aceasta este una dintre tacticile sale binecunoscute. Va posta ceva pe Truth Social pentru a spune că negocierile de pace au fost reluate? Un lucru știm cu siguranță: iranienii nu se lasă intimidați de președinte, ceea ce face ca acest război să fie dificil de încheiat pentru SUA.

În acest context, piețele vor rămâne probabil concentrate pe geopolitică în această săptămână, deși vor fi publicate date economice și rapoarte de profit de care trebuie să ținem cont. Indicele S&P 500 a încheiat săptămâna trecută la un nivel record, condus de giganții din sectorul tehnologic. Cu toate acestea, ne îndoim că indicele va putea menține mult timp pragul de 7.000 de puncte, dacă situația dintre Iran și SUA nu evoluează în curând într-o direcție mai pozitivă.

Evenimente de urmărit:

Audierile de confirmare ale lui Kevin Warsh în Senat

Marți, 21 aprilie, va avea loc prima audiere de confirmare în Senat a lui Kevin Warsh, candidatul președintelui Trump pentru funcția de președinte al Rezervei Federale, odată ce Jerome Powell va demisiona în luna mai. Acesta este un eveniment care va influența piața, iar investitorii și traderii vor urmări cu interes ce are de spus Warsh despre inflație și direcția politicii monetare. Atenția se va concentra asupra faptului dacă Warsh este dispus să treacă cu vederea recentul șoc al prețurilor la energie și să continue să susțină rate ale dobânzii mai mici, ceea ce ar putea stimula titlurile de stat americane și ar putea afecta și mai mult randamentele, care au scăzut brusc vineri pe fondul știrilor că Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă. Dacă Warsh va da de înțeles că susține în continuare ratele de dobândă mai mici, o poziție favorizată de președinte, acest lucru ar putea stimula segmentul scurt al curbei titlurilor de stat americane, deși segmentul lung ar putea fi supus presiunii, pe măsură ce curba randamentelor se accentuează.

Există riscul ca o atitudine dovish a lui Warsh să sperie piețele financiare dacă un potențial președinte al Fed nu ia în serios amenințarea inflației. Acest lucru ar putea afecta credibilitatea viitoare a Fed. Warsh va trebui să parcurgă un drum îngust marți. Pe de o parte, el trebuie să arate că este atent la riscurile de creștere a inflației, pe de altă parte, ar putea indica creșterile de productivitate ca justificare pentru o relaxare viitoare a politicii monetare.

Comentariile lui Warsh din această săptămână ar putea perturba percepția că este un membru al taberei „dovish”, ceea ce ar putea pregăti terenul pentru o zi volatilă pentru piețe, în special pentru titlurile de stat. Rezultatul ideal pentru piețe ar fi un comentariu din partea lui Warsh cu privire la potențialul unei rate terminale mai scăzute, stabilind în același timp un prag ridicat pentru reducerile de rate pe termen scurt. Dacă va reuși să mențină deschisă ușa către reducerile de rate, sugerând în același timp o relaxare viitoare, reacția pieței ar putea fi limitată, iar el și-ar demonstra abilitățile de comunicare.

Numirea lui Warsh în funcția de președinte nu este simplă. Chiar dacă trece de audierea din comisie de marți, este necesar un vot complet al Senatului. Republicanii dețin o majoritate strânsă în Senat, iar o singură defecțiune ar putea face imposibilă preluarea conducerii de către Warsh atunci când Powell va demisiona pe 15 mai. În mod ironic, senatorul republican Thom Tillis este cel care ar putea bloca nominalizarea lui Warsh. El a promis să blocheze toți candidații la Fed până când Departamentul de Justiție renunță la ancheta penală împotriva lui Jerome Powell. Este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple, având în vedere conflictul dintre Trump și Powell. Deși atenția se concentrează pe ceea ce are de spus Warsh, dacă numirea sa este amânată, Powell a promis că va rămâne în funcția de președinte interimar până la aprobarea unei noi nominalizări. Cu toate acestea, Trump l-a amenințat că îl va concedia dacă va face acest lucru. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, îngrijorarea cu privire la independența Rezervei Federale ar putea reveni în prim-plan, afectând dolarul și, în general, prețurile activelor americane.

Rezultate financiare de urmărit

Deși geopolitica rămâne în centrul atenției la începutul acestei săptămâni, există câteva rapoarte financiare cheie de urmărit, inclusiv prima actualizare a rezultatelor din primul trimestru a celor „Magnifici 7”. 88 de membri ai S&P 500 vor raporta rezultate săptămâna aceasta, inclusiv Tesla și Boeing, alături de Intel. Până acum, sezonul de raportare a rezultatelor a fost puternic, 86% dintre companiile care au raportat rezultate depășind așteptările.

Miercuri va fi ziua principală de urmărit, atât Boeing, cât și Tesla urmând să-și raporteze rezultatele. Tesla își va raporta rezultatele după închiderea bursei din SUA. În trimestrul trecut, profiturile Tesla au depășit estimările, dar, per ansamblu, anul 2025 a fost dezamăgitor pentru Tesla, iar veniturile anuale au scăzut pentru prima dată. Analiștii se așteaptă ca firma să-și revină în 2026, iar creșterea profiturilor de la an la an este estimată la 40% pentru primul trimestru. Tesla a raportat deja livrări de 358.023 de vehicule în primul trimestru, ceea ce este mai mult decât livrările din primul trimestru al anului 2025. Acest lucru sugerează că cererea pentru vehicule electrice ar putea crește pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor la benzină. Modelul Y a fost cea mai vândută mașină Tesla în trimestrul trecut, iar cererea pentru vehiculele Tesla a crescut în Europa după o cerere slabă anul trecut.

Cheia pentru investitori o reprezintă cheltuielile de capital. Tesla a cheltuit sume uriașe de bani pentru dezvoltarea capacităților sale de AI, iar ultimul său ghid pentru cheltuielile de capital din acest an a fost de 20 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, unii analiști sunt îngrijorați că această sumă este prea mică și nu include cheltuielile potențiale pentru cele mai recente proiecte ale lui Musk, inclusiv Terafab și Solar fab, ambele fiind susceptibile să aibă costuri considerabile.

Prețul acțiunilor Tesla a crescut vineri și a înregistrat o creștere de 15% în ultima săptămână, pe fondul atingerii unor niveluri record de către acțiunile americane. Cu toate acestea, prețul acțiunilor sale este încă mai mic cu 12% de la începutul anului. Prețul acțiunilor sale a scăzut după două dintre ultimele trei rapoarte, iar Tesla nu are un istoric foarte bun pe termen scurt în ceea ce privește stimularea cererii investitorilor pentru acțiuni după anunțarea rezultatelor și a previziunilor viitoare. O creștere generoasă a planurilor de cheltuieli de capital pentru acest an ar putea afecta din nou sentimentul investitorilor.

De asemenea, Intel merită urmărită; în ultimul trimestru, prețul acțiunilor sale a scăzut brusc după ce previziunile sale au fost mai slabe decât se aștepta. Analiștii sunt pesimiști în privința veniturilor pentru Q1 și se așteaptă la o deteriorare bruscă comparativ cu Q1 2025. Cu toate acestea, unii analiști consideră că ștacheta este prea joasă la începutul acestui sezon de raportare a rezultatelor, astfel încât Intel are potențialul de a surprinde în sens pozitiv. Se așteaptă ca cererea de PC-uri să rămână rezistentă, iar cererea de procesoare a companiei a crescut pe fondul creșterii continue a AI. Divizia sa de AI a reușit să crească prețurile în trimestrul trecut, ceea ce ar trebui să mențină marjele de profit, iar compania ar putea oferi previziuni favorabile pentru viitor.

Cu toate acestea, merită menționat faptul că acțiunile au tendința de a scădea după raportarea rezultatelor financiare și s-a întâmplat acest lucru după 4 din ultimele 5 actualizări ale rezultatelor.