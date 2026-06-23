⬇️ Indicele US100 scade cu 2,6%

În ultimele luni, povestea a fost simplă: inteligența artificială este motorul creșterii, iar companiile care investesc miliarde în infrastructura AI sunt câștigătorii siguri ai următorului deceniu. Giganții din domeniul tehnologiei au intrat într-o competiție pentru a anunța bugete de investiții din ce în ce mai mari, producătorii de cipuri au stabilit recorduri, iar evaluările au crescut fără a ține cont de fundamentele economice. Ședința de tranzacționare de marți a dat o lovitură brutală acestui optimism – investitorii își pun acum în masă o întrebare care până acum fusese lăsată deoparte: când se vor transforma efectiv aceste cheltuieli astronomice pentru AI în profituri? Declanșatorul imediat a fost prăbușirea de luni a acțiunilor SpaceX (-17%), care, la scurt timp după oferta publică inițială (IPO) de mare amploare, a căutat noi surse de finanțare – un semn că chiar și cele mai căutate companii ale „noii ere” au nevoie de lichidități mai repede decât se aștepta piața. Astăzi, SpaceX înregistrează o ușoară revenire de aproximativ 1%, dar restul sectorului primește o lecție dură. Producătorii de cipuri se află în centrul valului de vânzări: Micron a scăzut cu peste 8%, Intel cu aproape 7%, AMD și Qualcomm cu peste 5% fiecare, iar ETF-ul iShares Semiconductor (SOXX) se prăbușește cu aproape 6% în premarket. În Europa, Infineon a scăzut cu 6,6%, ASML cu 6%, iar STMicroelectronics cu peste 7%. În Asia, impactul a fost devastator – indicele KOSPI a scăzut cu 10%, înregistrând cea mai mare cădere într-o singură zi din martie, tras în jos de Samsung și SK Hynix, ambele în scădere cu 12%. Factorii macroeconomici alimentează activ valul de vânzări. Fed, sub conducerea noului său președinte Kevin Warsh, semnalează o poziție dură față de inflație, iar piețele anticipează deja o creștere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază până la sfârșitul anului. Randamentele obligațiunilor de stat pe 2 ani au urcat la maximele ultimelor 16 luni (~4,19%), dolarul s-a apreciat până la maximele anuale (USDIDX peste 101), iar aurul a scăzut cu 1,5%, ajungând la ~4.127 USD. Petrolul Brent a scăzut sub 76 USD/baril – în circumstanțe normale, acesta ar fi un semnal pozitiv pentru acțiuni, dar astăzi nimeni nu se bucură deoarece atenția este concentrată exclusiv asupra efectului pe care îl vor avea ratele mai mari ale dobânzii asupra evaluărilor acțiunilor de creștere. Cum stau lucrurile cu evaluările? Indicele Nasdaq 100 se tranzacționează în prezent la un raport P/E (TTM) de aproximativ 35,3x – acest nivel este încă cu mult peste mediile istorice, deși se află la mare distanță de valoarea maximă de 39–40x înregistrată în luna mai a acestui an, când euforia legată de AI era la apogeu. Cu alte cuvinte: evaluările sunt ridicate, dar nu au atins încă niveluri care să indice în mod evident că „bula se sparge” – mai degrabă, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor, orice ezitare în povestea AI pune la grea încercare prima pe care piața a plătit-o pentru giganții tehnologici în ultimele luni. Sursă: XTB Acest tabel, care prezintă prețurile celor mai importante instrumente, vă oferă o imagine de ansamblu asupra volatilității de astăzi. Sursă: xStation Puteți găsi mai multe informații despre factorii care influențează sesiunea de tranzacționare de astăzi în postările noastre de pe platformă. ⬇️

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