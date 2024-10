Indicii de pe Wall Street nu au reușit să mențină revenirea după datele ISM 📉US30 pierde 0,8%; Copart scade cu 7%

Indicii de pe Wall Street nu au reușit să se redreseze după datele ISM, doar ușor peste așteptări

US30 pierde 0,8%, pierzând cel mai mult dintr indicii principali americani

Sectorul farmaceutic pierde; Novo Nordisk (NVO.US) și Eli Lilly (LLY.US) scad cu 2,7% și respectiv 3,8%

Nvidia șterge câștigurile inițiale și scade de la 110 la 106 USD pe acțiune; Nasdaq100 pierde aproape 0,5%

Rapoarte trimestriale pesimiste de la Copart (CPRT.US) și Hewlett Packard (HPE.US); ambele acțiuni scad Sentimentul pe piața bursieră din SUA slăbește, afectat de datele sub așteptări privind piața muncii. De asemenea, datele ISM privind angajarea au fost în scădere, semnalând o depreciere suplimentară. Investitorii se tem de scenariul de stagflație și recesiune; analizând încă o primă ridicată în evaluările acțiunilor americane. După publicarea datelor ISM, indicele de volatilitate (VIX) a scăzut cu aproape 7% pe o bază zilnică; acum, indicele de referință a scăzut cu doar 1%, indicând un apetit (și un preț) foarte ridicat pentru acoperirea riscurilor înainte de raportul NFP de vineri din SUA. Date ISM / PMI privind sectorul serviciilor pentru luna august: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil ISM Prețuri: real 57,3; prognoză 56,0; anterior 57,0;

ISM Activitatea de afaceri: real 53,3; precedent 54,5;

ISM Angajarea: real 50.2; previziune 50.5; anterior 51,1;

ISM Comenzi noi: real 53.0; previziune 51.9; anterior 52,4;

ISM PMI pentru sectorul serviciilor: real 51,5; previziune 51,3; anterior 51,4; PMI Compus: real 54,6; previziune 54,1; anterior 54,3;

PMI pentru sectorul serviciilor: real 55,7; previziune 55,2; anterior 55,0; Raportul ADP : 99.000 față de 144.000 estimat și 111.000 anterior Modificarea cererilor de șomaj din SUA: 227.000 față de 230 estimat și 231.000 anterior În mod surprinzător, cererile continue de ajutor de șomaj au scăzut la 1,838 milioane față de 1,867 estimat și 1,868 anterior

Costurile revizuite ale forței de muncă din SUA au scăzut la 0,4% MoM față de 0,8% estimat și 0,9% anterior; productivitatea a venit la fel la 2,5% mai mare YoY Aproape toate acțiunile dintre cele cu cele mai mari capitalizări din SUA se tranzacționează în scădere astăzi. Cele mai puternice sunt Tesla (TSLA.US) și Merck (MRK.US). Sănătatea, biotehnologia, produsele farmaceutice și serviciile financiare sunt cele mai slabe sectoare astăzi. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Știri despre companii C3.ai (AI.US) pierde 19% după ce compania de software a raportat venituri din abonamente în Q1 mai slabe decât se aștepta. Frontier Communications (FYBR.US) pierde 10% după ce a acceptat să fie cumpărată de Verizon Communications.

Furnizorul brazilian de servicii financiare PagSeguro (PAGS) scade cu 11% după ce analiștii Morgan Stanley au retrogradat compania braziliană de plăți digitale, afirmând că piața a ajuns probabil la saturație.

De asemenea, Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) scade cu 3% după ce compania de hardware și stocare pentru calculatoare a raportat marje mai slabe decât cele așteptate.

Tesla (TSLA) crește cu 3% în urma planurilor de a lansa sistemul avansat de asistență pentru șofer pe care îl numește tehnologia Full Self Driving în China și Europa în primul trimestru al anului viitor, în așteptarea aprobărilor autorităților de reglementare. De asemenea, ADR-urile NIO (NIO.US) câștigă 3,5% după ce producătorul auto a raportat o marjă brută pentru trimestrul 2 care a depășit estimările. Copart (CPRT.US) scade cu 7% după ce a raportat un venit operațional în trimestrul 4 care a ratat estimările. Rezultatele financiare ale companiei pentru Q4 (trimestrul calendaristic 2 2024) și anul fiscal complet 2024 au crescut, dar nu atât de mult pe cât se aștepta Wall Street. Vânzările trimestriale au crescut cu 7,2% la 1,1 miliarde de dolari, dar profitul brut a scăzut cu 0,9% la 454 milioane de dolari. Venitul net a scăzut cu 7,3% față de anul precedent, la 323 de milioane de dolari. EPS complet diluat pentru Q4 a fost de 0,33 USD, de asemenea în scădere cu 8,3% față de anul precedent, în timp ce acțiunile Copart au crescut cu 10% în această perioadă. Pentru întregul an fiscal 2024, veniturile Copart au crescut cu 9,5% la 4,2 miliarde de dolari, profitul brut a crescut cu 9,8% la 1,9 miliarde de dolari, iar venitul net a crescut cu 10,1% la 1,4 miliarde de dolari. EPS diluat pe întregul an a fost de 1,40 USD, în creștere cu 9,4% față de anul precedent. Copart (CPRT.US, interval zilnic) Acțiunile Copart, furnizor global de licitații online de vehicule și servicii legate de revânzătorii de automobile, cum ar fi asigurări, închirieri auto și credite, scad astăzi sub media mobilă de 200 de perioade(linia roșie), semnalând cel puțin inversarea tendinței pe termen scurt. În ciuda raportului trimestrial solid, investitorii vând Copart pe fondul preocupărilor legate de evaluare și al temerilor legate de slăbirea economiei Sursa: xStation5

