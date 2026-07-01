Industria de apărare își recuperează pierderile – este aceasta o schimbare de tendință?

Companiile din domeniul apărării din Europa și SUA raportează noi comenzi care indică o cerere susținută de echipamente militare. După multe luni de scăderi persistente, acesta ar putea fi pretextul pe care piața îl aștepta pentru a se consolida și a reveni la creșteri, pe fondul unor cheltuieli record în domeniul apărării.
Europa
Cea mai importantă știre din Europa este contractul încheiat de Saab cu agenția suedeză FMV pentru 16 avioane de vânătoare Gripen E destinate Ucrainei. Valoarea acordului este de aproximativ 24,6 miliarde SEK, iar comanda urmează să fie înregistrată în al treilea trimestru al anului 2026. Livrările sunt programate pentru perioada 2029–2030, iar pachetul include nu doar avioanele în sine, ci și piese de schimb și echipamente conexe. Acțiunile companiei au înregistrat o creștere de peste 3%.
SAABB.SE (D1)
După două valuri de creșteri puternice care au dus prețul de la aproximativ 165 SEK la circa 750 SEK, acțiunea a înregistrat o scădere bruscă și a intrat acum într-o fază de consolidare în jurul valorii de 500 SEK. Menținerea peste limita inferioară a zonei de rezistență, în apropierea valorii de 465 SEK, ar putea indica faptul că cumpărătorii încearcă să recâștige inițiativa și să împingă prețul cel puțin peste 600 SEK. Un element cheie de urmărit rămâne comportamentul mediilor mobile de 100/200 de zile (EMA), unde există riscul apariției așa-numitei „Death Cross”. Sursă: xStation 5
În paralel, Rheinmetall a raportat o comandă din Ucraina pentru obuze de artilerie și încărcături propulsive. Valoarea contractului a fost descrisă ca fiind de „zeci de milioane de euro”, iar execuția acestuia urmează să fie finalizată în primul trimestru al anului 2027. Producția a început deja la unitățile companiei din Spania. Acțiunile grupului au înregistrat o creștere de peste 4%.
Sectorul apărării se confruntă, de asemenea, cu viitoarea ofertă publică inițială (IPO) a KNDS. Se preconizează că producătorul (printre altele) de tancuri Leopard 2 își va face debutul la bursa din Paris în câteva luni. Acesta va fi un test important al încrederii investitorilor față de acțiunile din sectorul apărării sau, potențial, o sursă de sprijin. Sursă: Bloomberg Finance
În contextul pieței europene mai largi, merită reținut faptul că luna iulie a reprezentat, din punct de vedere istoric, o perioadă de creștere pentru acțiunile din Europa. Sursă: Bloomberg Finance
SUA
În ceea ce privește SUA, cel mai important element este un pachet de contracte pentru Lockheed Martin, cu o valoare totală de peste 3,1 miliarde USD. Cea mai mare parte a acestei sume o reprezintă un contract de 2,99 miliarde USD pentru producția de radare Sentinel A4 și servicii de inginerie. Lucrările vor continua până în iunie 2031. Lockheed a primit, de asemenea, un contract legat de modernizarea fregatelor spaniole din clasa Álvaro de Bazán. În premarket, cotația crește cu 2%.
Northrop Grumman a obținut trei contracte în valoare totală de aproximativ 68 de milioane de dolari. Cel mai mare dintre acestea, în valoare de 49 de milioane de dolari, vizează întreținerea programului Joint Tactical Ground Station, incluzând sprijin logistic și servicii de inginerie. Compania înregistrează o creștere de sub 0,50% în premarket.
Boeing, între timp, a primit un contract de 49,5 milioane USD pentru lucrări legate de sistemele de control ale rachetelor de croazieră lansate din aer (ALCM). Acordul include seturi de testare și recondiționarea sistemelor de control necesare pentru menținerea sistemului ALCM. Finalizarea proiectului este programată pentru iunie 2033. Boeing scade cu 0,42% în premarket, deși situația s-ar putea schimba după deschiderea sesiunii.
Din perspectiva pieței de capital, cel mai important element este imaginea de ansamblu: sectorul apărării continuă să beneficieze de un ciclu îndelungat de investiții militare. În Europa, principalul factor de impuls rămâne războiul din Ucraina și reconstrucția capacităților NATO, în timp ce în Statele Unite se menține finanțarea programelor de radare, rachete și modernizare și, mai recent, există așteptări privind reaprovizionarea stocurilor de muniție utilizate în timpul operațiunilor din Iran.
Noile contracte nu modifică imediat imaginea de ansamblu a profiturilor pentru cele mai mari companii din sector, dar pot consolida sentimentul pieței care, pe baza previziunilor și a multiplilor de evaluare, ar putea să subestimeze încă potențialul real de creștere al acestor companii.
Provocarea pentru firme va rămâne însă nu doar menținerea fluxului de comenzi, ci și transformarea rapidă a acestora în venituri, menținerea marjelor și extinderea capacității de producție fără o creștere excesivă a costurilor.
Kamil Szczepański
Analist piețe financiare, XTB
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