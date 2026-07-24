Intel a surprins piața. Oare redresarea începe în sfârșit să prindă avânt?

Înainte de publicarea rezultatelor financiare ale Intel, întrebarea cheie care îi preocupa pe investitori era dacă eforturile îndelungate de restructurare ale companiei începeau în sfârșit să dea rezultate concrete. Raportul pentru al doilea trimestru a oferit un răspuns mult mai convingător decât se aștepta. Intel nu numai că a depășit cu ușurință estimările analiștilor atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul, dar a prezentat și o perspectivă mai optimistă decât se aștepta pentru al treilea trimestru, o evoluție care a fost întâmpinată cu entuziasm de către investitori. Principalele rezultate ale celui de-al doilea trimestru Venituri: 16,1 miliarde de dolari față de 14,4 miliarde de dolari estimați

Profit pe acțiune ajustat: 0,42 dolari față de estimarea consensuală de 0,21 dolari

Venituri din centrele de date și AI: 6,3 miliarde de dolari, în creștere cu 59% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri Intel Foundry: 5,8 miliarde de dolari, în creștere cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut

Marja brută: 40,4% față de 39,2% estimat

Previziuni privind veniturile pentru trimestrul al treilea: 15,8–16,8 miliarde de dolari față de estimarea de piață de aproximativ 15,1 miliarde de dolari

Previziuni privind EPS pentru trimestrul al treilea: 0,38 USD față de așteptările de 0,27 USD După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Intel au înregistrat o creștere semnificativă în tranzacțiile după închiderea bursei. Investitorii au fost încurajați nu numai de rezultatele trimestriale mai bune decât se aștepta, ci și de decizia conducerii de a majora previziunile pentru trimestrul următor. În sectorul tehnologic, previziunile privind viitorul au adesea o pondere chiar mai mare decât rezultatele istorice. Unul dintre cele mai puternice aspecte ale raportului a fost divizia Data Center & AI, unde veniturile au crescut cu 59% față de aceeași perioadă a anului trecut. Performanța sugerează că Intel începe să beneficieze de valul masiv de investiții în infrastructura de calcul. Pe măsură ce tot mai multe companii își extind capacitatea centrelor de date, cererea pentru procesoare de server — unul dintre produsele de bază ale Intel — continuă să crească. Comentariile conducerii au întărit, de asemenea, perspectivele pozitive. Directorul general Lip-Bu Tan a declarat că cererea pentru procesoarele de server ale Intel depășește în prezent capacitatea de producție a companiei. Ca răspuns, Intel intenționează să crească cheltuielile de capital pentru a-și extinde producția și a satisface cererea în creștere atât pentru propriile cipuri, cât și pentru serviciile de fabricare oferite clienților externi. Acest lucru reflectă o schimbare mai amplă în ciclul investițiilor în AI. La începutul perioadei de boom, cea mai mare parte a atenției era concentrată asupra cipurilor utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Totuși, piața își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția către infrastructura necesară pentru implementarea și rularea acestor modele la scară largă. În acest context, procesoarele pentru servere rămân o bază esențială a centrelor de date moderne. Un alt semn încurajator a fost îmbunătățirea semnificativă a profitabilității. Marja brută a crescut la 40,4%, față de 29,7%în anul precedent, în timp ce Intel a revenit la un rezultat operațional pozitiv. În același timp, compania a anunțat planuri de a crește cheltuielile de capital din acest an la aproximativ 20 de miliarde de dolari, invocând cererea robustă de infrastructură de calcul și extinderea continuă a activității sale de producție. Cu toate acestea, redresarea Intel este departe de a fi completă. Compania se află încă în proces de reconstrucție după ani în care a pierdut leadershipul tehnologic și cota de piață. Marjele de profit rămân cu mult sub nivelurile maxime istorice, iar activitatea de producție continuă să se bazeze în principal pe cererea internă din partea propriilor unități de afaceri ale Intel. Atragerea unui număr mai mare de clienți externi și menținerea ritmului actual de îmbunătățire rămân provocări cheie. Totuși, raportul financiar de astăzi oferă ceva ce investitorii așteptau: dovada că restructurarea Intel nu mai înseamnă doar reduceri de costuri și de personal. Beneficiile încep să devină vizibile în rezultatele financiare. Venituri mai solide, profitabilitate în creștere și previziuni mai optimiste sugerează toate că Intel începe să-și recâștige poziția într-unul dintre cele mai importante segmente ale industriei semiconductoarelor. Raportul de astăzi nu înseamnă că Intel și-a recăpătat pe deplin poziția de odinioară. Totuși, acesta sugerează că redresarea nu mai este doar o poveste relatată în prezentările pentru investitori. Pentru prima dată după mult timp, aceasta este susținută de cifre. Sursă: xStation5

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