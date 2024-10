Intrări record în ETF-uri din iunie. Ce înseamnă acest lucru pentru prețul Bitcoin? 🎯

Bitcoin a încheiat ziua de ieri cu o creștere de 5,20%, ajungând la 66.080 USD. Creșterea nu a fost determinată de un singur catalizator, ci mai degrabă susținută de sentimentul pozitiv de pe piața bursieră. Indicele american SP500 a atins un nou maxim istoric, iar contractele CFD US500 au depășit nivelul de 5.900 de puncte. Câștigurile dinamice de pe piața criptomonedelor au fost alimentate și de intrările nete record în ETF-uri, totalizând 551 de milioane de dolari numai pentru ziua de ieri. Acesta este al 10-lea cel mai mare aflux net înregistrat vreodată, precedentul maxim de 886 de milioane de dolari având loc la 4 iunie 2024. Aceasta este, de asemenea, prima mișcare semnificativă din ultimele luni, după perioada de acalmie din vară. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Mai jos este un grafic care arată cele mai mari și cele mai mici 10 intrări zilnice în ETF-urile Bitcoin din punct de vedere istoric. Excluzând creșterile rapide din februarie și martie, cele mai mari intrări în ETF au coincis de obicei cu vârfurile locale ale prețurilor. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă de consolidare de mai multe luni a prețului Bitcoin. Dacă Bitcoin se desprinde în sus și revine la o piață ascendentă, am putea asista la o repetare a unei situații similare celei din februarie și martie la începutul acestui an. Cu toate acestea, dacă Bitcoin rămâne în consolidare, actualele intrări record de ETF-uri ar putea sugera chiar un maxim local.

În acest context, este util să ne uităm la fluxurile cumulate de ETF spot din ultimele 20 de zile. Aici, minimele locale tind să fie un punct de referință mai fiabil. În cazul în care fluxurile nete scad la aproximativ zero sau mai jos, aceasta poate indica un minim local al prețului Bitcoin. În timpul verii, am fost constant în jurul acestui nivel. Lipsa unor ieșiri semnificative din ETF-uri indică, de asemenea, că investitorii nu sunt încă dispuși să vândă, iar piața este dominată în prezent de investitorii pe termen lung care acumulează Bitcoin. Recenta creștere lentă a fluxurilor nete cumulate la 2 miliarde de dolari sugerează că este posibil ca lichiditatea și capitalul să revină treptat pe piață.

Bitcoin și-a oprit creșterea în apropierea limitei superioare a tendinței laterale care a fost în vigoare din luna martie a acestui an. Creșterea presiunii de vânzare la aceste niveluri este de înțeles, iar o corecție suplimentară este posibilă. Cu toate acestea, dacă taurii reușesc să depășească această linie în mod permanent, ne putem aștepta la câștiguri suplimentare spre 69.000 - 71.000 USD. Acest scenariu este, de asemenea, probabil să fie însoțit de noi intrări pozitive în ETF-uri.

Sursa: xStation 5

