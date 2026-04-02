Intuitive Machines: Motorul economiei spațiale?

Intuitive Machines este unul dintre liderii unui segment foarte restrâns, dar captivant, al companiilor din domeniul spațial. Compania este specializată în principal în module de aterizare pe Lună și infrastructură orbitală. Nu este o startup tipică de acest gen, una care are mai mult de arătat decât o viziune și intenții bune: Intuitive Machines (LUNR) a raportat venituri de 210,1 milioane USD în 2025 (în scădere cu 7,9% față de anul precedent), un portofoliu de comenzi de 943 milioane USD și o creștere a marjei brute la 19%.

Compania continuă să cheltuiască bani: a înregistrat o pierdere netă de 83,91 milioane USD în 2025 și are o pierdere cumulată de 0,73 USD pe acțiune.

Pentru 2026, conducerea prevede deja venituri cuprinse între 900 de milioane și 1 miliard de dolari și un EBITDA ajustat pozitiv.

În martie, compania a câștigat, de asemenea, un contract NASA în cadrul CLPS în valoare de 180,4 milioane de dolari pentru o a cincea misiune lunară. Ieri au apărut informații conform cărora SpaceX a depus în mod confidențial documentația pentru IPO la SEC; listarea este de așteptat să fie cea mai mare din istoria piețelor financiare. În aceeași zi, NASA a lansat cu succes Artemis II de la Centrul Spațial Kennedy. Pe fondul acestor evenimente, piața dorește să uite de problemele de pe Pământ și să se gândească la oportunitățile din spațiu. Proiectele din ce în ce mai ambițioase întreprinse de SpaceX și NASA, alături de prezența tot mai mare a companiilor spațiale pe piață, îi determină pe mulți investitori să creadă că ideea de „economie spațială” nu mai este un vis, ci devine un scenariu care poate fi evaluat. Compania spațială a înregistrat rezultate mixte pentru 2025, dar a prezentat un plan agresiv pentru 2026. Se remarcă doi vectori de creștere. În primul rând, compania a finalizat achiziția Lanteris în primul trimestru pentru aproximativ 800 de milioane de dolari și a încheiat tranzacția KinetX, sporindu-și expunerea la apărare și securitate națională.

În al doilea rând, pe 24 martie, NASA a atribuit companiei Intuitive Machines un contract CLPS în valoare de 180,4 milioane de dolari pentru o a cincea misiune de livrare a încărcăturii utile pe Lună, de data aceasta folosind modulul de aterizare mai mare Nova‑D/R. Misiunile spațiale prezintă în continuare riscuri de întârzieri, defecțiuni tehnice și concurență din partea unor jucători mai mari. Indiferent de perspectivă, Intuitive Machines rămâne o companie speculativă, iar obiectivele pentru 2026 trebuie îndeplinite pentru ca acțiunile să genereze randamente

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."