Investiții în condiții de incertitudine. Cum să acționăm într-o lume volatilă?

Trăim într-o eră a turbulențelor pe piețele financiare - pandemii, conflicte militare, incertitudinea politică, criza iminentă a datoriilor din SUA și politicile economice globale în schimbare rapidă îi determină pe investitori să caute modalități de a-și proteja capitalul, urmărind în același timp obținerea de randamente - chiar și în condiții dificile. Este corect să spunem că, în perioade de incertitudine, numărul scenariilor posibile crește. Pentru a parafraza o veche zicală: „Se pot întâmpla mai multe lucruri decât se vor întâmpla”. Gama de rezultate potențiale este largă, dar numai unul dintre ele se va produce în cele din urmă. Mai mult, chiar și cel mai probabil scenariu nu este niciodată garantat. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În mod firesc, investitorii încearcă în continuare să găsească active care pot genera profituri. Capitalul este mereu în mișcare, căutând randamente - indiferent de „starea” economiei sau planului geopolitic. Așadar, ce strategii și clase de active se pot dovedi eficiente în vremuri incerte? Pe ce se concentrează investitorii globali? Care sunt perspectivele pentru principalele clase de active și la ce ar trebui să ne așteptăm în viitor? Aurul - un refugiu în vremuri tulburi Aurul a fost considerat un simbol al stabilității timp de secole - iar ultimii ani nu au făcut decât să consolideze această reputație. Deși aurul a fost considerat în mod tradițional un activ de refugiu, corelația sa din ce în ce mai mare cu piețele bursiere în anumite perioade i-a făcut pe unii investitori să se ferească. Acest lucru a fost evident în special în 2022, când aurul s-a tranzacționat lateral pe fondul creșterii ratelor dobânzilor globale. În ciuda reputației sale de protecție împotriva inflației, tocmai într-o perioadă de inflație ridicată de mai multe decenii, mulți investitori „au luat profiturile de pe masă”. De atunci, situația s-a schimbat semnificativ. Investitorii au revenit la aur, motivați de preocupările geopolitice, de temerile legate de războaiele comerciale și de incertitudinea economică în creștere. Pe bursa COMEX, volumele record de livrări de aur fizic către seifurile din SUA au golit stocurile din Londra și Elveția. Pentru o perioadă, investitorii au trebuit să aștepte luni de zile pentru îndeplinirea livrărilor. Piața fizică rămâne restrânsă, ceea ce ar putea amplifica reacțiile prețurilor dacă raliul continuă. De la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu - și cu războiul din Ucraina încă în desfășurare - prețurile aurului au crescut, reacționând la instabilitatea globală în creștere. În martie 2025, metalul a atins un maxim istoric, depășind pragul de 3.100 de dolari pe uncie, alimentat și mai mult de speculațiile privind politicile economice ale lui Donald Trump - în special valul de noi tarife care ar putea zdruncina comerțul mondial. La aceasta se adaugă criza datoriilor SUA, care pune în discuție noțiunea de stabilitate financiară globală. Există chiar discuții cu privire la posibila reevaluare a aurului ca activ de rezervă al SUA, ceea ce ar putea declanșa o cerere suplimentară din partea băncilor centrale. În ultimii trei ani, băncile centrale au cumpărat peste 1.000 de tone de aur anual. Este probabil ca 2025 să urmeze această tendință. Așadar, de ce aurul? În vremuri în care piețele financiare tradiționale își pierd predictibilitatea, aurul este tratat ca o protecție împotriva creșterii inflației și a devalorizării monetare. Poate că nu generează dobânzi sau dividende, dar tinde să câștige valoare în perioade de haos, ceea ce îl face un activ atractiv pentru cei care doresc să diversifice. Și este important de reținut: oferta mondială de aur este limitată. În timp ce producția de aur crește cu aproximativ 2% pe an, aceasta este mult mai mică decât creșterea masei monetare globale. În plus, în fața titlurilor cu privire la recesiune și stagflație, mulți investitori se simt pur și simplu nesiguri în ceea ce privește plasarea averii lor în active cu risc mai mare precum acțiunile sau criptomonedele. Ca urmare, aurul devine adesea prima alegere ca rezervă de valoare, iar ETF-urile fac accesul la acesta mai ușor ca niciodată. Aurul crește în principal ca răspuns la incertitudinea din jurul politicii comerciale a lui Donald Trump. Din punct de vedere istoric, în timpul numeroaselor evenimente geopolitice din ultimele câteva decenii, aurul a avut tendința de a crește în valoare pe termen mediu și lung. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Acțiunile - O reorientare către activele defensive Piața bursieră - în special în Statele Unite - a rămas supraîncălzită ca urmare a apariției boom-ului investițiilor în inteligența artificială (AI). Acțiunile celor mai mari companii de tehnologie din lume au crescut pe fondul optimismului investitorilor cu privire la creșterea viitoare și la potențialul de profituri și mai mari. Cu toate acestea, investitorii au fost aduși cu picioarele pe pământ: profiturile companiilor nu au reușit să satisfacă așteptările ridicate. În prezent, a apărut o tendință clară pe piețele de acțiuni - o reorientare a capitalului către așa-numitele acțiuni defensive. Acțiunile defensive aparțin companiilor ale căror rezultate financiare sunt mai puțin sensibile la ciclurile economice. Acestea includ de obicei sectoare precum: Utilități (energie și infrastructură)

Sănătate

Consumatori de bază (bunuri și servicii de bază) Acțiunile europene de apărare în centrul atenției În Europa, o atenție deosebită este acordată companiilor din domeniul apărării. Potențialul de creștere a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii Europene - determinat de creșterea tensiunilor geopolitice - a transformat acest sector într-un magnet pentru investitori. UE ar putea direcționa până la 800 de miliarde EUR către inițiative în domeniul apărării, din care: 650 de miliarde de euro ar trebui să provină direct de la statele membre (inclusiv o propunere de excludere a cheltuielilor militare din limitele datoriei), și

o sumă suplimentară de 150 de miliarde EUR care ar putea fi finanțată prin emiterea de titluri de creanță comune. Germania - ezitantă din punct de vedere istoric în ceea ce privește contractarea de noi datorii - relaxează acum constrângerile fiscale. Țara intenționează să investească 500 de miliarde EUR în infrastructură și, având în vedere că obiectivul său privind cheltuielile de apărare se apropie de 3% din PIB, cheltuielile totale ar putea ajunge la 1.000 de miliarde EUR în următorii ani. În mod esențial, această campanie de investiții ar putea continua indiferent de o încetinire a cererii consumatorilor europeni, reflectând o schimbare fundamentală a priorităților bugetare. Acțiuni defensive: Modeste în perioadele de boom, rezistente în timpul furtunilor În timp ce acțiunile defensive oferă rareori randamente spectaculoase în timpul piețelor în creștere, stabilitatea lor devine un avantaj cheie în perioade incerte. Piețele europene, în special, ar putea beneficia dacă planurile de investiții în domeniul apărării vor accelera în continuare. În lunile următoare, investitorii vor evalua ce companii pot fi cele mai afectate de creșterea tarifelor. Un lucru este sigur: multe întreprinderi se vor confrunta cu costuri mai mari și nu toate vor putea să le compenseze prin vânzări mai mari, mai ales dacă consumatorii se opun creșterii prețurilor. Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB De la izbucnirea războiului din Ucraina, acțiunile companiilor europene din domeniul apărării au înregistrat performanțe excepționale - iar după victoria lui Donald Trump, această tendință a accelerat. Între timp, sectorul american al apărării a înregistrat performanțe slabe. De ce? Piața pariază că Europa va crește cheltuielile de apărare indiferent de peisajul global, determinată de creșterea bugetelor NATO și de riscurile geopolitice - mai ales dacă SUA semnalează o posibilă retragere de pe continent. În același timp, resurgența izolaționismului american și o atenție sporită acordată disciplinei fiscale pun sub semnul întrebării dacă SUA vor continua să subvenționeze puternic contractorii din domeniul apărării. De asemenea, se pune întrebarea dacă toate categoriile de arme - inclusiv cele percepute ca fiind costisitoare sau învechite în contextul războiului modern - vor continua să beneficieze de sprijin pentru producție. Obligațiuni - Un bastion al conservării capitalului Obligațiunile - sau ETF-urile care oferă expunere indirectă la acestea - rămân o componentă de bază a oricărui portofoliu de investiții bine echilibrat, în special în perioade de stabilitate a pieței. Acestea oferă un flux regulat și previzibil de venituri prin plata dobânzilor, ceea ce permite o mai bună planificare financiară. Obligațiunile contribuie la stabilizarea portofoliilor prin diversificarea riscurilor. Ele evoluează adesea invers față de acțiuni, contribuind la reducerea volatilității generale și a sensibilității la fluctuațiile pieței. Ratele dobânzilor joacă un rol crucial în stabilirea prețului obligațiunilor, cu o relație inversă: atunci când ratele cresc, prețurile obligațiunilor scad, iar când ratele scad, prețurile obligațiunilor cresc. Într-un mediu stabil, această dinamică este mai previzibilă, ceea ce facilitează gestionarea riscurilor. Scadențele mai lungi înseamnă o sensibilitate mai mare la modificările ratelor - și un risc mai mare pentru deținătorul de obligațiuni. Alegerea maturității potrivite ajută la echilibrarea riscului și a randamentului. Investitorii își pot ajusta portofoliile folosind strategii precum: Laddering (cumpărarea de obligațiuni cu scadențe eșalonate)

Imunizare (adaptarea duratei portofoliului de obligațiuni la orizontul investițional) În perioadele de stabilitate, obligațiunile de înaltă calitate oferă o bază solidă, păstrând capitalul și generând randamente protejate de inflație. Forex - Valutele ca scut defensiv Piața valutară (forex) este adesea locul în care incertitudinea apare prima. În timpul crizelor sau al perioadelor de tensiune globală ridicată, investitorii tind să se orienteze către așa-numitele monede de „refugiu”, cum ar fi dolarul american (USD), yenul japonez (JPY) sau francul elvețian (CHF). USD rămâne moneda de rezervă dominantă la nivel mondial, deși statutul său ar putea fi pus sub presiune dacă o administrație republicană adoptă politici comerciale protecționiste agresive. JPY, asociat mult timp cu o creștere lentă, își recapătă atractivitatea de monedă de refugiu. Creșterea recentă a PIB-ului, în ciuda consumului slab, creșterea salariilor și semnalul Băncii Japoniei de a relua majorarea ratelor au revigorat interesul investitorilor pentru yen, după turbulențele din 2024. CHF continuă să fie o monedă de refugiu, susținută de neutralitatea Elveției și de expunerea sa limitată la războaiele comerciale. Hedgingul valutar sau utilizarea contractelor forward poate ajuta la protejarea investitorilor de devalorizarea monedei naționale. Setarea deciziilor valutare pe fundamente macroeconomice reduce riscul speculativ și îi favorizează pe cei care au o înțelegere mai profundă a: ciclurilor economice

acțiunilor băncilor centrale

schimbărilor geopolitice Succesul pe piața valutară depinde adesea de analiza randamentelor obligațiunilor guvernamentale, care servesc drept barometre ale apetitului pentru risc și ale așteptărilor privind rata dobânzii - ambele influențând puternic cererea de valută. Acestea fiind spuse, piața valutară rămâne o piață extrem de dinamică și volatilă, în care fiecare comunicat macroeconomic și declarație a băncii centrale poate mișca prețurile. Reflexele rapide, experiența și învățarea continuă sunt esențiale pentru a naviga pe această arenă în continuă mișcare. Randamentele obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani în Japonia și SUA (sus) și USDJPY vs spread-ul randamentelor (jos)

Sursa: xStation 5 Bitcoin - Un hedging împotriva deflației? Bitcoin continuă să domine titlurile. De ce? Câștiguri uluitoare în 2024 și o nouă administrație americană care în primele etape pare să susțină întregul sector cripto. Aceasta pune bazele unor politici care ar putea conduce direct la o nouă cerere pentru Bitcoin. Fiind cea mai veche criptomonedă, Bitcoin deține o poziție bine stabilită în cadrul ecosistemului blockchain și i se poate acorda un statut unic ca activ strategic al SUA. Ca urmare, interesul speculativ ar putea crește - chiar dacă volatilitatea prețurilor rămâne ridicată. Oferta de Bitcoin este plafonată la 21 de milioane de BTC, cu peste 19,84 milioane deja minate. Designul său deflaționist îl face diferit din punct de vedere structural de monedele fiat - adesea printate de către băncile centrale. Timp de peste un deceniu, Bitcoin a servit ca o rezervă de valoare în timp, atrăgând utilizatori, speculatori și deținători pe termen lung deopotrivă - mulți dintre aceștia considerându-l ca aur digital. În timp ce Bitcoin se comportă adesea ca un activ cu risc ridicat, există perioade în care acesta depășește performanțele acțiunilor sau chiar ale aurului, rupând temporar corelațiile cu piețele tradiționale. Din acest motiv, Bitcoin poate servi ca activ strategic, cu alocare redusă, într-un portofoliu „all-weather” care urmărește să combine potențialul de creștere cu active necorelate. Din punct de vedere istoric, prețul Bitcoin a fost influențat de cicluri de halving de patru ani, în timpul cărora volatilitatea extremă este obișnuită. Investitorii care utilizează ETP-uri (cum ar fi ETC-urile sau ETN-urile) pentru a obține expunere pot include Bitcoin ca parte a unei strategii de diversificare pe termen lung - acceptând o volatilitate mai mare pe termen scurt în schimbul unei creșteri asimetrice. Rolul în creștere al Bitcoin nu este doar speculativ. Se transformă într-un sistem de plăți alternativ semnificativ, care gestionează acum volume de tranzacții comparabile cu Mastercard și Visa. Acesta a fost conceput ca o contrapondere la moneda fiat, iar astăzi, Bitcoin servește un scop real în țările în care încrederea în guvern este slabă sau sistemele bancare sunt subdezvoltate. ETF-uri - Diversificare într-un format simplu Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au devenit unul dintre cele mai populare instrumente de investiții - în special în perioade de incertitudine. Prin expunerea la indici întregi, mai degrabă decât la acțiuni individuale, ETF-urile contribuie la reducerea riscului specific fiecărei companii. În perioade de incertitudine, ETF-urile sectoriale care vizează așa-numitele sectoare defensive sunt deosebit de atractive. Acestea includ: Sănătate

Energie

Consumatori de bază

Utilități Aceste sectoare tind să fie rezistente în timpul recesiunilor deoarece furnizează bunuri și servicii esențiale pe care consumatorii sunt cel mai puțin predispuși să le reducă. În plus, în timpul tensiunilor geopolitice, ETF-urile legate de apărare câștigă popularitate, deoarece creșterea cheltuielilor militare tinde să determine performanța sectorului. Pe lângă ETF-urile pe acțiuni, investitorii pot lua în considerare și ETF-urile pe obligațiuni, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Deoarece obligațiunile cu durată mai lungă sunt mai sensibile la așteptările privind rata dobânzii, în perioadele incerte, ETF-urile de obligațiuni cu durată mai scurtă pot oferi performanțe mai stabile. În plus, ETF-urile pot oferi strategii de portofoliu gata pregătite pentru toate clasele de active. De exemplu, ETF-ul Vanguard Lifestrategy 80/20 alocă 80% către acțiuni și 20% către obligațiuni, facilitând diversificarea investitorilor fără a gestiona fiecare poziție în parte. În cele din urmă, ETF-urile nu sunt limitate la acțiuni sau obligațiuni. ETC-urile oferă expunere la aur, în timp ce ETN-urile permit investiții indirecte în Bitcoin - oferind acces diversificat la active netradiționale, fără costurile de depozitare și custodie adesea asociate cu deținerea aurului fizic. Contractele futures - hedging în acțiune Contractele futures sunt unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru hedgingul unui portofoliu împotriva mișcărilor adverse ale pieței. Mecanismul de hedging presupune adoptarea unei poziții opuse celei deja deținute în portofoliu. De exemplu, un investitor care deține un coș de acțiuni S&P 500 și se teme de o scădere pe termen scurt poate deschide o poziție short pe contractele futures S&P 500 în loc să vândă întregul portofoliu. Contractele futures sunt favorizate de capitalul speculativ datorită efectului de levier pe care îl oferă, care amplifică atât câștigurile, cât și pierderile potențiale. Gestionarea volatilității în vremuri incerte Pe măsură ce predictibilitatea pieței se prăbușește și tensiunile geopolitice alimentează volatilitatea, contractele futures revin din ce în ce mai mult în centrul atenției. Acestea servesc atât ca instrumente de protecție a capitalului, cât și ca instrumente pentru gestionarea activă a riscurilor. Contractele futures permit investitorilor să ia poziții atât la creșterea, cât și la scăderea prețurilor aproape oricărei clase de active - acțiuni, mărfuri, obligațiuni sau valute- fără a deține activul suport. Această accesibilitate le face extrem de versatile în medii incerte. Gama de contracte futures include toate clasele majore de active și nu numai. De exemplu: Investitorii pot acoperi volatilitatea pieței acțiunilor din SUA prin intermediul indicelui VIX .

În Europa, indicele EURO STOXX 50 Volatility Index oferă o acoperire comparabilă pentru expunerea la acțiunile europene.

Traderii mai experimentați pot chiar să se protejeze împotriva șocurilor de politică monetară utilizând contractele futures pe rata dobânzii , protejând portofoliile de fluctuațiile bruște ale evaluărilor obligațiunilor sau acțiunilor declanșate de deciziile băncilor centrale. Este important de reținut: hedgingul nu are ca scop generarea de profituri, ci limitarea pierderilor potențiale. Tranzacționarea contractelor futures este o strategie solicitantă care necesită atât cunoștințe tehnice, cât și rezistență psihologică. Pârghia permite randamente semnificative pentru un capital relativ mic, dar, de asemenea, amplifică riscul: mișcările mici ale pieței pot duce la profituri uriașe sau la pierderi rapide. Datorită acestei naturi duale, contractele futures le atrag pe amândouă: investitorii cu aversiune la risc care caută protecție împotriva declinului pieței

speculatorii care urmăresc oportunități cu risc ridicat și randament ridicat. VIX și teama de piață: o relație inversă Indicele VIX, care urmărește volatilitatea de pe piața americană a acțiunilor, este invers corelat cu indicele S&P 500. După cum se arată în grafic, fiecare creștere a indicelui VIX corespunde, de obicei, cu o scădere a pieței S&P 500. Sursa: XTB Research Concluzie: Investiții în perioade de incertitudine Investiția în perioade de incertitudine este o artă a echilibrului între protecția capitalului și potențialul de randament. Volatilitatea crescută poate crea oportunități extraordinare de profit - dar amplifică și riscul de pierderi. Aurul strălucește ca un activ sigur,

acțiunile defensive și ETF-urile oferă stabilitate,

obligațiunile protejează capitalul de deprecierile pieței,

Forex și contractele futures permit gestionarea activă și strategică a riscurilor. Cheia pentru a naviga pe piețele volatile este diversificarea și alinierea strategiilor la obiectivele individuale și la toleranța la risc. În vremuri furtunoase ca cele de astăzi, prudența și flexibilitatea sunt cei mai mari aliați ai investitorului. Primul test real al hype-ului AI În timp ce boom-ul investițiilor în inteligență artificială este pus la încercare, aurul (linia galbenă) a crescut cu aproximativ 20% de la începutul anului, de la aproximativ 2.600 USD la sfârșitul lunii decembrie/începutul lunii ianuarie la 3.150 USD pe uncie în prezent. În schimb, indicele US100 (futures Nasdaq 100) a scăzut cu aproape 10%, pe măsură ce sentimentul investitorilor față de acțiunile tehnologice americane s-a deteriorat, în special în ceea ce privește numele legate de IA. Sursa: xStation 5

