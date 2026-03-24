Își pierde boom-ul AI din avânt? Microsoft scade cu 33%, repetând valul de vânzări din 2022

Recentul val de vânzări care a afectat Microsoft și sectorul tehnologic în ansamblu nu este un episod întâmplător, ci mai degrabă rezultatul unei ciocniri între două forțe: narațiunea de mai mulți ani privind o revoluție AI și o realitate macroeconomică din ce în ce mai exigentă. Investitorii care, până de curând, erau dispuși să finanțeze cursa pentru infrastructura de inteligență artificială fără prea multe rezerve încep acum să pună întrebări mult mai concrete despre sustenabilitatea creșterii în contextul unei potențiale încetiniri globale, inclusiv în Statele Unite. Deși evaluarea Microsoft a scăzut semnificativ și compania se tranzacționează acum la aproximativ 20 de ori câștigurile pe 12 luni, acțiunile continuă să scadă. Piața pare îngrijorată de amploarea cheltuielilor de capital, de intensificarea concurenței în domeniul AI și de posibilitatea ca, în urma pieței bear din 2022, ciclul să devină din nou dificil pentru Wall Street.

Macroeconomia revine în centrul atenției: AI trece în plan secund?

Microsoft a fost considerată mult timp unul dintre principalii beneficiari ai tendinței AI, dar a devenit și unul dintre cei mai sensibili barometri ai acesteia. Compania investește zeci de miliarde de dolari în centre de date, extinde Azure și integrează instrumente precum Copilot în ecosistemul său de produse.

Problema este că piața nu mai recompensează doar investițiile și creșterea – acum se așteaptă la monetizare vizibilă. În același timp, expunerea semnificativă a Microsoft la OpenAI, care concurează cu jucători precum Anthropic (Claude), Google și Perplexity, ridică semne de întrebare cu privire la alocarea optimă a capitalului din punct de vedere strategic.

Aceasta marchează o schimbare fundamentală. În ultimii doi ani, investitorii cumpărau „promisiunea AI”. Acum, aceștia cer din ce în ce mai mult rezultate tangibile: marje, venituri și aplicații reale de afaceri. Orice încetinire a creșterii Azure sau o adoptare mai slabă decât se aștepta a instrumentelor AI poate fi interpretată ca un semnal de avertizare, mai degrabă decât o fluctuație temporară. Merită menționat, totuși, că rezultatele recente ale Microsoft au rămas solide și nu indică încă o încetinire clară în domeniul cloud computing.

Petrolul, randamentele și riscul de recesiune: contextul macroeconomic se intensifică

Această schimbare de percepție este întărită și mai mult de un context macroeconomic mult mai dificil. Creșterea prețurilor petrolului peste 100 de dolari pe baril, determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu, nu este doar o problemă pentru consumatori, ea poate acționa ca un catalizator pentru o înăsprire financiară mai amplă.

Istoric, șocurile puternice ale prețului petrolului au precedat adesea recesiunile. Mecanismul este simplu: prețurile mai mari la energie alimentează inflația, reduc veniturile reale și obligă băncile centrale să mențină rate ale dobânzii ridicate pentru o perioadă mai lungă. Ca urmare, randamentele obligațiunilor cresc, iar costul capitalului se majorează în întreaga economie, inclusiv pentru companiile din sectorul tehnologic.

Pentru firme precum Microsoft, acest lucru are un impact dublu. Pe de o parte, ratele mai mari comprimă evaluările activelor de creștere, care sunt deosebit de sensibile la actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. Pe de altă parte, o potențială încetinire economică ar putea slăbi cererea pentru servicii cloud și soluții AI. Un conflict prelungit care implică SUA, Israelul și Iranul reprezintă un risc semnificativ pentru sectorul tehnologic.

AI ca ciclu de investiții, nu doar o schimbare tehnologică

Un aspect critic adesea trecut cu vederea în narațiunile pieței este faptul că AI reprezintă unul dintre cele mai intensive cicluri de investiții din istoria sectorului tehnologic. Construirea infrastructurii, de la cipuri la centre de date, necesită cheltuieli de capital enorme care trebuie, în cele din urmă, justificate de cererea viitoare.

Totuși, această cerere nu este independentă de ciclul economic. Dimpotrivă, este extrem de ciclică. Majoritatea cheltuielilor pentru AI sunt finanțate din bugetele corporative, care se numără printre primele domenii care sunt optimizate în perioadele de incertitudine.

Într-un mediu macroeconomic mai slab, companiile pot:

amâna migrarea către cloud,

limita experimentarea cu instrumente AI,

reduce cheltuielile pentru infrastructura IT.

Acest lucru implică faptul că, chiar dacă tehnologia în sine rămâne transformatoare, curba sa de adoptare poate fi semnificativ mai ciclică decât s-a presupus anterior. De asemenea, este important de remarcat că marile firme de tehnologie au alocat deja capital substanțial pentru AI, mărind miza ciclului. Nu este o coincidență faptul că cea mai puternică presiune de vânzare este vizibilă în prezent la acțiunile din sectorul software. Aceste companii sunt cele mai expuse la cheltuielile întreprinderilor și, prin urmare, sunt primele care reflectă schimbările în sentimentul de afaceri. Microsoft, datorită expunerii sale la Azure și la soluțiile AI pentru întreprinderi, se află în centrul acestei dinamici. Spre deosebire de companiile de semiconductori, care beneficiază de un boom al investițiilor pe termen scurt, sectorul software pare mai dependent de durabilitatea cererii finale. După o perioadă dominată de expansiune determinată de narațiuni și de creșteri multiple, piața intră într-o fază de selectivitate mai mare și disciplină a capitalului.

O schimbare de regim, nu sfârșitul AI

Acest lucru nu marchează sfârșitul poveștii AI. Totuși, semnalează o schimbare în modul în care piața o evaluează:

investitorii devin mai sensibili la datele privind adoptarea și monetizarea,

companiile cu CAPEX ridicat se confruntă cu o atenție sporită,

evaluările sunt din ce în ce mai expuse schimbărilor macroeconomice.

Microsoft nu mai este văzută doar ca un „lider în AI”, ci din ce în ce mai mult ca un caz de test pentru întregul sector, un punct de referință pentru a vedea dacă investițiile masive se vor traduce în creștere sustenabilă a veniturilor și a profitului. În mod notabil, se așteaptă ca Magnificii Șapte să aloce aproximativ 650 de miliarde de dolari pentru infrastructura AI doar în acest an, subliniind amploarea pariului.

Întrebarea cheie: momentul, nu direcția

Pe termen lung, direcția pare relativ clară – inteligența artificială va deveni probabil unul dintre factorii cheie ai creșterii economice. Incertitudinea critică rezidă în momentul ales.

A anticipat piața această transformare prea devreme?

Amploarea investițiilor depășește deja cererea finală reală?

Vânzarea masivă recentă a acțiunilor Microsoft și a sectorului mai larg al AI sugerează că investitorii încep să ia în serios aceste întrebări – chiar dacă este încă prea devreme pentru a declara sfârșitul ciclului de investiții în AI.

Acțiunile Microsoft: corecție sau schimbare structurală?

Acțiunile Microsoft au scăzut acum cu aproape

33% față de maximul din 2025