Kering se alătură valului de vânzări masive din rândul companiilor de „lux”; rezultatele din primul trimestru pe fundal 💡

Conglomeratul francez de lux Kering (KER.FR) și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, care au dezamăgit investitorii și analiștii. Veniturile grupului s-au ridicat la 3,57 miliarde de euro, înregistrând o scădere de 6,2% față de aceeași perioadă a anului trecut pe baza cifrelor raportate, cu o creștere zero pe baza datelor comparabile. Acțiunile Kering au scăzut cu peste 10% la Bursa de Valori din Paris, alăturându-se valului de vânzări masive din sectorul european al luxului. Gucci, marca emblematică a grupului, continuă să fie principalul factor care trage în jos rezultatele, veniturile scăzând cu 14,3% la 1,35 miliarde de euro și cu 8% pe bază organică, comparativ cu previziunea consensuală a analiștilor de o scădere de 4,3%. Berenberg a menționat în mod explicit că numărul clienților chinezi ai Gucci este încă cu peste 12% mai mic decât în anii precedenți, iar redresarea brandului pe această piață cheie a luxului rămâne foarte lentă. Singurul punct pozitiv din punct de vedere geografic a fost America de Nord, care a înregistrat o creștere de o singură cifră. Sursă: Kering Investor Relations Bijuteriile și ochelarii au avut cele mai bune performanțe în raportul general. Kering Jewelry a înregistrat venituri trimestriale record de 269 de milioane de euro (+22% pe o bază comparabilă), în timp ce Kering Eyewear a raportat cel mai bun rezultat din istorie — 489 de milioane de euro (+7% pe o bază comparabilă). Branduri precum Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga și Brioni au înregistrat, de asemenea, creșteri, impulsionate în special de cererea din America de Nord. Sursa: Kering Investor Relations Un alt factor care a afectat rezultatele a fost conflictul din Orientul Mijlociu, care a perturbat semnificativ turismul și cheltuielile de consum din regiune începând cu sfârșitul lunii februarie. Vânzările cu amănuntul ale Kering în Orientul Mijlociu au scăzut cu 11% în timpul trimestrului, iar directorul financiar Armelle Poulou a estimat impactul negativ al conflictului la aproximativ 1 punct procentual din creșterea comparabilă pentru întregul trimestru. Compania a subliniat că Orientul Mijlociu reprezintă aproximativ 5% din veniturile sale din vânzările cu amănuntul și monitorizează îndeaproape evoluțiile ulterioare. Noul CEO, Luca de Meo, a anunțat că „redresarea Gucci este în curs” și va prezenta un plan strategic complet în cadrul evenimentului Capital Markets Day, care va avea loc joi, la Florența. Analiștii Citi au descris rezultatele din primul trimestru ca fiind „secundare” față de roadshow-ul anticipat „ReconKering”, în timp ce Barclays a remarcat că resetarea strategică a brandului începe să dea primele rezultate în America de Nord. Piața așteaptă acum semne concrete că redresarea mult așteptată a Gucci — și a întregului grup — este o chestiune de luni, nu de ani. Acțiunile Kering rămân într-o tendință descendentă clară pe graficul zilnic: prețul de 251,60 este semnificativ sub EMA(100) = 270,30 și EMA(200) = 266,25, confirmând că presiunea de vânzare este dominantă. Ultima sesiune a înregistrat un interval de 250,60–265,15, cu o deschidere la 263,80 și o închidere aproape de minimele zilei, indicând o presiune de vânzare persistentă. Cel mai apropiat nivel de suport se observă în zona 250–252 (minimul local de 250,60); o străpungere sub acest nivel deschide calea către următoarele cifre rotunde de 240/220 vizibile pe grafic. În ceea ce privește rezistența, nivelul cheie este convergența EMA(200)/EMA(100) în intervalul 266–270; o depășire și o mișcare susținută peste această zonă ar semnala o îmbunătățire a sentimentului și potențialul unei corecții către 300. Până când aceste medii mobile nu sunt recâștigate, scenariul de bază rămâne o tendință descendentă, iar orice reveniri pot fi tratate ca mișcări corective. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."