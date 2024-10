Leul, creștere solidă la început de lună

Săptămâna actuală a adus două rapoarte importante din economia românească. Miercuri, au fost prezentate datele privind indicele prețurilor la producător pentru luna august, în timp ce astăzi a fost prezentată cea mai recentă decizie de politică monetară a Băncii Naționale a României. Datele de miercuri au arătat o ușoară tendință ascendentă a prețurilor de producție față de aceeași lună a anului trecut, dar care a fost în ton cu așteptările (2,7% față de 2,6%). Principalele creșteri ale prețurilor au apărut la nivelul costului de Extracție a petrolului brut și a gazelor naturale și a sectorului de Fabricare a produselor farmaceutice. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cele mai recente date și analize indică o creștere mai modestă a economiei în al treilea trimestru decât cea previzionată anterior, dar în accelerare față de trimestrul precedent, implicând și o creștere a dinamicii anuale a PIB în acest interval, în condițiile unor evoluții mixte la nivelul principalelor componente ale cererii agregate și al sectoarelor majore. Conform comunicatului, actualele evaluări sugerează că rata anuală a inflației va scădea până la finele anului curent pe o traiectorie fluctuantă și mai ridicată decât cea evidențiată în prognoza pe termen mediu din luna august 2024. Descreșterea va fi antrenată prioritar de efecte de bază și de decelerarea creșterii prețurilor importurilor, în timp ce în sens opus vor continua să acționeze condițiile meteorologice nefavorabile din acest an și majorarea cotațiilor unor mărfuri, în principal prin efectele exercitate asupra dinamicilor prețurilor alimentelor și energiei. În plus, Consiliul a reconfirmat faptul că măsurile luate de BNR iau în considerare contextul de politică monetară global, urmărind deciziile de politică monetară ale BCE și Fed precum și atitudinea băncilor centrale din regiune. Din perspectivă tehnică, leul a traversat un început de lună excelent în raport cu dolarul american, reușind să avanseze cu peste 2% de pe 30 septembrie. Totuși, această mișcare nu a apărut pe fondul unui optimism legat de moneda românească, ci pe fondul unei slăbiciunii a USD. Zona de suport de la 4,4440 și-a spus din nou cuvântul, oferind destulă stabilitate cumpărătorilor. Ultima sesiune a săptămânii a adus o lumânare de creștere amplă, care a dus la depășirea rezistenței de la 4,5140. Următorul obiectiv pentru cumpărători se află la 4,5510, unde se regăsește media mobilă de 100 de perioade, însă foarte mult din atingerea acestui obiectiv va depinde de evoluția generală a dolarului american. Radu Puiu, Research Analyst

