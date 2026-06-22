Lira sterlină se apreciază pe fondul reacției pozitive a piețelor la demisia prim-ministrului Keir Starmer 🇬🇧 🚀

Lira sterlină se apreciază față de toate monedele majore în urma anunțului conform căruia Keir Starmer, primul prim-ministru al Regatului Unit după preluarea puterii de către Partidul Laburist în 2024, își dă demisia din funcție. Anunțul demisiei Ce s-a întâmplat: Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia atât din funcția de lider al Partidului Laburist, cât și din cea de prim-ministru, recunoscând că colegii săi se îndoiau de capacitatea sa de a conduce partidul în următoarele alegeri.

Perioada de tranziție: Pentru a asigura o predare ordonată a puterii, Starmer va rămâne în funcție până când Partidul Laburist va finaliza procesul oficial de alegere a noului lider.

Ce urmează: A început un proces oficial de selectare a unui nou lider. Andy Burnham, care a câștigat recent un mandat parlamentar, este succesorul anunțat și favoritul, tranziția urmând să se încheie în câteva săptămâni dacă acesta va candida fără opoziție. Perioada de nominalizare este programată între 9 și 16 iunie, iar noul prim-ministru urmează să fie ales până la sfârșitul vacanței de vară. Reacția pieței Lira sterlină (GBP): Lira sterlină a înregistrat o scădere ca primă reacție la știre, dar și-a revenit rapid și, în prezent, depășește performanțele principalelor monede în urma acestei vești, înregistrând o creștere de 0,85% față de yen, 0,55% față de euro și 0,55% față de dolar , pe fondul reacției pozitive a piețelor la ieșirea din impasul politic.

Obligațiunile de stat britanice (Gilts): Randamentele obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani au scăzut astăzi cu 4 puncte de bază, la 4,80%, în urma anunțului. Reamintim că randamentele obligațiunilor pe 10 ani au înregistrat inițial un salt după victoria lui Burnham în alegerile parțiale, dar au rămas stabile la 4,8452% luni dimineață. Burnham a liniștit în mod activ piețele obligațiunilor, angajându-se să respecte reguli fiscale stricte.

Acțiunile și sentimentul investitorilor: Sentimentul general al pieței a reacționat mai degrabă cu ușurare decât cu panică, indicele de referință stochastic cheie al Regatului Unit FTSE 100 îndreptându-se spre finalul sesiunii pe teritoriu pozitiv (+0,6%). Investitorii au salutat succesiunea anunțată în prealabil și promisiunile lui Burnham privind moderarea fiscală, atenuând temerile legate de politici economice imprudente sau de un vid de putere brusc. În ciuda unei volatilități destul de reduse a diferenței dintre randamentele obligațiunilor germane și britanice pe 10 ani, perechea EURGBP a atins cel mai scăzut nivel din ultimele aproape două săptămâni. Preocupările similare privind politica fiscală și creșterea economică din Germania ar putea menține randamentele sincronizate și limita volatilitatea diferenței, ceea ce ar putea acționa ca o ancoră înaintea unei scăderi prelungite. Sursă: XTB Research Contextul Demisia lui Starmer pune capăt unui mandat scurt, de mai puțin de doi ani, după victoria sa zdrobitoare din 2024. Plecarea sa are la bază înfrângerile grele suferite la alegerile locale din mai, rebeliunea internă privind politicile fiscale și numirile controversate. Lovitura finală a avut loc pe 18 iunie, când succesorul anunțat, Andy Burnham, a câștigat o alegere parțială decisivă în Makerfield, consolidând presiunea inevitabilă pentru o nouă conducere. EURGBP (Interval H4) Perechea prezintă o cădere bruscă în sens descendent, evidențiată de o lumânare roșie masivă care străpunge atât media mobilă de 30, cât și cea de 100. Prețul a scăzut brusc de la recentul său maxim de 0,8678, străpungând mai multe niveluri de suport Fibonacci. În prezent, acesta testează nivelul critic de retragere de 78,6% la 0,8632. Momentumul este puternic negativ, RSI-ul scăzând la 35,0, apropiindu-se rapid de condiții de supravânzare. O străpungere susținută sub acest nivel de suport expune extensia de 100% la 0,8620. Sursă: xStation5

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