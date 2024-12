(LIVE) Conferința de presă a președintelui Fed, Jerome Powell

Președintele Fed Powell începe conferința după ce Fed a redus ratele dobânzilor cu 25 pb la 4,5%, în conformitate cu așteptările de pe Wall Street. Indicii americani pierd după începerea conferinței de presă a lui Powell; US100 este în scădere cu aproape 1%, US500 scade cu 0,6%; dolarul american se întărește. Iată transcrierea de la conferința de presă a lui Powell. Președintele Fed, remarcile lui Powell Putem fi mai prudenți pe măsură ce luăm în considerare mai multe ajustări. Reducerea prea lentă a restricțiilor politice ar putea slăbi în mod nejustificat economia și ocuparea forței de muncă.

Riscurile pentru atingerea obiectivelor sunt aproximativ echilibrate. Totalul PCE a crescut probabil cu 2,5% în cele 12 luni încheiate în noiembrie. Piața muncii nu este o sursă de presiuni inflaționiste.

Cheltuielile de consum sunt rezistente, iar investițiile în echipamente s-au consolidat.

Activitatea economică a crescut într-un ritm solid. Piața muncii rămâne solidă.

Suntem foarte concentrați pe două obiective. Patru oficiali au prevăzut reduceri cu 25 pb sau mai puțin pentru 2025.

Orientarea politicii este acum semnificativ mai puțin restrictivă. Politica monetară este bine poziționată pentru a face față riscurilor. Putem reduce mai lent restricțiile de politică monetară dacă inflația nu se îndreaptă în mod durabil spre 2%. Proiecțiile factorilor de decizie privind rata dobânzii de politică monetară sunt mai ridicate pentru anul viitor, în concordanță cu inflația mai ridicată. EURUSD coboară la 1,04 după declarațiile "hawkish" ale lui Jerome Powell Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Riscurile la adresa pieței muncii au slăbit

Piața muncii continuă să se răcească, dar într-un ritm limitat și controlabil

Inflația se răcește constant, în timp ce va depăși ținta de inflație pe termen scurt Poziția "hawkish" a lui Powell provoacă, de asemenea, o vânzare puternică pe S&P 500, US500 testând zona de 6.000 de puncte, unde se află și linia de trend ascendentă. Fed este acum mai aproape de o rată neutră, dar totuși rata actuală pare să fie ușor restrictivă

Cele două reduceri preconizate pentru anul viitor par să fie o evaluare bună a abordării actuale a Comitetului

Politica monetară actuală pare să fie adecvată și, potrivit lui Powell, „nu există niciun motiv să credem că o încetinire este mai probabilă decât de obicei”.

Reducerea inflației de bază la 2,5% anul viitor, conform previziunilor, ar reprezenta un progres semnificativ.

Este prematur să tragem concluzii cu privire la impactul tarifelor; nu știm ce țări, ce mărime, cât timp.

Comisia discută modalitățile prin care tarifele pot determina inflația; am lucrat mult la acest aspect.

Inflația mai mare este probabil cel mai important factor pentru noile proiecții

Vrem să vedem progrese în ceea ce privește inflația în timp ce ne gândim la reduceri suplimentare și la o piață a muncii solidă.

Inflația din noiembrie este din nou pe drumul cel bun după lecturi mai ridicate.

