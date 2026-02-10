Lupta pentru profituri în Europa: mize mari pentru bănci, randamente scăzute pentru sectorul luxului

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Marți, principalii indici bursieri europeni au deschis în mare parte în teritoriu negativ, investitorii evaluând o nouă serie de rezultate financiare ale companiilor Kering (KER.FR), Philips (PHIA.NL), BP (BP.UK), Barclays (BARC.UK) și AstraZeneca (AZN.UK), în timp ce așteptau rapoartele viitoare ale companiilor precum Spotify (SPOT.US) și Ferrari (RACE.IT).

Adăugând la tonul prudent, Institutul Național de Statistică și Studii Economice din Franța (Insee) a raportat că rata șomajului din țară a crescut la 7,9% în al patrulea trimestru al anului fiscal 2025.

La 10:50 ora României, indicele german DAX pierde 0,14%, în timp ce FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,56%. Etalonul francez CAC 40 a contrazis tendința generală, crescând cu 0,11%, în timp ce Euro Stoxx 50 suferă o depreciere marginală de 0,06%.

Pe piețele valutare, euro se tranzacționează laterat în raport cu dolarul american, situându-se la 1,19114 USD. În același timp, lira sterlină s-a depreciat cu 0,12% față de dolar, tranzacționându-se la 1,36737 USD.

La nivelul raportărilor financiare, Barclays a anunțat planuri de a restitui acționarilor cel puțin 15 miliarde de lire sterline până în 2028, pe măsură ce banca avansează o strategie pe termen lung menită să reducă costurile și să stimuleze profitabilitatea. Ca prim pas, Barclays a anunțat o răscumpărare de acțiuni în valoare de 1 miliard de lire sterline, după ce a raportat rezultate pentru al patrulea trimestru care au depășit așteptările în materie de câștiguri, susținute de performanțe comerciale solide.

Gigantul petrolier BP declarat că va suspenda răscumpărarea de acțiuni pentru a-și consolida bilanțul, pe fondul intensificării presiunii asupra marelui producător britanic de energie pentru a-și îndeplini strategia de redresare. Compania reduce programul trimestrial de răscumpărare de acțiuni în valoare de 750 de milioane de dolari, care fusese deja redus anul trecut, potrivit raportului privind veniturile din al patrulea trimestru. BP a înregistrat un venit net de 1,54 miliarde de dolari, în mare parte în conformitate cu estimarea medie a analiștilor de 1,53 miliarde de dolari.

Grupul francez al bunurilor de lux Kering a raportat că veniturile totale pentru anul 2025 au fost de 14,7 miliarde de euro, înregistrând o scădere anuală de 13%. Gucci a rămas marca cea mai vândută a companiei, generând venituri de 6 miliarde de euro, deși vânzările au scăzut cu 22% față de anul precedent. Grupul a înregistrat o pierdere netă din operațiunile continue de 29 de milioane de euro, comparativ cu un venit net de 1 miliard de euro în 2024. Pierderea diluată pe acțiune a fost de 0,23 euro. Venitul net recurent din operațiunile continue a scăzut cu 56% față de anul precedent, până la 532 de milioane de euro.

Între timp, Philips a declarat că vânzările sale din al patrulea trimestru al anului 2025 au atins 5,1 miliarde de euro, în creștere cu 1% față de aceeași perioadă a anului precedent, cu o creștere comparabilă a vânzărilor de 7%. Compania olandeză de tehnologie medicală a înregistrat un venit net de 397 milioane de euro, sau 0,41 euro pe acțiune diluată, inversând pierderea netă de 333 milioane de euro raportată cu un an înainte. EBITDA ajustat a crescut la 591 milioane de euro de la 393 milioane de euro în trimestrul anterior, în timp ce veniturile din operațiunile continue s-au situat la 393 milioane de euro. Câștigul ajustat pe acțiune a fost raportat la 0,60 euro.

AstraZeneca a anunțat marți că veniturile sale în al patrulea trimestru al anului fiscal 2025 s-au ridicat la 15,5 miliarde de dolari, în creștere cu 4% față de același trimestru al anului precedent și depășind ușor așteptările.

Câștigul pe acțiune diluat al companiei farmaceutice a crescut cu 55% față de anul precedent, ajungând la 1,49 dolari în trimestrul raportat, în timp ce profitul operațional a atins 3 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 46,3% față de anul precedent.

Pentru întregul an 2025, veniturile AstraZeneca s-au ridicat la 58,7 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 9%.