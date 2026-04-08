„Marele armistițiu”

Aspecte esențiale Petrolul pierde peste 10% pe fondul speranțelor legate de Strâmtoarea Ormuz

Acțiunile și obligațiunile înregistrează o creștere puternică

Dolarul se depreciază, în timp ce lira sterlină este cea mai rezistentă monedă din G10 în această criză

Creșterile ratei dobânzii sunt rapid reevaluate

Aceasta rămâne o piață influențată de știri, iar orice semn că armistițiul este în pericol ar putea declanșa o volatilitate și mai mare

A existat o reacție impresionantă la știrea că SUA și Iranul vor încheia un armistițiu de două săptămâni. Acțiunile cresc, randamentele obligațiunilor sunt în scădere bruscă, iar prețul petrolului se prăbușește. În prezent, țițeiul Brent a scăzut cu aproape 11%. Detaliile acordului de ultim moment dintre Iran și SUA includ: SUA și Israelul vor înceta atacurile asupra Iranului în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Acest lucru este esențial pentru a stimula aprovizionarea cu petrol și gaze în întreaga lume, motiv pentru care prețul petrolului și al gazelor a scăzut brusc, Brent înregistrând o deviație de 2 standarde față de medie în ultimele câteva ore.

Acest lucru câștigă timp pentru negocierea unui acord de pace de lungă durată.

Liderii mondiali se întâlnesc astăzi în Golf pentru a discuta eforturile diplomatice menite să asigure menținerea armistițiului, ceea ce sugerează că există speranța la nivel internațional că acest acord ar putea fi începutul sfârșitului acestui război.

Există riscul ca acordul să se destrame în zilele următoare, planul de pace în 10 puncte al Iranului incluzând cererea ca Washingtonul să accepte programul său de îmbogățire a uraniului. Se pare că acesta va fi un punct de blocaj major, mai ales că Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că scopul războiului era eradicarea capacităților nucleare ale Iranului. Piața primește cu entuziasm vestea unui acord, iar scăderea masivă a prețului petrolului este un semn că investitorii sunt dispuși să tranzacționeze în speranța că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide. Cu toate acestea, merită menționat faptul că prețul petrolului este încă ridicat și se situează peste 90 de dolari pe baril, cu mult peste media de 81 de dolari pe baril pentru țițeiul Brent din ultimele 12 luni. Direcția viitoare a prețului petrolului va depinde de evoluția negocierilor dintre Iran și SUA. Pentru ca Strâmtoarea Ormuz să funcționeze eficient, asiguratorii și operatorii de transport maritim trebuie să fie siguri că riscul traversării strâmtorii de către nave a scăzut. Peste 800 de petroliere sunt blocate în prezent în strâmtoare; pentru ca scăderea prețului petrolului să fie durabilă, este necesar ca acestea să se pună în mișcare în zilele următoare. Deși există motive de prudență, evoluțiile pieței au fost uimitoare până în această dimineață: Acțiunile europene sunt în creștere. Indicele Eurostoxx a crescut cu 5%, iar FTSE 100 cu 3%, dar este frânat de marile companii petroliere, care se luptă să câștige avânt din cauza scăderii bruște a prețului petrolului.

Contractele futures pe piața bursieră americană indică în prezent o creștere de 2,6% pentru S&P 500 și o creștere de 3% pentru Nasdaq. Acest lucru sugerează că tendința de subperformanță a pieței bursiere americane față de omologii săi internaționali ar putea continua, chiar și în această perioadă de redresare.

Acțiunile asiatice au crescut, indicele Nikkei a crescut cu peste 5%, Bursa din Dubai a crescut cu peste 6% și a înregistrat cea mai bună zi din 2020.

Dolarul se prăbușește pe scară largă și este cea mai slabă monedă din zona valutară G10 în această dimineață. GBPUSD a crescut cu peste 1%, USDJPY a scăzut cu 0,8%, iar EURUSD a avansat cu 0,85%.

Lira sterlină înregistrează acum un câștig față de dolarul american de la începutul războiului, dar există încă loc pentru dolarul australian, dolarul neozeelandez, yenul și francul elvețian să recupereze teren față de dolarul american dacă acest armistițiu se menține.

Piața obligațiunilor se află în mod de inversare, iar randamentele scad în întreaga lume. Randamentul francez pe 10 ani a scăzut cu 22 de puncte de bază, iar randamentele italiene sunt mai mici cu 27 de puncte de bază. Randamentele obligațiunilor de stat britanice au scăzut cu 20 de puncte de bază pe întreaga curbă, pe măsură ce scăderea bruscă a prețului petrolului duce la o reevaluare masivă a așteptărilor privind rata dobânzii.

În prezent, se așteaptă doar puțin peste o majorare a ratei dobânzii din partea Băncii Angliei (BOE), față de aproape patru la apogeul conflictului. Dacă acest armistițiu va duce la o pace durabilă, atunci impactul inflaționist ar putea fi mai redus, iar în lunile următoare am putea începe să vedem reintroducerea reducerilor de rate de către BOE. În ansamblu, entuziasmul pieței față de armistițiu este puternic în această dimineață, dar piața este în continuare influențată de știri. Dacă armistițiul este încălcat sau dacă navele nu trec rapid prin Strâmtoarea Ormuz, atunci sentimentul pieței s-ar putea schimba. Deocamdată, atmosfera este una de sărbătoare.

