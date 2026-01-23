„Marele îngheț”: Un vortex polar a impulsionat prețul NATGAS

Aspecte esențiale Anatomia unei crize de cerere și ofertă

Depozitarea: amortizorul de șocuri al pieței

Câștigători și pierzători: gazul vs. petrolul

Piața gazelor naturale din SUA se confruntă în prezent cu o dublă lovitură tipică pentru sezonul de iarnă. Pe măsură ce un vortex polar se abate asupra țării, contractele futures pe prețul gazelor naturale s-a retras la 3,564 dolari per MMBtu, ștergând în totalitate avansul de 62% de la debutul săptămânii. Deși SUA dispune de rezerve vaste, această creștere a prețurilor evidențiază o realitate recurentă: în lumea energiei, nu contează doar cât gaz ai în sol, ci cât poți transporta în perioade reci. Anatomia unei crize de cerere și ofertă Frigul extrem creează un efect de clește pe piață. Pe de o parte, cererea crește vertiginos, deoarece gospodăriile și întreprinderile ridică termostatul. Pe de altă parte, oferta se confruntă cu amenințări fizice din partea vremii care determină această cerere. 1. Creșterea cererii Prognozele indică temperaturi mult mai scăzute decât în mod normal în estul SUA pentru cel puțin următoarele zece zile. Deoarece gazul natural este principalul combustibil pentru încălzirea locuințelor în multe regiuni, aceste prognoze determină traderii să cumpere frenetic pentru a se asigura că au suficient combustibil pentru vârful anticipat. 2. Factorul „îngheț” Când temperaturile scad brusc, industria se confruntă cu „înghețuri”. Acest lucru se întâmplă când apa și alte lichide din fluxul de gaz brut îngheață la capul de sondă sau în interiorul conductelor de colectare, blocând fizic fluxul de gaz. Analiștii de la Tudor, Pickering, Holt au remarcat riscuri operaționale ample, de la temperaturi sub zero în Bakken până la echipamente blocate de gheață în alte bazine de producție cheie. Depozitarea: amortizorul de șocuri al pieței În condiții normale, SUA mențin o „rezervă” sănătoasă de gaz în depozitele subterane. Cu toate acestea, atunci când producția scade și cererea atinge simultan un nivel maxim, piața trebuie să se bazeze în mare măsură pe aceste rezerve. Retrageri mai mari: traderii se pregătesc pentru retrageri săptămânale masive din depozite.

Flexibilitate redusă: retragerile mari lasă acum mai puțin „tampon” pentru restul sezonului de iarnă.

Volatilitate: Incertitudinea cu privire la cantitatea exactă de gaz care poate ajunge la clienți în timpul orelor cele mai reci menține volatilitatea prețurilor la un nivel ridicat. Această evoluție a prețurilor subliniază o schimbare în discuțiile privind energia. Factorii de decizie și utilitățile trec de la „simpla adăugare a ofertei” la concentrarea pe consolidarea infrastructurii. Câștigători și pierzători: gazul vs. petrolul Deși mărfurile energetice evoluează adesea în tandem, ele nu sunt perfect corelate. În acest ultim ciclu, gazul natural a depășit semnificativ petrolul, crescând cu aproximativ 6,5% față de 2,5%–2,6% în cazul petrolului. Această decuplare favorizează producătorii cu o pondere mare de gaz și companiile de infrastructură midstream în detrimentul marilor companii petroliere diversificate, deoarece „prima de căldură” revine direct celor cu cea mai mare expunere la moleculele de metan care încălzesc locuințele americane.

