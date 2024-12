Masa de Crăciun, în funcție de buget. Cât s-au scumpit alimentele pe care românii le cumpără înainte de sărbători

Zilele de dinaintea Crăciunului aduc, dincolo de emoția specifică sărbătorilor, și stresul generat de cheltuielile pentru masa festivă, iar 2024 este un an aparte, pentru că unele ingrediente folosite pentru preparatele tradiționale sunt mai scumpe, în vreme ce altele înregistrează ușoare scăderi de preț, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. Unele produse necesare gospodinelor pentru a găti de Crăciun – printre care untul, lămâile și cacaua – au înregistrat anul acesta variații puternice de preț, la care consumatorii sunt atenți în perioada de dinaintea sărbătorilor de iarnă. Pe de altă parte, vestea bună este că alte ingrediente importante pentru masa festivă s-au ieftinit față de anii precedenți. Per ansamblu, românii nu trebuie să plătească pentru masa de sărbători cu mult peste suma din 2023, arată analistul financiar. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Potrivit lui Radu Puiu, anul acesta a fost marcat de turbulențe pe piețele de mărfuri. Multe au înregistrat scumpiri, provocând îngrijorare în rândul consumatorilor. În medie, indicele prețurilor de consum în luna noiembrie 2024, care prezintă doar situația în cazul produsele alimentare, au crescut cu 5,11%, față de aceeași lună a anului trecut. Extremele au fost vizibile în special în privința produselor precum cacao, fructe proaspete sau citrice, în timp ce alte materii prime au devenit mai ieftine. Pe lângă variațiile de preț ale principalelor materii prime menționat, portofelele vor fi afectate și de majorările înregistrate la alte alimente folosite în mod tradițional la prepararea mâncărurilor sau a prăjiturilor de Crăciun. Cea mai semnificativă creștere a prețurilor față de anul trecut a fost observată la margarină, o posibilă explicație fiind postul de Crăciun, la care prețul a crescut cu 15,84% în noiembrie 2024. Carnea de porc, un element vedetă al mesei de Crăciun, a înregistrat o scumpire cu 2,74%. În ceea ce privește băuturile alcoolice populare, precum vinul, țuica sau berea, și acestea s-au scumpit La polul opus, alimente precum zahărul, untul, făina sau cartofii s-au ieftinit. De menționat este faptul că nu este atât de favorabilă evoluția prețurilor produselor de panificație, segment care va fi, probabil, și mai scump din cauza prețurilor ridicate la lapte, pudra de cacao, margarină sau fructe. La polul opus, cel mai mult a scăzut prețul zahărului și cel al făinii. Ouăle au rămas aproape la aceleași nivel, avansând timid cu 0,44%. Astfel, prețul mediu al ouălor în primele două săptămâni ale lunii decembrie a fost de 1,87 EUR pentru 10 ouă, arată Radu Puiu. Mâncarea este mai scumpă decât orice stat din UE Statisticile oficiale ale Eurostat, care compară coșurile de alimente în țările din Zona Euro și OCDE, arată că în noiembrie 2024, România a înregistrat cel mai ridicat nivel al indicelui armonizat al prețurilor de consum, arată analistul financiar. Cel mai evident motiv, pe lângă alte situații, este reprezentat de taxele adăugate. Concret, dacă ne uităm la TVA, în România valoarea era de 9% pentru anumite produse alimentare și chiar 19% pentru cele care conțin zahăr. Pentru comparație, în Polonia TVA este de 5% pentru alimente, subliniază analistul financiar XTB România. Potrivit lui Radu Puiu, problemele legate de deficitul bugetar „obligă” la soluții: fie reducerea cheltuielilor guvernamentale actuale, fie impulsionarea veniturilor care se poate realiza prin majorarea anumitor taxe și impozite (plan ce pare a fi la îndemână). Nu trebuie ignorat faptul că, în cazul produselor alimentare, prețurile vor continua să fie afectate și de condițiile meteorologice. Putem menționa aici efectul climatic La Niña, care poate avea un impact pozitiv asupra unor produse precum cafeaua, uleiul de măsline sau cacaua, deoarece aduce vreme umedă în regiuni cu probleme. Pe de altă parte, este probabil să provoace probleme pentru grâu. Zahărul îndulcește echilibrul de Crăciun Pe de altă parte, dacă anul trecut prețul zahărului a crescut, anul acesta vorbim despre o ieftinire. Cu alte cuvinte, românii vor plăti cu aproape 6% mai puțin pentru zahăr. Acest lucru se datorează mișcărilor de pe piețele bursiere internaționale cauzate de fluctuațiile meteorologice și de efectele climatice, punctează consultantul financiar XTB România. Anul trecut, prețurile zahărului tranzacționate pe burse au atins maximele ultimilor 10 ani. Acest lucru s-a datorat unei producții mai slabe în India sau Thailanda, cauzată de El Niño. Cu toate acestea, asistăm acum la o evoluție ușor pozitivă. Aceasta se datorează, de exemplu, restricțiilor privind utilizarea trestiei de zahăr pentru producția de etanol în India sau vremii ploioase din zonele cu probleme de anul trecut. În plus, estimările de producție pentru sezonul următor în aceste țări sunt, de asemenea, în creștere. Sunt observate îmbunătățiri în Brazilia, care preconizează o creștere a producției. Astfel, prețurile zahărului la bursă sunt cu aproximativ 20% mai mici decât anul trecut, explică Radu Puiu. Cacaua deține, din nou, recordul scumpirilor Prețurile la cacao s-au dublat anul trecut pe bursă din cauza vremii nefavorabile din Africa central-vestică, de unde provine până la 70% din producția mondială. Potrivit analistului, scăderea estimată a fost de până la 15%. Producția mai scăzută, combinată cu o cerere puternică, a susținut creșteri suplimentare ale prețurilor: acestea s-au dublat din nou în 2024 până în aprilie, când au atins maxime istorice. Aceste vârfuri au fost din nou depășite în luna decembrie, înainte de perioada festivă.

