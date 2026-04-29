🤳Meta înregistrează rezultate impresionante: oare nu sunt încă suficiente pentru piață?

Performanța financiară: rezultate cu mult peste așteptări Meta a înregistrat rezultate cu mult peste consensul pieței, confirmându-și poziția dominantă în sectorul tehnologic, chiar dacă piața a reacționat cu nervozitate la „prețul” acestui succes. EPS (Câștig pe acțiune): 10,44 USD – depășind așteptările cu impresionanta sumă de 3,78 USD . Este important de menționat, totuși, că aceasta include un beneficiu fiscal semnificativ. Chiar și excluzând acest beneficiu, câștigurile ar fi depășit cu ușurință așteptările.

Venituri: 56,31 miliarde USD (+33,1% față de anul precedent) – Meta a depășit previziunile cu 760 milioane USD . Aceasta reprezintă cea mai puternică dinamică de creștere din ultimii ani, determinată aproape în totalitate de segmentul de publicitate, care, la rândul său, beneficiază de adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale.

Utilizatori activi zilnic (DAP): O medie de 3,56 miliarde de persoane în martie (+4% față de aceeași perioadă a anului trecut). Deși s-a înregistrat o ușoară scădere față de trimestrul anterior, compania a indicat clar factori externi: întreruperi ale conexiunii la internet în Iran și restricții privind accesul la WhatsApp în Rusia. Eficiența publicitară: AI în ofensivă Datele operaționale arată că investițiile în modelele Meta Superintelligence Labs încep să stimuleze marjele: Impresii publicitare: Numărul de impresii publicitare a crescut cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut . Acest lucru indică faptul că utilizatorii consumă mai mult conținut și că algoritmii de recomandare îi rețin mai eficient pe platforme.

Prețul mediu pe reclamă: Prețul mediu pe reclamă a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut . Acesta este un semnal critic — Meta nu doar afișează mai multe reclame; datorită unei mai bune direcționări AI, este capabilă să le vândă la prețuri semnificativ mai mari. Perspective și CAPEX: un motiv de dispută pentru Wall Street În ciuda rezultatelor excelente din primul trimestru, piața s-a concentrat pe previziuni și costuri, ceea ce a dus la o scădere a prețului acțiunilor de peste 3% în tranzacționarea după închiderea bursei, care ulterior s-a extins la aproximativ 5,5%. Previziuni privind veniturile pentru Q2: Interval de 58–61 miliarde de dolari . Deși aceste cifre sunt solide, mediana ( 59,5 miliarde de dolari ) se încadrează aproape perfect în consensul pieței ( 59,57 miliarde de dolari ), ceea ce a servit ca semnal pentru o piață supraîncălzită să marcheze profituri („fără o ridicare spectaculoasă a ștachetei”).

Costuri totale (anul fiscal 2026): Menținute în intervalul de 162–169 miliarde de dolari . Este important de menționat că, spre deosebire de situația cu CAPEX, aici nu s-a ridicat ștacheta.

CAPEX (anul fiscal 2026): Aici s-a înregistrat cea mai semnificativă schimbare, prognoza fiind ridicată la 125–145 miliarde de dolari . Investitorii se tem că, cheltuielile gigantice pentru infrastructura de inteligență artificială(centre de date, cipuri) vor începe să „mănânce” din fluxul de numerar liber în trimestrele următoare. De la Metaverse la Superinteligență Zuckerberg a făcut o rebranduire simbolică a narațiunii în acest trimestru. Meta Superintelligence Labs: Acesta este noul nume menit să capteze atenția investitorilor. Lansarea primului model din acest laborator este menită să fie un pas către „superinteligența personală pentru miliarde de oameni”.

Reality Labs: Pierderea operațională ( 4,03 miliarde de dolari ) a fost mai mică decât cea anticipată de 4,77 miliarde de dolari , sugerând că Meta începe să „reducă” cheltuielile ineficiente din acest segment în favoarea dezvoltării de modele lingvistice de mari dimensiuni. Rezumat Meta a prezentat cifrele la care visează majoritatea companiilor Big Tech, dar reacția prețului acțiunilor reflectă un scenariu clasic de „vânzare la știri”. Piața a primit confirmarea că AI funcționează (creștere de 12% a prețurilor publicitare), dar a fost simultan îngrozită de factura pe care Zuckerberg o prezintă pentru construirea „superinteligenței personale”. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că adoptarea AI de către Meta progresează într-un ritm foarte rapid în comparație cu alte firme, iar de câteva trimestre încoace, am observat o creștere reală a veniturilor totale datorită utilizării instrumentelor de inteligență artificială. Deși proiectele ambițioase de miliarde de dolari ale Meta nu s-au încheiat întotdeauna cu succes, atâta timp cât compania câștigă miliarde de dolari, își poate permite să experimenteze. Deși investitorii pot părea ceva mai puțin mulțumiți, Meta rămâne una dintre cele mai ieftine companii în ceea ce privește evaluarea în cadrul grupului tehnologic mai larg. Compania se mândrește cu un P/E forward de aproximativ 22 și un P/S forward sub 7. La douăzeci de minute după publicarea rezultatelor, acțiunile se tranzacționau la aproximativ 631 de dolari pe acțiune, cu 20% sub maximele istorice.

