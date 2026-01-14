Metalele prețioase în raliu: argintul în prim-plan

Aspecte esențiale Metalele prețioase continuă raliul pe fond de risc geopolitic și presiuni asupra Fed.

Argintul conduce rotația către mărfuri, susținut de ofertă limitată și cerere speculativă.

Prognoze optimiste: aur spre 5.000 $, argint spre 100 $, cu cerere solidă industrială și de refugiu.

Pe piața mărfurilor, metalele prețioase au debutat puternic în acest an, continuând raliul spectaculos din 2025. Evoluția este alimentată de intensificarea incertitudinilor geopolitice și de reapariția îngrijorărilor legate de independența Rezervei Federale, în contextul posibilității formulării unei acuzații penale împotriva președintelui Fed, Jerome Powell. Argintul se evidențiază ca principal beneficiar al unei rotații mai ample către mărfuri. Metalul alb a supraperformat în raport cu aurul anul trecut, înregistrând o creștere de aproximativ 150%, susținută de o presiune de tip „short squeeze” în luna octombrie, de oferta persistent limitată pe piața londoneză și de intrările semnificative de capital speculativ. În plus, investitorii urmăresc îndeaproape rezultatul anchetei americane desfășurate în baza Secțiunii 232, care ar putea conduce la introducerea unor tarife de import pentru argint. Cererea pentru active de refugiu a fost consolidată și de o serie de evenimente geopolitice majore, printre care capturarea liderului Venezuelei de către administrația Trump, amenințările reînnoite privind o eventuală preluare a Groenlandei și protestele violente din Iran. În acest context, analiștii Citigroup Inc. și-au revizuit semnificativ în sus estimările, anticipând pentru următoarele trei luni un preț de 5.000 de dolari pe uncie pentru aur și 100 de dolari pe uncie pentru argint. În această dimineață, argintul a crescut cu până la 5%, depășind pentru prima dată pragul de 90 de dolari pe uncie și atingând un maxim de 91,616 dolari, în timp ce aurul s-a apropiat la mai puțin de 10 dolari de maximul său istoric. Creșterea este susținută de perspectivele unei cereri industriale mai solide, inclusiv din partea unor sectoare aflate în expansiune rapidă, precum inteligența artificială. În paralel, cererea pentru aur și argint ca instrumente de protecție împotriva inflației și a instabilității financiare este așteptată să rămână robustă pe parcursul acestui an. Deși inflația de bază din SUA în luna decembrie a fost mai scăzută decât se anticipa, economiștii avertizează că datele ar fi fost distorsionate de închiderea prelungită a guvernului federal. În acest context, se estimează că Rezerva Federală va suspenda temporar reducerile de dobândă, însă piețele de swap anticipează cel puțin încă două tăieri ale ratelor până la finalul anului.

