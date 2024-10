Micron Technology crește cu 14% în after-hours, deoarece previziunile pentru Q1 2025 depășesc estimările💡

Micron Technology s-a aflat în centrul atenției în timpul entuziasmului referitor la IA. Acțiunile companiei au crescut cu 14% în tranzacțiile after-hours, în urma rezultatelor financiare pentru Q4 2024. Veniturile au crescut cu 13,8% trimestrial și cu 93,3% anual. Ceea ce contează cu adevărat, însă, este modul în care Micron își revine în sfârșit după un 2023 sumbru. Acțiunile Micron au câștigat 12,2% pe parcursul anului 2024, în timp ce venitul net își revine în sfârșit din pierderile de anul trecut.

Optimismul din jurul producătorului de cipuri de stocare este amplificat și mai mult de previziunile optimiste pentru trimestrul următor. Previziunile Micron de aproximativ 8,7 miliarde de dolari au depășit estimările analiștilor de aproximativ 8,3 miliarde de dolari. Forța motrice din spatele succeselor recente ale Micron este cererea robustă pentru produsele sale DRAM pentru centrele de date și pentru memoria cu lățime de bandă mare, ambele cruciale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Potrivit directorului general al companiei, Micron intră în avântul IA având „cea mai bună poziție concurențială din istorie”. Într-adevăr, producătorul de cipuri beneficiază de capacitatea sa de a livra volume mari de cipuri de memorie de vârf din industrie, după cum a subliniat vicepreședintele operațiunilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Prețul acțiunilor Micron a ieșit din cea mai recentă tendință descendentă în ultimele două săptămâni. Numai săptămâna aceasta, acesta a crescut cu 5% și se așteaptă să continue impulsul și mai mult odată cu deschiderea pieței bursiere din SUA, alimentată de comunicatul financiar al companiei și de perspectivele pentru Q1 2025. Acțiunile Micron au crescut deja peste ambele EMA-uri, determinând încrucișarea ascendentă a EMA20 mai rapidă (violet deschis) peste EMA50 mai lentă (violet închis). Tranzacționarea după ore sugerează o victorie ușoară cu cea mai recentă rezistență în jurul valorii de 97 USD. Pentru comparație, BoA tocmai și-a actualizat target-ul de preț pentru Micron la 125 USD, mult peste rezistența de 107 USD. Sursa: xStation 5

