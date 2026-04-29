💻Microsoft reduce la tăcere scepticii cu o ploaie de bani: rezultate impresionante pentru trimestrul trecut

În timp ce scepticii din mass-media mainstream și analiștii de pe Twitter se grăbeau să prevadă spargerea bulei AI, Satya Nadella tocmai le-a oferit 83 de miliarde de motive să se gândească la o schimbare de carieră. Microsoft nu doar a depășit așteptările; a făcut-o cu atâta grație încât chiar și scăderea cheltuielilor de capital pare mai degrabă o demonstrație calculată de forță decât o simplă reducere a costurilor. Piața intra într-o fază „Show me”, iar Microsoft a răspuns simplu: „Go ahead, take a look”. Deși acțiunile Microsoft se află încă cu aproximativ 20% sub maximele istorice — după ce au pierdut la un moment dat aproximativ o treime din valoare — este clar că această companie are fundații solide și stabile. Dacă ar fi să ne întrebăm care companii vor mai fi alături de noi peste 5, 10 sau 20 de ani, Microsoft ar fi cu siguranță pe acea listă. Merită oare o ușoară scădere în tranzacțiile după închiderea bursei? Rezultate financiare principale: Matematica nu minte Venituri: 82,9 miliarde de dolari (+18% față de anul precedent), clar peste consensul de 81,46 miliarde de dolari.

EPS (Câștig pe acțiune): A atins 4,27 dolari (+23%), ușor peste prognoza de 4,03–4,06 dolari.

Venit net: 31,8 miliarde de dolari — Microsoft generează un profit „pur” la fel de mare ca valoarea totală a unor companii din S&P 500.

Venit operațional: 38,4 miliarde de dolari (+20%), ceea ce, cu o marjă operațională de peste 46% , face din gigantul din Redmond cea mai eficientă mașină de făcut bani din Silicon Valley.

Randamentul pentru acționari: 10,2 miliarde de dolari plătiți sub formă de dividende și răscumpărări de acțiuni. Segmente: Azure se distanțează, restul se străduiesc să țină pasul Azure și alte servicii cloud: O creștere de 40% ( 39% fără efectul cursului de schimb) este o lovitură decisivă pentru cei care se temeau de „oboseala cloudului”. Aceste rezultate au depășit așteptările pieței, deși merită menționat că și Amazon a înregistrat o îmbunătățire cu serviciul său cloud AWS.

Rata de creștere a afacerii AI: Rata anuală de creștere a veniturilor pentru AI a depășit 37 de miliarde de dolari (+123% față de anul precedent). Acesta nu mai este doar un „potențial”; este o afacere gigantică, reală. Mai mult, această cifră se situează peste nivelurile CAPEX, arătând că această companie nu mai arde bani fără să știe dacă va vedea vreodată un randament.

Microsoft 365 Consumer Cloud: O creștere de 33% arată că utilizatorul mediu dorește și plătește pentru Copilot, indiferent de ce susține mass-media.

Dynamics 365: A crescut cu 22% , erodând încet concurența pe piața ERP/CRM.

RPO comercial: Obligațiile de performanță rămase au crescut cu 99% , ajungând la 627 miliarde de dolari . Microsoft deține un portofoliu de comenzi care depășește PIB-ul majorității țărilor europene. Datorită cooperării mai strânse recente cu Anthropic , va fi probabil posibilă transformarea acestei sume în venituri reale chiar mai devreme.

Puncte slabe (pentru cei care caută nod în papură): Windows OEM și Devices au scăzut cu 2% , iar Xbox cu 5% . În timp ce piața era obsedată anterior de aceste cifre, se pare că CEO-ul Satya Nadella nu are timp pentru jucării în timp ce construiește infrastructura viitorului. Capex: Marea evadare din „taxa Nvidia” Cea mai mare surpriză pentru pesimiști? Cheltuielile de capital s-au ridicat la 31,9 miliarde de dolari, în timp ce piața se aștepta cu teamă la peste 35,29 miliarde de dolari. Aceasta este o victorie strategică pentru Amy Hood, directorul financiar al companiei. Microsoft a demonstrat că poate genera o creștere record a Azure cu cheltuieli de capital mai mici decât cele prevăzute. Acest lucru sugerează că fie propriile cipuri Maia au început să reducă semnificativ costurile, fie eficiența infrastructurii a atins un nivel cu totul nou. Era „vârfului Capex” ar putea fi deja în oglinda retrovizoare, ceea ce înseamnă un singur lucru: o potențială explozie a fluxului de numerar liber. Rezumat: Cine este regele? Timp de luni de zile, mass-media mainstream ne-a servit o narațiune despre „amenințările” din partea OpenAI, „disputele” privind participațiile și o cursă a înarmărilor „costisitoare” care se presupunea că va epuiza Microsoft. Rezultatele de astăzi reprezintă o confruntare brutală cu realitatea pentru acele teorii. Microsoft a încetat să mai fie doar un „sidecar al OpenAI” în momentul în care a înregistrat 37 de miliarde de dolari în venituri reale din AI. Diversificarea portofoliului său cu Anthropic și propriile sale modele înseamnă că gigantul din Redmond nu mai este ostaticul unui singur laborator. Luați notă de RPO — o creștere de 99% până la 627 de miliarde de dolari este un semnal că, clienții corporativi nu doar „testează” AI; ei semnează practic contracte masive, pe mai mulți ani. O evaluare de aproximativ 25x P/E cu o creștere a profitului de 23% pare o reducere de supermarket în acest moment. Dacă cineva căuta o „bulă”, trebuie să caute în altă parte, deoarece Microsoft Cloud prezintă fundații solide pentru următoarea val de creștere, cu condiția ca piața mai largă să o permită. Compania nu s-a întors doar pe tron; a început să urce și mai sus pe scările evoluției tehnologice. Microsoft nu a ajuns în grupul “Magnificent 7” din întâmplare. Da, a avut problemele sale, dar cele mai multe sunt probabil în trecut. Merită menționat faptul că Michael Burry a indicat recent că achiziționează acțiuni Microsoft la preț redus. Desigur, acest lucru nu trebuie să fie un punct de referință pentru toată lumea, având în vedere opțiunile sale put deținute de mult timp pe Nvidia. Acțiunile Microsoft se tranzacționează cu aproximativ 1,5% sub nivelul de închidere în tranzacțiile după închiderea sesiunii. Nivelul cheie de suport de la 400 de dolari pare stabil. Sursă: xStation5

