MicroStrategy câștigă mai mult de 5,3% premarket pe fondul aprecierii Bitcoin

MicroStrategy a extins câștigurile, crescând cu 5% în premarket pe măsură ce Bitcoin se apropie de rezistența cheie. Sentimentul pozitiv este susținut de intrările în ETF-uri Bitcoin spot, cu datele de vineri care arată intrări nete de 253 de milioane de dolari, egalând nivelurile de lunea trecută. ETF-urile dețin acum Bitcoin în valoare de 18,4 miliarde de dolari. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acțiunea prețului Bitcoin arată o divergență crescătoare atât pe MACD cât și pe RSI, cu MACD emițând un semnal de cumpărare și RSI depășind 55. Rezistența cheie pentru Bitcoin este stabilită la retragerea Fibonacci de 78,6%, iar dacă este depășită, ar putea urma o retestare a maximului istoric de 69.900 USD. Pentru vânzători, rezistența trebuie să reziste, iar nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% ar trebui să servească drept punct cheie pentru inițierea unei divergențe. Sursa: xStation Creșterea MicroStrategy înainte de piață este strâns legată de impulsul crescător al Bitcoin, dar poziția unică a companiei îi amplifică câștigurile. Ca deținător corporativ de Bitcoin, MicroStrategy oferă investitorilor o expunere cu efect de levier la mișcările de preț ale criptomonedei. Acest statut de „proxy Bitcoin” a făcut ca MicroStrategy să se tranzacționeze cu o primă semnificativă față de deținerile sale de Bitcoin, reflectând factori precum încrederea investitorilor în execuția CEO-ului Michael Saylor, potențialul pentru viitoare achiziții Bitcoin și accesibilitatea acțiunilor pentru investitorii instituționali care se pot confrunta cu restricții privind investițiile directe în criptomonede. Câștigurile recente ale acțiunilor depășesc mișcarea Bitcoin, evidențiind expunerea amplificată pe care MicroStrategy o oferă acțiunii prețurilor criptomonedelor. Acest efect amplificat este explicat în continuare prin prima semnificativă a valorii activului net (NAV). Această primă încapsulează mai mulți factori cheie pentru care investitorii sunt dispuși să plătească: Expertiza în management: Există o încredere puternică în capacitatea lui Michael Saylor și a echipei sale de a-și executa eficient strategia Bitcoin. Inginerie financiară: Utilizarea sofisticată de către MicroStrategy a notelor convertibile și a altor instrumente pentru a finanța achizițiile Bitcoin adaugă valoare dincolo de simpla proprietate. Crearea de valoare viitoare: Investitorii anticipează că MicroStrategy își va valorifica bilanțul susținut de Bitcoin pentru crearea de valoare suplimentară, eventual prin achiziții strategice sau extinderea în domenii legate de blockchain. Accesibilitate: Acțiunile oferă o modalitate mai convenabilă și mai lichidă de a obține expunere la Bitcoin, în special pentru investitorii instituționali care se confruntă cu constrângeri de reglementare privind investițiile directe în criptomonede. Pe măsură ce Bitcoin se apropie de nivelurile cheie de rezistență și intrările de ETF rămân robuste, acțiunile MicroStrategy beneficiază atât de aprecierea activelor sale Bitcoin, cât și de perspectiva pozitivă a pieței asupra strategiei companiei axate pe criptomonede. Cu toate acestea, prima include și riscurile asociate, inclusiv provocările de reglementare și necesitatea de a echilibra strategia Bitcoin cu operațiunile de bază. Pe măsură ce piața criptomonedelor evoluează, prima NAV a MicroStrategy poate fluctua în funcție de execuția companiei și de percepția mai largă a pieței cu privire la abordarea sa inovatoare a investițiilor în Bitcoin. Pe măsură ce acțiunile MicroStrategy continuă să urce, următorul nivel cheie ar putea fi maximul istoric de 333 USD. Suportul actual pentru tauri este stabilit la maximul anterior de 199,9 USD, care poate acționa ca suport crucial pentru ca oscilatoarele să se răcească. Pe intervalul de timp săptămânal, atât MACD cât și RSI au semnalat recent o potențială cumpărare. Cu toate acestea, pe graficul zilnic, ambii indicatori se apropie de teritoriul supracumpărării. Se recomandă prudență, deoarece o retragere ar putea fi sănătoasă dată fiind mișcarea rapidă a prețurilor. Sursa: xStation

