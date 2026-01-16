MIDDAY WRAP: Fluxuri de capital către acțiunile tehnologice europene 💸🔎

Sentimentul pe piețele de acțiuni europene rămâne mixt spre sfârșitul săptămânii. Euro Stoxx 50 a scăzut cu 0,40%, Indicele DAX din Germania a crescut cu 0,10%, iar mișcările generale se încadrează într-un interval de ±0,40%.

Starea de spirit a pieței din Europa este din ce în ce mai mult influențată de sectorul tehnologic, care a înregistrat o creștere de 11,8% de la începutul anului. Acest lucru îl face al doilea sector cu cea mai bună performanță după resursele de bază și clar mai puternic decât acțiunile tehnologice din SUA, care se află în prezent în consolidare.

Companii precum ASML, ASM International și BE Semiconductor reprezintă aproape 40% din indicele Stoxx 600 Technology și au generat aproape 90% din câștigurile sectorului în acest an.

Optimismul a fost întărit și mai mult de TSMC, care a prezentat previziuni foarte solide privind cheltuielile de capital, susținând așteptările privind o creștere susținută în rândul partenerilor săi din lanțul de aprovizionare. Cel mai mare producător de cipuri din lume prevede o creștere a cheltuielilor de capital de aproximativ 30% în 2026, împreună cu o creștere semnificativă a cheltuielilor în următorii trei ani.

Confirmarea cererii puternice în rezultatele TSMC este în mod clar pozitivă pentru furnizorii europeni de echipamente pentru centre de date și fabricarea de semiconductori. Se preconizează că cererea de instrumente de producție va rămâne puternică și după 2026, mai ales pe măsură ce noi fabrici vor intra în funcțiune și constrângerile fizice de capacitate se vor reduce treptat.

Morgan Stanley a ridicat ținta de preț pentru ASML la 1.400 EUR (de la aproximativ 1.165 EUR în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 20%). Aceasta este una dintre cele mai mari evaluări de pe piață. Banca se așteaptă la un aflux puternic de comenzi în următoarele două-trei trimestre, cu perspective de creștere îmbunătățite care vor persista cel puțin până în 2027.

Raliul actual marchează o inversare a slăbiciunii anterioare a producătorilor europeni de echipamente pentru semiconductori, care au rămas în urma omologilor americani la începutul boomului AI.

Evaluările companiilor europene de tehnologie se apropie treptat de cele ale omologilor americani. ASML se tranzacționează la aproximativ 43 de ori câștigurile viitoare, comparativ cu media sa pe 10 ani de aproximativ 29-31 de ori. Indicele Stoxx 600 Technology este evaluat la aproximativ 27 de ori câștigurile viitoare, în mare parte în linie cu nivelurile din SUA.

Piețele globale prezintă sentimente mixte: contractele futures US100 și US500 sunt ușor în creștere, în timp ce acțiunile asiatice au atins niveluri record în urma rezultatelor TSMC.

În ceea ce privește materiile prime, petrolul a crescut ușor la aproximativ 59,80 USD pe baril, în timp ce metalele prețioase, precum aurul și argintul, înregistrează scăderi moderate.

Atenția investitorilor s-ar putea îndrepta și către acțiunile europene din domeniul energiei curate, după ce un tribunal american a permis companiei Equinor să reia construcția unui mare parc eolian offshore în apropierea New York-ului.

