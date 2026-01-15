MIDDAY WRAP: TSMC impulsionează acțiunile din sectorul tehnologic; rezultatele băncilor rămân în plan secund💡

Sentimentul pe piața bursieră europeană la începutul celei de-a doua faze a sesiunii de astăzi rămâne relativ mixt. Indicele Euro Stoxx 50 a crescut cu 0,54%, în timp ce DAX din Germania a scăzut cu 0,2% iar indicele francez CAC40 a scăzut cu 0,36%. Indicele FTSE100 din Marea Britanie are o performanță mai bună, înregistrând o creștere de 0,45%.

Contractele futures Nasdaq au întrerupt o serie de trei zile de pierderi, revenind de la media mobilă exponențială pe 30 de zile , datorită optimismului reînnoit în jurul AI, în urma rezultatelor record înregistrate de gigantul semiconductor TSMC.

Sentimentele se îmbunătățesc, de asemenea, după ce președintele Donald Trump a declarat Iranului că nu dorește război și nu va lansa un atac , potrivit ambasadorului Iranului în Pakistan. El a cerut, de asemenea, Teheranului să nu atace activele SUA.

În lumina acestor informații, petrolul brut are o performanță slabă astăzi , pierzând teren pe fondul diminuării îngrijorărilor legate de turbulențele din sectorul distribuției globale.

Richemont (CFR.CH), un grup elvețian de produse de lux (bijuterii precum Cartier și Van Cleef & Arpels și ceasuri precum IWC, Jaeger-LeCoultre și Vacheron Constantin) și-a dovedit încă o dată poziția în afaceri, surprinzând piața cu rezultate mai bune pentru perioada septembrie-decembrie 2025 .

Conform datelor macroeconomice publicate astăzi, creșterea PIB-ului Germaniei în 2025 a fost de doar 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 0,2%). Aceasta este prima creștere după doi ani de recesiune.

În același timp, piața bursieră poloneză este dominată de câștigurile generate de aprecierea acțiunilor CD Projekt (CDR.PL). Indicele WIG20 a crescut cu 0,4%, iar acțiunile companiei menționate anterior au crescut cu până la 5%.

Producătorul și editorul de jocuri pe calculator a anunțat că The Witcher 4 nu va fi lansat în 2026 pentru a evita concurența din partea Grand Theft Auto 6.

Inflația în Polonia pentru luna decembrie a rămas în cele din urmă la 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o scădere față de luna noiembrie, când valoarea era de 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Nu a existat inflație lunară, ceea ce înseamnă că rata a fost de 0,0% față de luna precedentă, în conformitate cu valoarea inițială.

Compania a încheiat anul cu venituri record de peste 122 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35% față de anul precedent și cel mai bun rezultat din istoria companiei. Venitul net numai în al patrulea trimestru a crescut cu 35%, ajungând la 16 miliarde de dolari, depășind semnificativ așteptările analiștilor.

Potrivit rapoartelor Nikkei, China elaborează norme pentru achiziționarea cipurilor NVIDIA (NVDA) H200, încercând să găsească un echilibru între sprijinirea dezvoltării cipurilor interne și nevoile companiilor tehnologice chineze.

Morgan Stanley susține că Nokia a devenit o companie mai eficientă după o lungă perioadă de restructurare și a ridicat ratingul producătorului de echipamente de telecomunicații la „supraponderare”.

Pe piața Forex, dolarul australian și cel american înregistrează în prezent cele mai bune performanțe. Cele mai mari scăderi se înregistrează în cazul lirei sterline și al dolarului canadian.

Metalele prețioase, precum aurul și argintul, înregistrează scăderi intraday. Cu toate acestea, amploarea acestora este relativ limitată, cu excepția argintului, unde reducerile ajung la aproape 2,5%.

Mai târziu în cursul zilei, investitorii se vor concentra pe datele macroeconomice din SUA și pe publicarea rezultatelor trimestriale ale unor companii precum Blackrock, Goldman Sachs și Morgan Stanley.

La ora 15:30, vom afla datele privind șomajul și datele de la NY Empire și Philadelphia FED. Pe parcursul zilei, ne putem aștepta, de asemenea, la numeroase discursuri ale bancherilor FED.

În Polonia, atenția se va concentra la ora 16:00 asupra conferinței de presă a președintelui Glapiński, care va comenta decizia MPC de a menține ratele dobânzilor în Polonia. Mai jos este o hartă care arată volatilitatea vizibilă în prezent pe piața bursieră europeană.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."