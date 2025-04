Minutele BCE: Scăderea inflației din Zona Euro rămâne pe calea cea bună pe fondul creșterii incertitudinilor

EURUSD crește în urma publicării minutelor ședinței BCE din martie, care confirmă abordarea graduală a băncii centrale în ceea ce privește relaxarea monetară. Raportul indică faptul că inflația continuă să progreseze către ținta de 2%, în ciuda presiunii exercitate de prețurile la energie și a efectelor salariale persistente. Consiliul guvernatorilor subliniază o abordare prudentă în ceea ce privește ajustările ulterioare ale politicilor, având în vedere incertitudinile globale ridicate și evoluțiile fiscale recente din Zona Euro. Cu toate acestea, majoritatea observațiilor ar putea fi depășite ca urmare a anunțurilor tarifare de ieri. Principalele repere ale comunicatului: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Evoluția piețelor financiare Piețele din Zona Euro demonstrează o îmbunătățire a sentimentului de risc, acțiunile europene depășindu-le pe cele americane pentru prima dată în aproape un deceniu

Surprizele legate de datele economice au devenit pozitive în februarie, atingând cel mai ridicat nivel din aprilie 2024

Participanții la piață se așteaptă la o relaxare monetară treptată, cu mai puține reduceri de rate anticipate pentru 2025

Condițiile financiare s-au relaxat substanțial de la sfârșitul anului 2023, deși creșterile recente ale randamentelor pe termen lung ar putea compensa parțial această tendință Perspective economice și de inflație Inflația globală a scăzut la 2,4% în februarie, de la 2,5% în ianuarie

Inflația energetică a scăzut de la 1,9% la 0,2%, în timp ce inflația serviciilor s-a temperat de la 3,9% la 3,7%

Majoritatea indicatorilor sugerează că inflația se va stabiliza în jurul țintei de 2% pe termen mediu

Proiecțiile experților BCE anticipează că inflația va ajunge la 2,3% în 2025, înainte de a scădea la 1,9% în 2026 și 2,0% în 2027

Creșterea salariilor continuă să se tempereze, creșterea salariilor negociate scăzând la 4,1% în Q4 2024 Incertitudini în creștere Consiliul guvernatorilor a remarcat „incertitudinea excepțională” descrisă ca fiind „multidimensională” (politică, geopolitică, comercială și fiscală)

Protecționismul comercial al SUA creează obstacole semnificative pentru economia mondială

Creșterea potențială a cheltuielilor de apărare în Zona Euro ar putea avea un impact asupra perspectivelor fiscale

Previziunile de creștere revizuite în scădere la 0,9% pentru 2025 și 1,2% pentru 2026 Perspective politice BCE a redus ratele dobânzilor cheie cu 25 de puncte de bază, rata facilității de depozit trecând de la 2,75% la 2,50%

Consiliul guvernatorilor și-a schimbat formularea de la „politica monetară rămâne restrictivă” la „politica monetară devine semnificativ mai puțin restrictivă”

Deciziile viitoare privind ratele vor continua să urmeze o abordare de la ședință la ședință, fără niciun angajament prealabil față de o anumită traiectorie a ratelor

Factorii de decizie subliniază că atât o reducere, cât și o pauză rămân opțiuni pentru reuniunea din aprilie, în funcție de datele primite Minutele reflectă hotărârea BCE de a naviga într-un peisaj economic complex, asigurând în același timp stabilizarea inflației la 2% pe termen mediu, dar cu o vigilență sporită în ceea ce privește potențialele riscuri de creștere a inflației generate de tensiunile geopolitice, conflictele comerciale și politicile fiscale expansioniste.

