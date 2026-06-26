Nasdaq în scădere cu 1,3% înainte de deschiderea pieței din SUA 📉On Semiconductor înregistrează o scădere de 13%

Contractele futures pe indicii bursieri americani indică o deschidere mai slabă vineri, acțiunile din sectorul tehnologic conducând scăderea înaintea sesiunii de la Wall Street. Contractele futures pe Nasdaq 100 sunt în scădere cu aproximativ 1,3%, în timp ce contractele futures pe S&P 500 pierd 0,5%. Contractele futures pe Dow Jones înregistrează doar o scădere modestă, reflectând expunerea mai redusă a acestui indice la companiile din sectorul tehnologic și al semiconductorilor. Principala sursă de presiune rămâne valul continuu de vânzări din sectorul tehnologic, alimentat de îngrijorările crescânde legate de costurile tot mai mari ale infrastructurii de inteligență artificială și de schimbarea așteptărilor privind politica Rezervei Federale. Cele mai puternice vânzări se concentrează în sectorul semiconductorilor. Acțiunile Micron Technology au scăzut cu aproximativ 5% în premarket, cedând o parte din câștigurile semnificative înregistrate după raportul impresionant privind rezultatele trimestriale. Alți producători de cipuri, printre care Intel, Arm Holdings, Marvell și Sandisk, se tranzacționează, de asemenea, în scădere, ceea ce sugerează că investitorii își realizează profiturile la nivelul întregului sector, în ciuda cererii robuste continue pentru hardware-ul legat de AI. ETF-ul Technology Select Sector SPDR (XLK) a scăzut cu aproximativ 1,6%, în timp ce On Semiconductor se numără printre cei mai mari pierzători, înregistrând o scădere de aproximativ 13% după ce a anunțat achiziția companiei Synaptics în valoare de 7 miliarde de dolari. US100 (Interval D1) Analizând graficul contractelor futures US100, indicele a testat media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50). Dacă cumpărătorii reușesc să apere acest nivel, s-ar putea forma un model corectiv 1:1, următorul nivel cheie de rezistență fiind situat în jurul valorii de 30.800 de puncte. Cu toate acestea, o străpungere sub nivelul de 29.000 de puncte ar invalida acest scenariu alcist și ar putea semnala o perioadă de slăbiciune pe termen scurt pentru Wall Street. Sursă: xStation5 Creșterea costurilor infrastructurii AI îngrijorează investitorii Un număr tot mai mare de investitori își îndreaptă atenția asupra costurilor în creștere rapidă asociate infrastructurii de inteligență artificială. Prețurile mai mari pentru memoriile DRAM și NAND, componente esențiale pentru centrele de date AI, încep să afecteze producătorii de computere, smartphone-uri și produse electronice de larg consum. Creșterea bruscă a costurilor componentelor a determinat recent Apple să majoreze prețurile la anumite modele de iPad și MacBook, în timp ce Microsoft a anunțat creșteri de preț pentru consolele sale de jocuri Xbox. Investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați că astfel de măsuri de ajustare a prețurilor s-ar putea extinde în curând la întregul sector tehnologic. Pe lângă acțiunile din sectorul tehnologic, piețele monitorizează îndeaproape și perspectivele politicii monetare a SUA. Inflația mai mare decât se aștepta și schimbarea așteptărilor privind deciziile viitoare ale Rezervei Federale sporesc volatilitatea pe piețele de acțiuni. Ratele mai mari ale dobânzilor afectează de obicei cel mai mult acțiunile de creștere, ale căror evaluări depind în mare măsură de fluxurile de numerar viitoare. Strategii de piață observă că mediul actual este extrem de sensibil atât la știrile legate de AI, cât și la semnalele transmise de Rezerva Federală. Combinația dintre valorile ridicate ale acțiunilor din sectorul tehnologic, costurile în creștere ale infrastructurii AI și incertitudinea privind ratele dobânzilor creează condiții pentru o volatilitate sporită pe Wall Street. Slăbiciunea nu se limitează la Statele Unite. În Asia, SoftBank a înregistrat o scădere de peste 12%, în timp ce indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu peste 4%. Scăderi accentuate au fost înregistrate și în Coreea de Sud, Hong Kong și China continentală. Acțiunile companiilor tehnologice europene se află, de asemenea, sub presiune, ASML, Infineon, STMicroelectronics și ASM International deschizând sesiunea cu scăderi semnificative. Acțiunile On Semiconductor (Interval D1) Sursă: xStation5

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