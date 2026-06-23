Nasdaq pierde 2% pe fondul temerilor legate de Fed, tranzacțiilor legate de AI și incertitudinii privind acordul dintre SUA și Iran

Wall Street începe sesiunea sub presiunea unui val amplu de marcare a profiturilor, sectorul tehnologic aflându-se din nou în centrul valului de vânzări. Contractele futures pe Nasdaq 100 înregistrează o scădere de peste 2%, pe măsură ce investitorii se întreabă din ce în ce mai mult dacă raliul determinat de AI poate fi susținut pe fondul așteptărilor tot mai mari privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Piețele încep să se îngrijoreze că costurile mai mari ale împrumuturilor ar putea afecta companiile care finanțează investiții masive în infrastructura AI prin îndatorare. Micron și PCE: un test al rezistenței pieței? Piețele preconizează acum o creștere cumulată a ratei dobânzii de către Fed de 50 de puncte de bază până în decembrie, comparativ cu așteptările de doar o singură creștere de 25 de puncte de bază de acum două săptămâni. Cea mai mare provocare pentru sectorul mai larg al AI este o combinație între evaluările ridicate în urma unei creșteri puternice și îngrijorările tot mai mari că finanțarea infrastructurii de AI ar putea deveni semnificativ mai costisitoare. Presiunea se extinde și asupra acțiunilor din sectorul semiconductorilor, în ciuda faptului că Indicele Semiconductorilor din Philadelphia (SOX) a atins un nivel record cu doar o zi înainte. Alphabet, Meta, Microsoft și Amazon au înregistrat toate scăderi accentuate în sesiunea anterioară, confirmând că operațiunile de realizare a profiturilor se extind la nivelul întregului complex tehnologic cu capitalizare mare.

În timp ce investitorii continuă să monitorizeze evoluțiile legate de Iran, ratele dobânzilor și evaluările rămân sursa principală de anxietate pe piață, mai degrabă decât situația geopolitică. Evenimentul cheie al săptămânii va fi raportul privind inflația PCE de vineri. Economiștii se așteaptă ca indicatorul de inflație preferat de Fed să crească la 4,1%, mai mult decât dublul țintei băncii centrale.

Raportul privind rezultatele financiare ale Micron, a cărui publicare este programată după închiderea pieței americane de miercuri, ar putea deveni un test crucial al sentimentului investitorilor față de cipurile de memorie și semiconductorii legați de AI. Alături de SanDisk, Micron a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului cererii de cipuri de memorie. Au apărut îngrijorări suplimentare după ce SpaceX a apelat la piața obligațiunilor la scurt timp după IPO-ul său de succes, în ciuda faptului că a raportat pierderi nete în anul precedent. Acțiunea a pierdut deja cea mai mare parte a câștigurilor înregistrate de la listarea din 12 iunie. Graficul de mai jos ilustrează randamentele extraordinare generate de principalele companii producătoare de cipuri de memorie începând cu 1 aprilie 2025, evidențiind cât de agresiv s-au poziționat investitorii în jurul temei infrastructurii AI. Sursă: xStation5 Graficul US100 (Interval D1) O parte din presiunea recentă de vânzare ar putea fi legată de reechilibrarea portofoliilor înainte de sfârșitul lunii iunie. Într-o analiză recentă, J.P. Morgan a sugerat că fondurile instituționale ar putea vinde acțiuni în valoare de peste 100 de miliarde de dolari în următoarele săptămâni. De remarcat că retragerea a început la scurt timp după ce indicele Nasdaq 100 s-a apropiat de maxime record, în jurul nivelului de 31.000 de puncte, formând un potențial model „Double Top”. Dacă se va desfășura un scenariu clasic de corecție 1:1, nu poate fi exclusă o mișcare către zona de 28.000 de puncte. Pe de altă parte, impulsul bullish ar putea găsi suport în jurul mediei mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA50), situată în prezent în apropierea nivelului de 29.200 de puncte și marcată de linia portocalie pe grafic. Sursă: xStation5

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