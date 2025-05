NATGAS crește cu 3% pe fondul incertitudinii privind tarifele canadiene și cererii din sectorul energetic📈

Contractele futures pe gazul natural Henry Hub din SUA (NATGAS) au crescut astăzi cu peste 3%, testând nivelul de 3,60 USD. Obiectivul principal al cumpărătorilor de gaz natural este acum nivelul maxim local recent, de 3,73 USD. Rezervele de gaze naturale din SUA au înregistrat o injecție de 107 miliarde de picioare cubice săptămâna trecută, aproape dublu față de media pe cinci ani, dar ușor sub previziunile maxime. În ciuda acestui fapt, deficitele regionale de stocare persistă, în special în est și în Midwest, cu deficite de 21,7% și, respectiv, 24,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Se așteaptă ca temperaturile blânde de primăvară să domine modelele meteorologice din SUA în perioada 1-7 mai, cu maxime între 60°F și 80°F în majoritatea regiunilor. Cererea de răcire va fi limitată la zona sudică, unde se prevăd temperaturi de aproximativ 90°F, în timp ce în unele părți din Midwest ar putea apărea o cerere minoră de încălzire. Lipsa condițiilor extreme menține consumul de gaz rezidențial și comercial la un nivel redus, limitând creșterea prețurilor pe termen scurt.

În ceea ce privește cererea, fluxurile de gaz natural lichefiat (GNL) au crescut cu 1,5% față de săptămâna precedentă, până la 15,8 miliarde de picioare cubice pe zi, susținute de interesul internațional constant. Producția de energie electrică din SUA a crescut cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, contribuind la creșterea cererii din sectorul energetic.

În același timp, producția de gaz uscat rămâne ridicată, la 105,6 miliarde de picioare cubice pe zi, dar numărul de sonde a crescut doar ușor, reflectând o abordare prudentă din partea producătorilor.

Factorii geopolitici adaugă complexitate, tarifele propuse de SUA pentru importurile de gaz din Canada introducând o nouă incertitudine în ceea ce privește oferta, în special pentru nord-est. Grafic NATGAS (interval H1) Din punct de vedere tehnic, putem observa că scăderea la 3,40 USD s-a încheiat cu o revenire în formă de V. Cu toate acestea, acum cumpărătorii trebuie să dea dovadă de putere pentru a trimite prețurile peste nivelurile Fibonacci de 61,8% și 71,6% ale ultimelor valuri descendente. Atâta timp cât prețurile se mențin sub aceste zone de rezistență tehnică, testarea nivelului de 3,73 USD ar putea fi dificilă, mai ales în absența unui catalizator clar din partea condițiilor meteorologice, care să stimuleze cererea de încălzire. Cu toate acestea, în luna mai, condițiile meteorologice sunt în continuă schimbare, iar războiul tarifar dintre SUA și Canada ar putea determina o revenire, mai ales dacă este susținută de schimbări în prognozele meteorologice pentru principalele regiuni din SUA în care se utilizează încălzirea. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."