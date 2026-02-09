NATGAS scade cu 6% pe fondul schimbării prognozelor meteorologice

Prețurile gazelor naturale au scăzut cu peste 6% la începutul noii săptămâni. Privind înapoi la maximul de vineri trecută, prețul a scăzut acum cu până la 12%. Piețele testează în prezent nivelul de 3,2 USD/MMBtu, reprezentând minimele locale de la începutul săptămânii trecute. În cazul în care acest nivel de sprijin va fi depășit, prețurile vor atinge cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii ianuarie, cu posibilitatea de a scădea către o zonă de cerere semnificativă în jurul valorii de 2,8-3,0 USD/MMBtu. Principalii factori ai scăderii: Schimbarea prognozelor meteorologice: După valul de frig arctic din ianuarie, modelele meteorologice indică acum o tendință de încălzire în regiunile cheie ale SUA (cum ar fi Midwest și Northeast), reducând consumul de gaz pentru încălzirea spațiilor.

Dinamica stocurilor: Ultimul raport privind stocurile a relevat o scădere masivă de 360 bcf (pentru săptămâna care s-a încheiat la 30 ianuarie). Cu toate acestea, prognozele meteorologice indică o reducere semnificativă a necesarului de încălzire pentru luna februarie.

Rezerve: Stocurile rămân peste nivelurile de acum un an, situându-se însă ușor sub media pe cinci ani. Cerere industrială mai slabă: Reducerile sezoniere ale activității din sectoarele chimic și energetic, combinate cu o eficiență ridicată a stocării, afectează prețurile. Stocuri și sezonalitate Stocurile rămân relativ apropiate de media pe cinci ani. Previziunile sugerează că consumul de gaz de la începutul lunii februarie va fi semnificativ mai mic, ceea ce ar trebui să ducă la reduceri săptămânale mai mici în viitor. Sursa: EIA

Zile de încălzire (HDD) Numărul prevăzut de zile de încălzire pentru 22 februarie a crescut spre media pe cinci ani. Cu toate acestea, sezonalitatea istorică indică o reducere clară a necesităților de încălzire în a doua jumătate a lunii februarie. Sursa: Bloomberg Finance LP ​​​​​​​​​Perspective tehnice Prețurile au scăzut brusc la începutul săptămânii. Dacă suportul de lângă 3,2 USD este depășit, prețul ar putea să se îndrepte către următoarea zonă de cerere situată între 2,8 și 3,0 USD/MMBtu. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."