Netflix câștigă 1,5% înainte de publicarea astăzi a rezultatelor📊Care sunt așteptările Wall Street?

Netflix (NFLX.US) este prima mare companie de tehnologie din SUA care va raporta rezultatele în acest sezon al câștigurilor, după sesiunea de astăzi de pe Wall Street. Investitorii și analiștii anticipează cu nerăbdare rezultatele, concentrându-se pe parametrii financiari cheie, creșterea numărului de abonați și inițiativele strategice care ar putea influența traiectoria companiei în industria de streaming. Piața opțiunilor implică chiar și o modificare de 7,5% a prețului acțiunilor după raport, investitorii pariind pe aproape dublarea profiturilor pe o bază anuală. Prețul acțiunilor Netflix este în creștere cu aproape 80% de la an la an. Așteptările Wall Street Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Venituri: Analiștii estimează venituri în trimestrul al patrulea de aproximativ 10,1 miliarde de dolari, marcând o creștere de 14,9% față de 8,83 miliarde de dolari în același trimestru al anului precedent.

Profitul pe acțiune (EPS): Estimarea consensuală pentru EPS este de 4,20 $, indicând o creștere semnificativă de 99,1% de la 2,11 $ în Q4 2023. Se așteaptă ca Netflix să fi încheiat Q4 cu aproximativ 290,9 milioane de abonați la nivel global, în creștere cu peste 10% față de 260,3 milioane cu un an înainte. Raportul de câștiguri va fi ultimul care va include numărul de abonați trimestriali, pe măsură ce compania își îndreaptă atenția către parametrii de performanță financiară. Netflix își propune să își dubleze veniturile din publicitate în 2025, în funcție de creșterea numărului de abonamente de tip ad-tier. Câștigurile din trimestrul al patrulea vor arăta dacă acest scenariu este cu adevărat posibil. Se anticipează că introducerea sporturilor live, inclusiv a meciurilor din NFL și a evenimentului de box „Tyson vs. Paul”, a atras noi abonați și a crescut implicarea.

Lansarea sezonului 2 din „Squid Game” și a altor seriale originale a contribuit probabil la creșterea numărului de abonați și la păstrarea acestora în cursul trimestrului.

Nivelul de abonament cu suport publicitar al Netflix continuă să fie un punct central pentru diversificarea veniturilor. Compania își propune să își dubleze veniturile din publicitate în 2025, în funcție de creșterea abonamentelor de tip ad-tier.

În plus, sunt anticipate potențiale creșteri ale prețurilor, analiștii așteptându-se ca aceste ajustări să fie gestionabile, fără a afecta semnificativ creșterea numărului de abonați.

Se așteaptă ca numărul global de abonați ai Netflix să înregistreze o creștere, previziunile variind între 3-5 milioane de adiții nete pentru trimestru. Regiuni precum Asia-Pacific și America Latină sunt susceptibile de a impulsiona creșterea, comparativ cu încetinirea relativă a creșterii în America de Nord și Europa. Netflix (interval zilnic) Sursa: xStation5

