Netflix depășește așteptările în al treilea trimestru, abonamentul cu suport publicitar își atinge ținta

Joi, 17 octombrie 2024, Netflix și-a prezentat rezultatele pentru al treilea trimestru. Consensul analiștilor a preconizat venituri de 9,78 miliarde de dolari, câștiguri pe acțiune de 5,15 dolari și o creștere a numărului de abonați activi cu 4,5 milioane. Compania a reușit să depășească așteptările în fiecare categorie, obținând venituri de 9,82 miliarde de dolari, un câștig pe acțiune de 5,4 dolari și o cifră impresionantă de 5,07 milioane de noi abonați activi (+15% față de anul precedent). După anunț, acțiunile au crescut cu peste 4%, ajungând la 716 dolari la momentul redactării acestui articol. Creștere semnificativă a numărului de abonamente Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Creșterea de 5,1 milioane de abonați, cu mult peste previziuni, merită o atenție deosebită. Acesta este un indiciu clar că Netflix face față în mod eficient concurenței în creștere de pe piața de streaming. Compania își pune în aplicare în mod consecvent strategia de diversificare și de consolidare a ofertei sale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea segmentului de publicitate. Abonamentele susținute de publicitate au crescut cu un procent impresionant de 35% de la un trimestru la altul, confirmând acuratețea strategiei alese. Netflix intenționează să extindă în continuare acest model pe noi piețe în 2025, care ar putea deveni o sursă semnificativă de venituri în viitor. Nu poate fi trecută cu vederea creșterea semnificativă a marjei operaționale la 30% de la 22% cu un an înainte și depășirea așteptărilor în ceea ce privește câștigul pe acțiune. Noi formate și conținuturi vor fi disponibile pentru abonați Netflix anunță noutăți interesante în oferta sa, inclusiv cel de-al doilea sezon mult așteptat din „Squid Game”, și intră, de asemenea, în domeniul nou pentru ei al transmisiunilor sportive. Meciul de box planificat între Jake Paul și Mike Tyson, precum și transmisiunile meciurilor NFL în perioada Crăciunului, sunt semnale clare că societatea intenționează să își extindă oferta pentru a include evenimente în direct, ceea ce poate atrage noi abonați și poate crește implicarea celor existenți. Previziuni pentru o creștere suplimentară În ciuda rezultatelor impresionante, Netflix se confruntă cu anumite provocări. Concurența crescândă de pe piața de streaming obligă la investiții continue în conținut nou și inovații. În plus, deși segmentul publicitar este în creștere, compania nu se așteaptă ca acesta să fie principalul motor al creșterii veniturilor înainte de 2026. O schimbare interesantă este și întreruperea planificată a raportării numărului de abonați începând cu primul trimestru al anului 2025, ceea ce ar putea afecta modul în care investitorii evaluează rezultatele companiei. Privind în perspectivă, Netflix prognozează o creștere a veniturilor de 15% pentru întregul an 2024 și o îmbunătățire a marjei operaționale la 27%. Pe scurt, rezultatele Netflix pentru al treilea trimestru al anului 2024 confirmă poziția puternică a companiei pe piață și capacitatea sa de adaptare. Depășirea așteptărilor analiștilor în ceea ce privește indicatorii cheie, combinată cu planurile de dezvoltare a ofertei și a conturilor cu suport publicitar, sugerează că Netflix este pe cale să își consolideze în continuare poziția. Investitorii vor monitoriza cu siguranță îndeaproape dezvoltarea noilor inițiative ale companiei, în special în domeniul streamingului live și al monetizării publicității, care pot deveni factori cheie de creștere în următorii ani.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."