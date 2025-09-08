Newsletter monede digitale: Bitcoin încearcă să-și recâștige impulsul📈Ethereum se stabilizează după ieșirile ETF

Criptomonedele încep noua săptămână în mod calm, dar cu o notă pozitivă, Bitcoin tranzacționându-se cu peste 111.000 de dolari, iar Ethereum oscilând în jurul valorii de 4.300 de dolari. Scăderile de săptămâna trecută de pe Wall Street s-au atenuat, contractele futures pe indici sunt în creștere, iar dolarul american se depreciază. Cea mai mare „problemă” pentru piața criptomonedelor rămâne vânzarea continuă de BTC din portofelele balenelor. Deținerile medii de BTC pe adresă au scăzut sub 500 BTC — cel mai scăzut nivel din 2018. Bitcoin și Ethereum se tranzacționează cu aproximativ 10% sub maximele istorice, în timp ce sentimentul față de altcoins rămâne moderat. După ce BTC a revenit de la aproximativ 108.000 USD la peste 111.000 USD, piața așteaptă un semnal clar de impuls. Balenele au vândut aproximativ 115.000 BTC în valoare de 12,7 miliarde USD în august — cea mai mare ieșire din 2022.

Indicatorul de variație pe 7 zile pentru cele mai mari adrese BTC a stabilit un nou record din martie 2021. Vânzările balenelor își pierd încet din avânt: variațiile săptămânale ale ofertei de BTC au scăzut de la 95.000 BTC în săptămâna care s-a încheiat pe 3 septembrie la 38.000 BTC între 3 și 6 septembrie.

Piețele așteaptă acum datele privind inflația CPI din SUA, care vor fi publicate joi — o valoare sub previziuni ar putea acționa ca un puternic catalizator bullish pentru criptomonede. Între timp, MicroStrategy (MSTR.US) rămâne exclusă din indicele S&P 500 — acțiunile sale au scăzut cu peste 2,5% în presesiune.

Noile reglementări Nasdaq vizează companiile „trezorerie” care au acumulat criptomonede prin emisiunea de obligațiuni (datorii). Aceste reguli nu interzic astfel de practici, dar necesită aprobarea acționarilor și prelungesc procesul.

Dificultatea minatului Bitcoin a atins un nou record de peste 136 de trilioane, marcând a cincea creștere consecutivă din iunie. Veniturile minerilor au scăzut la cel mai redus nivel din iunie, adăugând presiune asupra profitabilității minatului BTC. Indicatorul LTH NUPL pentru ETH, împreună cu un maxim de două luni în indicatorul Coin Days Destroyed, indică realizarea de profituri de către investitori. ETF-urile bazate pe Ethereum au înregistrat cinci zile consecutive de ieșiri nete, semnalând o schimbare a sentimentului investitorilor față de risc și piața criptomonedelor în general. Întrebarea cheie: această schimbare se va dovedi durabilă? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Bitcoin și Ethereum (interval zilnic) Analizînd BTC, vedem că prețul se mișcă într-un canal descendent pe termen scurt. Din februarie 2025, BTC a înregistrat repetate creșteri. O creștere peste pragul de 115.000 USD ar putea împinge Bitcoin către noi maxime, în timp ce o scădere sub bariera de 107.000 USD ar putea readuce prețul în zona 95.000-100.000 USD, unde s-au observat reacții anterioare. Este important de menționat că prețul a revenit recent de la prețul realizat STH on-chain de aproximativ 109.000 USD, sugerând că deținătorii pe termen scurt înregistrează din nou câștiguri „ușoare” nerealizate. O revenire sub 108.000 USD ar putea însă declanșa o „capitulare” în rândul acestui grup.

Sursa: xStation5 O creștere peste pragul de 4.400 USD ar putea determina ETH să își retesteze ATH-ul — de data aceasta în apropierea valorii de 5.000 USD per token.

Sursa: xStation5 Masa monetară M2 din bilanțurile marilor bănci centrale este în creștere, ceea ce susține aurul și, cu o oarecare întârziere, ar trebui să susțină și BTC. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Scăderea fluxurilor de capital către ETF-uri Situația ETF-urilor Bitcoin indică unele vânzări, deși volumele rămân relativ mici. Activitatea generală în acest grup a încetinit și, în prezent, nu are un impact decisiv asupra prețurilor. Pe de altă parte, o creștere puternică a fluxurilor nete de capital ar putea ajuta Bitcoin să urce la noi maxime istorice. Deocamdată, oferta marilor investitori nu este „absorbită” suficient.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Analizând Ethereum, observăm cinci zile consecutive de ieșiri nete. Acest lucru nu ar trebui să fie surprinzător, având în vedere amploarea acumulării ETF în ultimele săptămâni. Numai ETF-ul BlackRock a vândut ETH în valoare de peste 300 de milioane de dolari. Totuși, acest lucru nu este un indicator fiabil al prețului — în jurul datei de 20 august am observat o situație similară, urmată de creșterea intrărilor nete în sesiunile următoare. Toate acestea sugerează că faza actuală de răcire este naturală și nu semnalează o retragere strategică a capitalului din criptomonede. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

