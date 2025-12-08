Newsletter monede digitale: Bitcoin revine peste pragul de 90.000 USD pe fondul optimismului de pe Wall Street📈

Criptomonedele se redresează treptat la începutul sesiunii de luni. Weekendul nu a adus o vânzare în cascadă după retragerea de vineri, care a împins prețul Bitcoin la aproximativ 87.000 USD. Cererea se reface încet pe fondul sentimentului pozitiv de pe Wall Street și al unui dolar mai slab. În ultimele cinci săptămâni, ETF-urile Bitcoin au înregistrat ieșiri de peste 2,7 miliarde USD. Joi trecut, 113 milioane USD au părăsit iShares Bitcoin Trust (IBIT) al BlackRock, în timp ce vineri intrările au ajuns la puțin peste 50 de milioane USD. A fost, în același timp, a șasea săptămână consecutivă de fluxuri negative nete. Bitcoin (intervale zilnic, orar) Prețul Bitcoin se redresează astăzi după scăderi semnificative, iar graficul formează minime din ce în ce mai mari, ceea ce poate indica o încercare de revenire la o tendință ascendentă. Nivelurile cheie de rezistență sunt în prezent în jurul valorii de 93.000 USD și 100.000 USD, unde găsim și media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50,linia portocalie). Urmărind un interval de timp mult mai scurt, s-ar putea să asistăm la primele etape ale unui alt model de tip steag. Merită menționat, însă, că spre deosebire de cele două steaguri anterioare, de data aceasta prețul a reușit să crească peste media mobilă exponențială de 50 de ore (EMA50) pentru a treia oară — anterior, această medie mobilă a acționat ca rezistență. Dacă mișcarea ascendentă continuă spre zona de 93.000 - 94.000 USD, nu poate fi exclusă o creștere accelerată spre bariera de 100.000 USD. Pe de altă parte, o alunecare sub noivelul de 90.000 USD ar deschide calea către un scenariu “bearish”, care este așteptarea de bază pentru acest tip de formațiune. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Activitatea ETF-urilor Bitcoin

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Ethereum (interval zilnic) Ethereum crește peste 3.150 USD, dar se tranzacționează încă cu aproape 50% sub maximele istorice din octombrie. Indicatorii MACD și RSI sugerează un potențial impuls ascendent de la nivelurile actuale. O scădere sub pragul de 2.850 USD ar putea deschide calea către o scădere mai profundă și o testare a nivelului de 2.600 USD. Sursa: xStation5 Datele on-chain Datele on-chain arată două niveluri semnificative de suport: în jur de 88.000 USD (prețul mediu de achiziție al BTC de către investitorii activi) și 81.000 USD (costul mediu de piață al tuturor monedelor Bitcoin aflate în circulație). Sursa: Glassnode Indicatorul numit Liveliness măsoară relația dintre cheltuielile Bitcoin și deținerea pe termen lung — acesta crește atunci când BTC circulă mai activ și scade atunci când investitorii aleg să acumuleze în loc să vândă. Această măsurătoare crește de obicei în timpul piețelor bull, deoarece mai multe Bitcoin schimbă proprietarii la prețuri mai mari, reflectând afluxul de capital nou.

Când cererea slăbește, dinamica Liveliness încetinește și indicatorul scade. Poate fi privit ca un fel de medie mobilă pe termen lung a activității pe lanț .

În prezent, Liveliness crește în ciuda prețurilor mai mici ale Bitcoin , ceea ce sugerează o cerere puternică și persistentă pentru BTC spot, care nu se reflectă încă în evoluția prețurilor .

Deși indicatorul nu este un semnal direct al pieței (de obicei, acesta rămâne în urma prețului), dinamica sa rămâne pozitivă. Entități mari și necunoscute fac în mod clar mișcări pe piață — chiar dacă acest lucru nu este încă vizibil în prețul în sine. Sursa: Glassnode Interesul speculativ pentru Bitcoin, măsurat prin valoarea pozițiilor deschise pe contracte futures, a scăzut și rămâne modest în comparație cu nivelurile observate înainte de 10 octombrie. Sursa: Glassnode

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."