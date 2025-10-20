Newsletter monede digitale: Bitcoin și Ethereum din nou în creștere 📈

Criptomonedele își recapătă elenaul pe fondul optimismului de pe Wall Street

Bitcoin urcă peste zona de rezistență marcată de EMA200

Recentele scăderi de pe Wall Street și reînnoitele temeri legate de un război comercial cu China au declanșat o vânzare masivă de Bitcoin. De la 10 august, capitalizarea totală a pieței criptomonedelor a scăzut cu peste 600 de miliarde de dolari. Acest deleveraging pe scară largă ar putea acționa ca o „resetare” a structurii interne a pieței. Cu toate acestea, Bitcoin a început săptămâna cu câștiguri puternice , revenind la aproape 111.000 de dolari , pe fondul unui val de optimism global în ceea ce privește acțiunile și alte active de risc .

Ethereum își recuperează, de asemenea, pierderile, depășind nivelul cheie de rezistență de 4.000 de dolari .

Un profil de volatilitate diferit și absența cumpărătorilor sistemici — cum ar fi băncile centrale pe piața aurului — înseamnă că BTC a avut o performanță inferioară aurului în acest an. Dacă Bitcoin ar închide luna octombrie la nivelul actual, ar marca cea mai slabă lună octombrie din ultimii opt ani, semnalând o perturbare sezonieră clară. În ciuda faptului că a avut cea mai slabă săptămână din martie, impulsul de cumpărare reînnoit al monediei a împins cotația din nou peste pragul de 110.000 de dolari. Piața instrumentelor derivate și resetarea efectului de levier Raportul put-to-call pe bursa de opțiuni Deribit a crescut la 1,33, semnalând o cerere persistentă de acoperire împotriva riscului de scădere și prudență generală pe piață. În urma panicii recente de pe piața criptomonedelor , un număr semnificativ de poziții Bitcoin cu efect de levier au fost lichidate, ceea ce a dus la o scădere abruptă a prețurilor.

BTC a scăzut și mai mult, coborând sub media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200) pentru prima dată din aprilie 2025 .

Atât în primăvară, cât și în vară , Bitcoin a scăzut pentru scurt timp sub acest nivel tehnic, ceea ce susține ideea unui „ viitor deschis ” pentru această tendință.

Cu toate acestea, de data aceasta, vânzarea inițială a fost semnificativ mai accentuată decât înainte. Până când piața își va recăpăta încrederea în sustenabilitatea raliului de pe Wall Street și în relațiile comerciale dintre SUA și China, Bitcoin ar putea avea dificultăți în a-și recâștiga poziția de lider printre activele de risc. Pe de altă parte, BTC a recâștigat rapid nivelul mediei mobile exponențiale pe 200 de zile, tranzacționându-se acum cu aproximativ 7% mai sus față de minimele locale. Sursa: xStation5 Sursa: XTB Research Fluxurile ETF și deținerile instituționale În ultimele săptămâni, afluxurile către ETF-urile Bitcoin și Ethereum au încetinit, dar acest lucru pare a fi doar o corectare după afluxurile masive anterioare. În ambele cazuri, soldul net al activității ETF rămâne pozitiv, continuând să susțină fundamentele prețurilor subiacente. BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) deține în prezent peste 800.000 BTC, reprezentând aproximativ 4% din oferta totală finală de Bitcoin (date de joi, 16 octombrie). Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Lichiditate, masa monetară și perspectivele macroeconomice Toate indiciile sugerează că masa monetară globală M2 va continua să crească. În teorie, o creștere a M2 înseamnă mai multă lichiditate, ceea ce ar putea stimula cererea pentru Bitcoin. Cu toate acestea, impactul depinde de destinația acestei lichidități suplimentare. Dacă banii noi rămân blocați în deficitele fiscale sau în obligațiunile de stat, în loc să ajungă în economia reală, expansiunea M2 singură ar putea să nu fie un catalizator suficient pentru activele de risc — inclusiv Bitcoin. Între timp, indicele de lichiditate Swissblock Bitcoin, care urmărește activitatea în lanț, fluxurile de schimb și cererea spot, a crescut din nou, indicând un mediu favorabil creșterii prețurilor. Sursa: XTB Research,Macrobond Sursa: Swissblock Technologies

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."