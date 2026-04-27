Newsletter monede digitale⚡ Bitcoin sub presiune: va scădea din nou?

Sentimentul pe piața criptomonedelor s-a răcit la începutul săptămânii, retragerea extinzându-se de la niveluri-cheie atât în indicatorii on-chain, cât și în analiza tehnică. Zona din jurul valorii de 80.000 de dolari s-a dovedit încă o dată a fi o barieră psihologică pe care piața nu a reușit să o depășească în această etapă a revenirii. Este important de menționat că, în ultimele zile, am observat o distribuție accelerată a Bitcoin de la adrese mari, inclusiv de la „balene”. Acest lucru nu semnifică neapărat o revenire la o tendință descendentă, dar ridică îndoieli semnificative cu privire la sustenabilitatea recuperării actuale. Bitcoin a crescut cu aproape 30% față de minimul din februarie, ceea ce susține marcarea profiturilor.

Bitcoin (interval H1)

Bitcoin a înregistrat o retragere de la aproximativ 79.000 USD la 76.000 USD, în timp ce RSI a scăzut până la puțin sub 30, sugerând condiții de supravânzare. De asemenea, merită menționat MACD, care s-a răcit.

Bitcoin a trecut deja prin trei valuri semnificative de scădere și, deși fiecare „fază de revenire” a prezentat mici diferențe, nu se pot exclude similitudini cu cele două faze anterioare de acest gen. Acest lucru ar putea determina o mișcare a prețului către nivelul de 50.000 de dolari.

Analizând scăderile istorice ale Bitcoin în perioadele de piață bearish, o retragere către nivelul „prețului realizat” (Realized Price) din lanțul de blocuri, situat în jurul valorii de 54.000 USD, pare plauzibilă într-un scenariu bearish. Dacă luăm ca punct de referință cele trei piețe bearish anterioare, prețul Bitcoin ar putea scădea până la aproximativ 44.000 USD (prețul delta) — în fiecare dintre piețele bearish anterioare, prețul a revenit în cele din urmă la acest nivel. Desigur, acest lucru nu garantează repetarea unui astfel de scenariu în viitor

