Nike scade cu 6% pe fondul retragerii orientărilor și a ratării veniturilor trimestriale 📉

Nike (NKE.US) pierde aproape 7% în premarket, investitorii simțindu-se dezamăgiți din cauza ratării veniturilor trimestriale 2024/2025 și a retragerii orientărilor pentru întregul an. Compania a amânat, de asemenea, foarte anticipată „Ziua investitorilor” programată pentru noiembrie, în timp ce se pregătește pentru un nou CEO. Din cauza schimbării iminente, Nike a decis să retragă orientările pentru anul fiscal; acum dorește să ofere orientări trimestriale „pentru restul anului”. Venituri: 11,59 miliarde de dolari față de 11,65 miliarde de dolari așteptat și 12,94 miliarde de dolari cu un an înainte, în scădere cu 10% YoY

Câștiguri pe acțiune: 0,70 USD față de 0,52 USD așteptat și 0,94 USD cu un an înainte) (rezultat net de 1,05 miliarde USD față de 1,45 miliarde USD cu un an înainte) în scădere cu 28% față de anul precedent

Marja brută: 45,4% vs 44,4% așteptat de către Street Account, cu 1,2% mai mare decât 44,2% în trimestrul anterior Afacerile Nike încetinesc Vânzările Nike Direct au scăzut cu 12% de la an la an, iar Nike Digital a scăzut cu aproape 20% de la an la an. Vânzările magazinelor Nike au crescut cu 1% YoY, dar vânzările en-gros au scăzut cu 7%, ceea ce sugerează că ar putea fi necesare reduceri suplimentare pentru a vinde stocurile. Compania a înregistrat o expansiune a marjei brute de 1,2% la 45,4%, datorită costurilor mai mici și acțiunilor de stabilire a prețurilor. Rata efectivă de impozitare a fost mult mai mare de la an la an, la 19,6% față de 12% cu un an înainte, ridicând costurile. SG&A au scăzut ușor, cu 2% față de anul precedent. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultate foarte slabe din America de Nord (o piață importantă pentru companie), cu venituri în scădere cu 11% și vânzări în magazine în scădere cu 1% față de anul precedent (Nike Direct și Nike Digital în scădere cu 11% și, respectiv, 15%). De asemenea, vânzările EMEA au scăzut cu 12% față de anul precedent, în timp ce veniturile Greater China au scăzut cu 3% față de anul precedent (Nike Direct a scăzut cu 16% și Nike Digital a scăzut cu 34% față de anul precedent). Veniturile APLA au fost destul de puternice în comparație cu alte piețe, cu o scădere de „doar” 2% față de anul anterior și vânzări cu 9% mai mari în magazinele NIKE. Nike, informată cu privire la vânzările slabe ale mărcii Jordan, se așteaptă acum la scăderi continue în afacerile sale de lifestyle pentru bărbați și femei.

Nike se așteaptă la venituri de 8 până la 10% în Q2 2025, cu o marjă în scădere cu aproximativ 1,5% și SG&A stabilă față de anul precedent; rată efectivă de impozitare ridicată la zece . Compania a informat cu privire la creșterea „cu două cifre” a vânzărilor de noi produse de încălțăminte (fotbal la nivel mondial, încălțăminte de alergare); creșterea puternică a modelului Pegasus 41 (creștere de la jumătatea zecilor față de anul precedent), a declarat comenzi puternice pentru primăvara anului '25. Cu toate acestea, cererea din China Mare este încă slabă, cu o încetinire pe piața din SUA și vânzări cu amănuntul sub așteptări (problema stocurilor, presiune asupra reducerilor). Nike (interval D1) Acțiunile Nike au scăzut astăzi după ce au atins rezistența EMA200 (linia roșie). Cotațiile actuale sugerează deschiderea la 83 de dolari pe acțiune, încă cu aproape 20% mai mare decât minimele multianuale de la nivelul de 70 de dolari. Sursa: xStation 5 Dashboard financiar Nike Având în vedere încetinirea activității companiei (scăderea vânzărilor, câștiguri nete mixte, marje sub presiune și alte incertitudini legate de macroeconomie), având în vedere multiplii cu PE forward de peste 30 și raportul PE actual cu aproape 10% mai mare decât media S&P 500, putem presupune cu prudență că evaluarea companiei pare să fie întinsă. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

