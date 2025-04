Nvidia anunță un plan de producție a AI în valoare de 500 de miliarde de dolari în SUA

Nvidia a anunțat planurile de a construi supercomputere AI în Statele Unite, producând până la 500 de miliarde de dolari în infrastructură AI la nivel național în următorii patru ani. Compania a pus în funcțiune peste un milion de metri pătrați de spații de producție în Arizona și Texas. Producția de cipuri Blackwell a început la instalațiile TSMC din Phoenix, în timp ce noi fabrici sunt în curs de construcție cu Foxconn în Houston și Wistron în Dallas. Producția în masă la aceste fabrici din Texas este așteptată în termen de 12-15 luni. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Aceste investiții au loc în contextul schimbării politicilor comerciale. În timp ce unele produse semiconductoare au beneficiat de scutiri tarifare temporare, secretarul pentru comerț Lutnick a indicat că aceste bunuri vor fi supuse unor tarife separate în lunile următoare. Președintele Trump a precizat că administrația sa examinează „semiconductorii și TOT LANȚUL DE APROVIZIONARE PENTRU ELECTRONICE” pentru potențiale tarife. „Motoarele infrastructurii AI din lume sunt construite în Statele Unite pentru prima dată”, a declarat directorul general Jensen Huang, subliniind modul în care producția internă ar ajuta la satisfacerea cererii, consolidând în același timp rezistența lanțului de aprovizionare. Anunțul urmează rapoartelor conform cărora Nvidia a evitat controalele la export pentru cipul său H20 după ce a promis investiții sporite în infrastructura AI din SUA. Nvidia (interval zilnic) Nvidia se tranzacționează chiar sub rezistența de la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. Taurii vor căuta să depășească acest nivel, în timp ce urșii pot viza o mișcare către nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%. RSI continuă să prezinte o divergență crescătoare, iar MACD se extinde în urma unui crossover crescător.



