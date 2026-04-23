Nvidia domină din nou sectorul Big Tech 🗽 Ce ne arată sezonul raportărilor financiare din SUA?

În ultimele trimestre, pe Wall Street s-a impus ideea că „Magnificii 7” sunt principalii factori ai creșterii profiturilor în cadrul indicelui S&P 500. Cu toate acestea, datele din primul trimestru al anului 2026 sugerează o imagine mai nuanțată. În timp ce marile companii de tehnologie continuă să crească mai rapid decât piața în ansamblu, FactSet indică faptul că acest avantaj dispare în mare parte odată ce Nvidia este exclusă. Acesta este un semnal important pentru investitori, deoarece arată că puterea acestui grup nu este atât de extinsă pe cât ar putea părea.

La nivel agregat, „Magnificii 7” încă depășesc restul indicelui

Estimările pentru primul trimestru al anului 2026 sugerează că „Magnificii 7” vor înregistra o creștere a profiturilor de 22,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. În comparație, se așteaptă ca restul de 493 de companii din S&P 500 să înregistreze o creștere de 10,1%. La nivel general, cele mai mari firme de tehnologie par să dețină în continuare un avantaj clar.

Acest lucru este în concordanță cu tendințele observate în trimestrele anterioare, când cele șapte mari nume din domeniul tehnologiei au reprezentat o pondere disproporționat de mare din creșterea totală a profiturilor indicelui. Problema este că această dominanță aparent largă este acum determinată din ce în ce mai mult de o singură companie.

Nvidia este principalul motor al creșterii profiturilor nu numai în cadrul „Mag 7”, ci și în întregul S&P 500

Cea mai importantă concluzie care se desprinde din date este simplă: Nvidia rămâne cel mai mare contribuitor individual la creșterea profiturilor atât în cadrul „Magnificent 7”, cât și în întregul S&P 500. Aceasta reprezintă o parte semnificativă din diferența dintre performanța companiilor tehnologice cu capitalizare mare și restul pieței.

Excluzând Nvidia, creșterea estimată a profiturilor pentru „Magnificent 7” în primul trimestru al anului 2026 scade de la 22,8% la doar 6,4%. Acest lucru înseamnă că, fără Nvidia, restul grupului ar crește de fapt mai lent decât indicele mai larg, care se așteaptă să crească cu 10,1%. Cu alte cuvinte, performanța superioară a „Magnificilor 7” devine mult mai puțin convingătoare odată ce cel mai mare beneficiar al boom-ului AI este eliminat din ecuație.

Restul pieței s-ar putea să nu fie atât de slab pe cât sugerează narațiunea dominantă

Aici începe să se schimbe interpretarea. De ceva timp, piețele au funcționat pornind de la presupunerea că creșterea profiturilor este concentrată în mare parte la o mână de mari companii de tehnologie. Totuși, datele sugerează că, odată ce Nvidia este exclusă, restul de 493 de companii din S&P 500 cresc mai repede decât restul „Magnificilor 7”.

Acesta nu este doar un detaliu statistic. El indică faptul că creșterea profiturilor s-ar putea extinde treptat dincolo de cele mai evidente nume. Printre următorii cei mai mari contribuitori la creșterea profiturilor din S&P 500, după Nvidia, se numără Micron Technology, Eli Lilly, Broadcom și Sandisk. Acest lucru sugerează, în sine, că povestea pieței nu se mai limitează la un grup restrâns de giganți tehnologici.

Sursa: XTB Research

Același model se aplică și estimărilor pentru întregul an 2026

Perspectivele pentru întregul an consolidează această dinamică. Pentru anul calendaristic 2026, se așteaptă ca „Magnificii 7” să înregistreze o creștere a profiturilor de 24,6%, în timp ce restul de 493 de companii din S&P 500 sunt prognozate să crească cu 15,9%.

La prima vedere, avantajul pare din nou substanțial.

Cu toate acestea, Nvidia joacă din nou un rol decisiv. Excluzând compania, creșterea estimată a profiturilor pentru „Magnificii 7” scade la 13,2%, sub rata de creștere așteptată pentru restul pieței. Acest lucru sugerează că, chiar și pe un orizont mai îndelungat, avantajul grupului este mai redus decât sugerează cifrele de ansamblu.

Concentrarea creșterii devine un risc tot mai mare pentru piață

Din perspectiva investitorilor, concluzia principală este că creșterea profiturilor în cazul acțiunilor americane devine din ce în ce mai concentrată. Atunci când o singură companie reprezintă o pondere atât de mare din îmbunătățirea generală, piața devine mai vulnerabilă la dezamăgiri.

Acest lucru este deosebit de relevant într-un context în care evaluările marilor companii din sectorul tehnologic rămân ridicate, iar așteptările sunt mari. Cu cât creșterea este mai concentrată asupra unui singur nume, cu atât este mai mare riscul ca rezultatele mai slabe sau previziunile mai prudente să declanșeze o schimbare mai amplă a sentimentului pieței.

Performanța Nvidia și implicațiile pentru piață

Cea mai simplă concluzie este următoarea: „Cei 7 Magnifici” par în continuare puternici, dar puterea lor se bazează din ce în ce mai mult pe Nvidia, mai degrabă decât pe o dominanță generalizată a întregului grup. Acest lucru nu înseamnă că restul companiilor sunt slabe. Înseamnă însă că avantajul lor față de restul pieței nu mai este la fel de evident. Pentru investitori, aceasta reprezintă o schimbare importantă de perspectivă. În loc să trateze „Magnificii 7” ca pe un bloc de creștere uniform, există o nevoie tot mai mare de a analiza mai atent fiecare companie în parte. Datele din primul trimestru și previziunile pentru întregul an 2026 arată clar că, fără Nvidia, narațiunea dominanței copleșitoare începe să slăbească. Acțiunile Nvidia se tranzacționează la peste 200 de dolari și au urcat cu aproximativ 8% peste media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie), crescând probabilitatea unei depășiri a maximelor anterioare înregistrate în toamna anului 2025.

Sursa: xStation 5