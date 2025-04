Nvidia pierde 6% în premarket - taxă de 5,5 milioane de dolari și noi limitări ale exportului de cipuri AI 📉

Acțiunile Nvidia (NVDA.US) au crescut cu aproape 25% de la minimele de la începutul lunii aprilie, dar astăzi au scăzut cu aproape 6% în premarket. Scăderea este determinată de noile restricții costisitoare de export pentru cipurile companiei destinate Chinei. Pe lângă Nvidia, alte câteva acțiuni din sectorul semiconductoarelor se tranzacționează în scădere cu câteva procente, inclusiv AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US) și Super Micro Corp (SMCI.US). Sectorul este afectat de rezultatele slabe ale ASML (ASML.NL), care au declanșat o scădere de peste 6% a acțiunilor principalului producător european de cipuri. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ieri, Nvidia a dezvăluit că se așteaptă să suporte taxe în valoare de 5,5 miliarde de dolari, care vor influența următorul raport trimestrial. Luni, compania a anunțat un plan de investiții de 500 de miliarde de dolari pentru a construi supercomputere AI exclusiv în Statele Unite. Cu toate acestea, acest lucru nu a protejat-o de penalitățile impuse de noua administrație americană.

Declanșatorul este o nouă rundă de restricții americane la exportul de cipuri destinate Chinei. Guvernul american a decis să solicite licențe pentru exporturile de cipuri H20 către China, inclusiv Hong Kong și Macao precum și către țările în care clienții Nvidia sunt filiale ale unor societăți cu sediul în aceste regiuni.

La 9 aprilie 2025, guvernul SUA a informat compania că va fi obligatorie o licență pentru exportul circuitelor integrate H20 - sau a oricăror circuite cu capacități similare de memorie și lățime de bandă de interconectare. Apoi, la 14 aprilie 2025, a fost clarificat faptul că această cerință privind licența va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată.

Scopul noilor restricții este de a împiedica utilizarea produselor Nvidia în supercomputerele chineze sau în aplicații militare. Cheltuiala financiară de 5,5 miliarde de dolari raportată de Nvidia se referă la stocuri, angajamente de cumpărare și rezerve asociate legate de produsele H20. Analiștii Wedbush au remarcat că, deși lovitura financiară în sine este relativ mică, aceasta complică perspectivele strategice de extindere a activității Nvidia. Cipul H20 a fost cel mai important procesor AI pe care Nvidia avea permisiunea legală să îl vândă în China. Decizia lui Trump va supune acum acest cip unor restricții. Potrivit The Information, giganții chinezi din domeniul tehnologiei, inclusiv Alibaba, ByteDance și Tencent, au plasat comenzi H20 în valoare de peste 15 miliarde de dolari în trimestrul curent. Nvidia nu va mai putea să le îndeplinească. NVDA.US (Interval H1) Acțiunile Nvidia sunt așteptate să deschidă astăzi în jurul valorii de 100 de dolari. În funcție de reacția pieței la deschidere, am putea asista la o scădere suplimentară sau la o potențială încercare de revenire. Acțiunile rămân într-un canal descendent pe termen mediu care a fost în vigoare din decembrie 2024. Recenta creștere s-a oprit în apropierea limitei superioare a acestui canal de preț și a EMA pe 200 de perioade (linia roșie) pe graficul orar. Într-un scenariu extrem, acțiunile ar putea retesta minimele locale de aproape 85 de dolari pe acțiune. Sursa: xStation 5 Dashboard financiar Nvidia Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research

