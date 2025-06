Nvidia și Telekom, proiect de dezvoltare a AI-ului în Europa

Nvidia Corporation (NVD.US) și Deutsche Telekom (DTE.DE) au anunțat vineri un nou parteneriat pentru construirea primului cloud industrial AI din Germania, un pas important către consolidarea infrastructurii AI a țării. Proiectul va sprijini producătorii europeni cu instrumente AI pentru sarcini precum proiectarea, simularea și robotica. Fabrica de AI, care va fi gestionată de Deutsche Telekom, va fi cea mai mare de acest gen din Germania, oferind servicii cloud adaptate nevoilor industriale. Jensen Huang, CEO al NVIDIA, a declarat că producătorii de astăzi au nevoie de „două fabrici: una pentru a produce lucruri și una pentru a crea inteligența care le alimentează”. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Se preconizează că noul hub de AI va ajuta Europa să devină lider în inovare și să reducă dependența de furnizorii externi de tehnologie. Această infrastructură AI – cea mai mare implementare AI din Germania – reprezintă un pas important pentru această țară în crearea unei infrastructuri suverane AI și în furnizarea unei platforme de lansare pentru accelerarea dezvoltării și adoptării AI în toate industriile. În prima fază, aceasta va include 10.000 de GPU-uri NVIDIA Blackwell – care acoperă sistemele NVIDIA DGX GB200 și serverele NVIDIA RTX PRO – precum și software de rețea și AI NVIDIA. Conform unui studiu Deloitte, dezvoltarea tehnologiei AI, inclusiv extinderea capacității centrelor de date, este esențială pentru competitivitatea Germaniei. Acest lucru este important din punct de vedere strategic deoarece se preconizează că cererea de capacitate a centrelor de date se va tripla în următorii cinci ani, ajungând la 5 gigawați. Deutsche Telekom va opera fabrica de IA și va furniza resurse de cloud computing AI ecosistemului industrial european. Clienții vor putea rula biblioteci NVIDIA CUDA-X, precum și sarcini de lucru accelerate de NVIDIA RTX și Omniverse de la furnizori de software de top, precum Siemens, Ansys, Cadence și Rescale. Mulți alții vor beneficia de acest lucru. De la întreprinderile mici și mijlocii robuste ale țării, cunoscute sub numele de Mittelstand, până la mediul academic, cercetare și întreprinderi mari, fabrica de AI oferă o evoluție tehnologică strategică. Cloudul industrial de IA va accelera dezvoltarea și adoptarea AI de către producătorii europeni, impulsionând practicile de fabricație bazate pe simulare și AI și contribuind la pregătirea tranziției țării către gigafabricile de AI, următorul pas în călătoria Germaniei către o infrastructură suverană de AI. Inițiativa gigafabricilor de AI este un program de 100.000 de GPU-uri susținut de Uniunea Europeană, Germania și parteneri. Gata să intre online în 2027, acesta va oferi o infrastructură de IA de ultimă generație care va permite întreprinderilor, startup-urilor, cercetătorilor și universităților să aibă acces la calcul accelerat prin înființarea și extinderea centrelor de calcul de înaltă performanță. Radu Puiu, Research Analyst

