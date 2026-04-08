NZDUSD: decizia hawkish a RBNZ și tranzacțiile TACO susțin NZD 🚀

Aspecte esențiale RBNZ a menținut rata OCR la 2,25%, dar mesajul a fost în mod clar mai hawkish decât în februarie.

Inflația se situează deja la 3,1%, iar banca centrală prognozează 3,0% în Q1 2026 și o creștere la 4,2% în Q2 2026, în principal din cauza costurilor mai mari ale combustibilului și transportului.

În același timp, creșterea economică din Noua Zeelandă rămâne slabă, PIB-ul crescând cu doar 0,2% în Q4 2025, astfel încât banca încearcă să evite înăsprirea prea devreme a politicii monetare.

NZDUSD a fost influențat și de evoluțiile geopolitice, inclusiv de încetarea focului dintre SUA și Iran, care a slăbit dolarul și a susținut monedele prociclice precum NZD.

NZDUSD a câștigat până la 2,00% în urma deciziei RBNZ, susținut atât de tonul mai hawkish al băncii centrale, cât și de mișcarea globală după detensionarea relațiilor dintre SUA și Iran. Kiwi a atins aproximativ 0,5844 (în prezent 0,5824). Investitorii au interpretat decizia ca o pauză în politica monetară hawkish. RBNZ a subliniat că, dacă presiunea inflaționistă se extinde dincolo de sectorul energetic și începe să afecteze salariile, comportamentul prețurilor sau așteptările inflaționiste, ar putea fi necesare majorări decisive și rapide ale ratei dobânzii. Mesajul principal al RBNZ este că perspectivele inflației s-au deteriorat, chiar dacă condițiile de creștere economică nu s-au îmbunătățit. Banca a indicat că conflictul din Orientul Mijlociu a modificat semnificativ perspectivele prin perturbări ale lanțului de aprovizionare și creșterea prețurilor la petrol și combustibili, ceea ce se va traduce într-o inflație mai mare pe termen scurt. Prognozele oficiale indică o inflație de 3,0% în martie și de 4,2% în iunie, peste intervalul țintă de 1–3%, canalele principale de transmisie incluzând transportul, tarifele aeriene și alimentele. În același timp, RBNZ nu dorește să reacționeze exagerat la ceea ce ar putea fi un șoc temporar al ofertei. Banca a subliniat că situația diferă de cea din 2022, întrucât cererea din economie este în prezent mult mai slabă, iar capacitatea neutilizată ar trebui să limiteze efectele inflației de a doua rundă. Acest lucru este important deoarece activitatea internă rămâne slabă: creșterea PIB-ului este minimă, condițiile financiare s-au înăsprit, iar ratele ipotecare au crescut. Cu alte cuvinte, RBNZ se confruntă cu un compromis dificil între inflația în creștere și o redresare încă fragilă. Prin urmare, decizia a fost percepută ca fiind de orientare restrictivă, în ciuda faptului că nu s-a înregistrat o majorare a ratei dobânzii. Comitetul a luat în considerare măsuri mai preventive pentru a împiedica dezancorarea așteptărilor inflaționiste, dar a ales în cele din urmă să aștepte mai multe date. Există, de asemenea, așteptări tot mai mari că luna iulie ar putea fi primul moment posibil pentru majorări ale ratei dobânzii, dacă presiunile inflaționiste persistă. Contextul pieței a consolidat și mai mult evoluția NZD. Armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran a declanșat o puternică tendință de asumare a riscului — contractele futures pe US500 au crescut cu aproximativ 2,5%, prețurile petrolului au scăzut, iar dolarul s-a depreciat. Acest lucru a susținut monedele ciclice, NZD ieșind în evidență datorită unui catalizator intern suplimentar. La momentul redactării acestui articol, NZDUSD înregistrează o creștere de 1,67%.

