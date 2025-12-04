O altă zi la Meta - Amenzi, AI și CAPEX

Meta, încă denumită de unii „Facebook”, s-a dovedit a fi unul dintre „câinii de curse” ai pieței și ai segmentului companiilor de tehnologie — pentru al doilea an consecutiv. Majoritatea investitorilor au considerat compania ca fiind o pierdere încă din 2022, iar chiar și creșterea de sute de procente de atunci nu i-a convins pe unii dintre ei. Astăzi, Meta face din nou titluri de presă din cauza scurgerilor de informații despre presupusa reducere a cheltuielilor pentru „Metaverse” și din cauza unei alte proceduri a UE împotriva Meta.

„Metaverse”, cunoscut și sub numele de „Reality Labs”, este un proiect personal al lui Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei, care a încercat fără succes timp de ani de zile să convingă investitorii de validitatea viziunii sale. Proiectul a reprezentat recent o pată neagră în rapoartele financiare ale companiei, consumând sume uriașe de bani fără a oferi în schimb nimic care să semene cu un model de afaceri. Astăzi, Bloomberg a raportat că Mark Zuckerberg ar putea reduce în cele din urmă cheltuielile pentru acest proiect. Se spune că reducerea ar fi de până la 30%, ceea ce ar însemna economii de miliarde de dolari care pot fi acum utilizate mai bine în alte domenii. Acest zvon a determinat creșterea cu 4% a prețului acțiunilor Meta.

În altă parte, desigur, se referă la așa-numitul CAPEX. La fel ca majoritatea companiilor de tehnologie, Meta investește sume uriașe de bani în infrastructura cloud/AI. În 2025, se preconizează că CAPEX va costa Meta 65 de miliarde de dolari, iar previziunile pentru acest an indică sume și mai mari. Creșterea neîncetată a marjelor și veniturilor companiei a permis recent cheltuirea unor sume uriașe pe proiecte neprofitabile, dar provocările reprezentate de revoluția AI par prea costisitoare pentru ca compania să continue să susțină inițiative mai puțin promițătoare.

Cu toate acestea, costurile mari nu împiedică companiile americane de tehnologie să încalce în mod sistematic legislația europeană. Comisia Europeană a inițiat o procedură împotriva Meta, deoarece compania a încălcat legile antitrust prin restricționarea accesului altor companii la „WhatsApp Business Solution”. Contrar percepției eronate a multor observatori, amenzile au fost, sunt și rămân severe. Meta se confruntă în prezent cu o amendă de până la 16,5 miliarde de dolari - 10% din veniturile globale. Dacă procedura se încheie în defavoarea Meta, nu va fi prima amendă de acest tip pe care compania o primește de la Comisia Europeană.

Este demn de remarcat faptul că, în urmă cu puțin mai puțin de o lună, Yann Andre LeCun ar fi părăsit compania. Așa cum se cuvine unui lider de piață american, pionierul soluțiilor sale de AI este un doctor de origine franceză. Dr. LeCun s-a despărțit de Meta, susținând că schimbarea strategiei de AI „o pune pe o cale care nu duce nicăieri”. Dr. LeCun se număra de ceva timp printre scepticii acestei tehnologii, subliniind că aceasta nu va putea atinge niciodată nivelul de complexitate și avansare promis investitorilor de către liderii industriei. El a criticat, de asemenea, retragerea companiei de la soluțiile open-source.

Timpul ne va arăta dacă expansiunea trimestrială a veniturilor din publicitate va permite Meta să-și realizeze strategia din ce în ce mai riscantă într-un mediu din ce în ce mai instabil.

META.US (interval zilnic)

